生活 生活焦點

看Netflix「推薦片單」怎麼選的？內行解答...曝狂吸用戶關鍵

▲▼看電視,機上盒,網路電視,追劇,看劇,客廳,房間,第四台。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲很多人會用Netflix看劇。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

追劇最怕追一追卡住，看著「圓圈圈」一直轉，實在令人焦急！Netflix是許多台灣人愛用的串流平台，但是否有想過，為何Netflix可以越做越大、留住觀眾呢？Netflix又是如何做到影片不卡頓的呢？主持人馮勃翰都在節目中解答了！

會讓用戶持續訂閱的關鍵，就是平台必須要有讓人感興趣的節目。馮勃翰在Poscast節目《月球背面的經濟學》中提到，Netflix的演算法很強大，所謂的推薦片單，其實也有運用到AI，比方說，平台上有7500部作品，AI就會根據觀眾過去的觀看行為，來判斷「這部作品你遇到它，你點開並且看下去的機率是多少」，然後將片單內的所有作品排序。

Netflix又是如何用AI來預測的呢？節目中提到，其實就是「物以類聚」，它會根據所有的用戶的喜好來判斷，「會找到哪些用戶，他們其實觀看的內容是高度的重疊，那他們可能就屬於同一類人，那如果跟你同類的其他的觀眾還看了些什麼作品，是你還沒看的，他就會推薦給你看」。

▲▼Netflix。（圖／路透）

▲Netflix。（圖／路透）

另外，使用Netflix幾乎不會遇到「轉圈圈」的狀況，好像看劇時，總是很順暢，這又是為什麼呢？節目也解答，平常Wi-Fi會根據用戶裝置、網路頻寬，輸出最高畫質的影片，但有時網路會塞車，所以「它的AI技術是用來預測這個家庭，他們在看Netflix的時候，下一個瞬間或者接下來很短的一個時間內，網路會不會壅塞」。

事實上，看Netflix時，畫面偶爾會比較糊一點點，這其實就是因為AI判斷到接下來網路可能會壅塞，所以就先將影片規格下降，「這是Netflix他們的高階主管的理念，他覺得對觀眾來講，最重要的是順順的看完，然後中間當大家看得很投入的時候，你中間閃過幾秒鐘畫質變差，我們是不會注意到」，比起畫質，順暢更重要。

如果對更多內容感興趣，也可以收聽Poscast節目《月球背面的經濟學》，了解更多相關資訊！

Apple Podcast｜https://supr.link/FIjL8

Spotify｜https://supr.link/S93HR

KKBOX｜https://supr.link/bRf1k

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

