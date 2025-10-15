國安局證實藍黨魁選舉「境外介選」　郝龍斌：所有抹黑到此為止

▲郝龍斌今早出席「國民黨邁向AI新紀元記者會」。（圖／台北市議員曾獻瑩提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席候選人郝龍斌與前中廣董事長趙少康日前指控，國民黨主席選舉有境外勢力介選，國安局長蔡明彥今（15日）表示，國安局發現TikTok約有1000多部影片討論黨主席選舉，另有約23個Youtube帳號傳散200多部影片，這23個Youtube帳號超過一半以上定位皆在境外。郝龍斌對此回應，希望境外勢力的抹黑、假訊息到此為止，不要再影響選舉。

趙少康日前指出，比較中國TikTok平台上的影片數量，從9月12日到10月12日，針對鄭麗文的影片多達900部、針對趙少康有400部、針對郝龍斌有250部；而Youtube平台，他們日前公布的9個頻道的151部影片瀏覽次數達到182萬。他真的擔心，如果國民黨的選舉，背後有龐大的勢力這樣來掌握，國民黨主席將來就會被背後的勢力所掌控，那將來的選舉怎麼選？

蔡明彥上午於立法院證實，案件當事人有向警方進行提告，警方已立案調查，針對輿論討論是否有境外勢力的介入及網路對於相關影片的傳散，國安局有去做一些查察，發現在TikTok大概有1000多部影片，討論國民黨主席選舉的狀況，另在YouTube發現23個帳號，傳散約200多部影片。

郝龍斌對此則回應，自己為何把這個現象說出來，是認為國民黨主席選舉不該被任何境外勢力介入，尤其是以假訊息、抹黑資料來污衊特定候選人，希望這次選舉中所有境外參與和抹黑、假訊息到此為止，不要再影響選舉。

至於另一名候選人鄭麗文被爆出參加反罷免的活動卻拿3600元車馬費，郝龍斌則說，只要照規矩、合法報銷，都沒什麼問題，他也沒意見，但他強調自己在反罷免過程中非常積極參與，也幫助了非常多候選人募款、站台。