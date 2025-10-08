韓劇3度陷辱華！　秀智新劇《許願吧》翻譯惹怒陸網…真相打臉了

記者廖翊慈／綜合報導

南韓女神裴秀智搭檔男神金宇彬出演的奇幻愛情劇《許願吧，精靈》3日在串流平台Netflix（網飛）開播後，反響熱烈。不過有多名大陸網友指出，在其中一段劇情中，秀智的角色大罵「故宮套餐超難吃，還貴得要死！」是在辱華，但因中國未有網飛版權，應是盜版字幕翻譯組失誤。

▲引起爭議的「故（古）宮」失誤翻譯。（圖／翻攝自微博）

據《瀟湘晨報》報導，相關「故宮」台詞截圖在陸網上瘋傳，引起不少人痛批，「小韓子要搞事嗎」、「以韓國人的尿性，大機率就是故意挑釁」、「抵制全智賢裴秀智等韓國藝人」、「限韓令鎖死，韓國藝人禁止進入中國」。

▲「古宮套餐」（音近「gugong」）。（圖／翻攝自微博）

韓文台詞原文為「古宮套餐」（音近「gugong」），實際指杜拜「古城皇宮飯店」旗下餐廳「GOGUNG」的同名菜色，與北京故宮無關。 經記者核查，引起大陸網友不滿的該段台詞，網飛官方翻譯為「古宮套餐」，而非陸網所說的「故宮套餐。」

▲秀智新劇《許願吧，精靈》，搭檔金宇彬。（圖／翻攝自Instagram／@netflixkr，上同）

不僅如此，還有人指出，劇中阿拉伯反派角色日常使用阿拉伯語，但作惡時，突切換中文。該設定被質疑，將中文與負面行為強行關聯。但也有人駁斥，「這是古代劇情，那時候高麗語只是方言，外國人來東亞貿易，會中文很正常。」

▲全智賢新劇《暴風圈》該台詞惹怒陸網。（圖／翻攝自微博）

這已是韓劇在近一個月內，連續3次遭大陸網友直批辱華，近日剛播畢的《暴風圈》、《暴君的廚師》也陷入同樣的風波。全智賢主演的《暴風圈》因一句台詞「中國為何偏好戰爭」遭大批大陸網友謾罵，甚至多個代言品牌撤下中國市場的廣告；潤娥主演的《暴君的廚師》因劇情中，烏骨雞人蔘雞湯贏過明朝的佛跳牆，數度登上微博熱搜總榜。

▲《暴君的廚師》劇情惹怒陸網。（圖／翻攝自微博）

《許願吧，精靈》為Netflix於2025年10月3日播出的原創韓國劇集，由《雞不可失》《浪漫的體質》的導演李炳憲、《黑暗榮耀》的導演安吉鎬與編劇金銀淑合作打造，是一部奇幻題材的浪漫喜劇，男女主角分別由金宇彬飾演「精靈」，裴秀智飾演「嘉盈」。

【延伸閱讀】

女神全智賢新劇《暴風圈》1台詞挨批辱華 陸網玻璃心碎：封殺吧

不只全智賢！潤娥新劇《暴君的廚師》也陷辱華 1劇情陸網大破防