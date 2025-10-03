　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克控Netflix提倡跨性別　號召取消訂閱

▲▼特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）再度成為輿論焦點，他公開指責串流平台Netflix提倡「跨性別宣傳」，並呼籲2億2700萬名社群追隨者取消訂閱。這場風波源自Netflix播出的動畫影集《靈異遊樂園：無路可逃》（Dead End: Paranormal Park）及其多元化政策，並牽動更深層的文化與政治對立。

馬斯克的最新言論是在他擁有的社群平台X上發表。他轉發了保守派知名帳號Libs of TikTok的貼文，貼文內容批評Netflix的多元化策略，並指向平台公司報告中提到的非白人導演及主角比例的提升。馬斯克直接留言「取消Netflix」，隨後再度發文，呼籲追隨者「為了你孩子的健康」停止使用該平台。這番言論迅速引發網絡上的激烈討論，支持與反對聲浪交織不斷。

《靈異遊樂園：無路可逃》的創作者史蒂爾（Hamish Steele）也因此捲入爭議。他先前在社群平台上針對保守派政壇知名人物柯克（Charlie Kirk）遇刺事件發表評論，被部分網民認為不敬，進而遭到批評。史蒂爾曾在Bluesky平台回應此事，稱相關指控為「謊言與誹謗」，但該貼文已被刪除。Netflix的多元化政策及影集內容成為保守派群體的抵制理由，進一步點燃文化分歧。

值得注意的是，馬斯克對跨性別議題有個人連結。他的長女薇薇安．珍娜．威爾森（Vivian Jenna Wilson）於2022年完成性別轉換並合法更改姓名。馬斯克曾公開表示，自己的孩子是被「覺醒病毒」（woke mind virus）影響，並暗指這種潮流對家庭的破壞性。如今他再次將矛頭指向Netflix，反映出跨性別議題在文化戰爭中的強烈張力。

