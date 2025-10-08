　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

韓劇3度陷辱華！　秀智新劇《許願吧》翻譯惹怒陸網…真相打臉了

記者廖翊慈／綜合報導

南韓女神裴秀智搭檔男神金宇彬出演的奇幻愛情劇《許願吧，精靈》3日在串流平台Netflix（網飛）開播後，反響熱烈。不過有多名大陸網友指出，在其中一段劇情中，秀智的角色大罵「故宮套餐超難吃，還貴得要死！」是在辱華，但因中國未有網飛版權，應是盜版字幕翻譯組失誤。

▲引起爭議的翻譯。（圖／翻攝自微博、Instagram）

▲引起爭議的「故（古）宮」失誤翻譯。（圖／翻攝自微博）

據《瀟湘晨報》報導，相關「故宮」台詞截圖在陸網上瘋傳，引起不少人痛批，「小韓子要搞事嗎」、「以韓國人的尿性，大機率就是故意挑釁」、「抵制全智賢裴秀智等韓國藝人」、「限韓令鎖死，韓國藝人禁止進入中國」。

▲。（圖／翻攝自微博、Instagram）

▲「古宮套餐」（音近「gugong」）。（圖／翻攝自微博）

韓文台詞原文為「古宮套餐」（音近「gugong」），實際指杜拜「古城皇宮飯店」旗下餐廳「GOGUNG」的同名菜色，與北京故宮無關。 經記者核查，引起大陸網友不滿的該段台詞，網飛官方翻譯為「古宮套餐」，而非陸網所說的「故宮套餐。」

▲▼秀智新劇《許願吧，精靈》。（圖／翻攝自Instagram／@netflixkr）

▲▼秀智新劇《許願吧》涉辱華。（圖／翻攝自微博、Instagram）

▲▼秀智新劇《許願吧》涉辱華。（圖／翻攝自微博、Instagram）

▲秀智新劇《許願吧，精靈》，搭檔金宇彬。（圖／翻攝自Instagram／@netflixkr，上同）

不僅如此，還有人指出，劇中阿拉伯反派角色日常使用阿拉伯語，但作惡時，突切換中文。該設定被質疑，將中文與負面行為強行關聯。但也有人駁斥，「這是古代劇情，那時候高麗語只是方言，外國人來東亞貿易，會中文很正常。」

▲▼《暴風圈》引起陸網反彈台詞。（圖／Disney+提供）

▲全智賢新劇《暴風圈》1台詞惹怒陸網。（圖／翻攝自微博）

▲全智賢新劇《暴風圈》該台詞惹怒陸網。（圖／翻攝自微博）

這已是韓劇在近一個月內，連續3次遭大陸網友直批辱華，近日剛播畢的《暴風圈》、《暴君的廚師》也陷入同樣的風波。全智賢主演的《暴風圈》因一句台詞「中國為何偏好戰爭」遭大批大陸網友謾罵，甚至多個代言品牌撤下中國市場的廣告；潤娥主演的《暴君的廚師》因劇情中，烏骨雞人蔘雞湯贏過明朝的佛跳牆，數度登上微博熱搜總榜。

▲▼潤娥熱播劇《暴君的廚師》也陷辱華風波。（圖／翻攝自微博、Instagram）

▲▼潤娥熱播劇《暴君的廚師》也陷辱華風波。（圖／翻攝自微博、Instagram）

▲▼潤娥熱播劇《暴君的廚師》也陷辱華風波。（圖／翻攝自微博、Instagram）

▲《暴君的廚師》劇情惹怒陸網。（圖／翻攝自微博）

《許願吧，精靈》為Netflix於2025年10月3日播出的原創韓國劇集，由《雞不可失》《浪漫的體質》的導演李炳憲、《黑暗榮耀》的導演安吉鎬與編劇金銀淑合作打造，是一部奇幻題材的浪漫喜劇，男女主角分別由金宇彬飾演「精靈」，裴秀智飾演「嘉盈」。

【延伸閱讀】

女神全智賢新劇《暴風圈》1台詞挨批辱華　陸網玻璃心碎：封殺吧

不只全智賢！潤娥新劇《暴君的廚師》也陷辱華　1劇情陸網大破防

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
胡瓜爆離開民視「收掉《綜藝大集合》」　好友陳美鳳發聲：很尊重
空拍曝光！保護區「綠地慘變柏油山」　怪手還在挖
表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」IG喊：沒說自己瘦
快訊／失聯第16天！怪手挖出砂石場老闆娘轎車　車內遺體身分確
輝達總部有機會進駐高雄？　龔明鑫：輝達跟我們說不排除其他地方
快訊／林口某雙語幼兒園遭勒令停辦
肺腺癌奪5藝人命！顏正國50歲驟逝　文英、鳳飛飛病況惡化快
快訊／顏正國老婆悲慟發聲！
幼兒園涉虐童「逼睡走廊地板」！1年學費40萬　Ted找到6證
快訊／NBA球星「半獸人」真的來了　正式加盟台鋼獵鷹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

珠峰暴雪！老嚮導一人一狗撤離上百人　登山客轉2萬「救命錢」致意

婚前2個月不嫁了！陸女要男方付「擁抱費」12萬元

世銀上調大陸GDP成長預測至4.8％　警告經濟結構性減速風險未解除

奶茶喝起來刺刺的！　女子下秒吐出「昆蟲腿」超震驚

韓劇3度陷辱華！　秀智新劇《許願吧》翻譯惹怒陸網…真相打臉了

敦煌豪華公廁成網紅景點　「遊客朝聖打卡」上個廁所以為走進石窟

MacBook擋子彈！　陸男巴西遇劫遭開2槍「毫髮無傷」

陸男喝1.5公升白酒用「智慧駕駛」功能硬開20公里　直接睡在高速上

陸最大收費站「36線車道」全塞滿　返鄉車潮尾燈照成「流動星河」

兩陸客馬來西亞失聯　最後定位「在海裡深處」

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

珠峰暴雪！老嚮導一人一狗撤離上百人　登山客轉2萬「救命錢」致意

婚前2個月不嫁了！陸女要男方付「擁抱費」12萬元

世銀上調大陸GDP成長預測至4.8％　警告經濟結構性減速風險未解除

奶茶喝起來刺刺的！　女子下秒吐出「昆蟲腿」超震驚

韓劇3度陷辱華！　秀智新劇《許願吧》翻譯惹怒陸網…真相打臉了

敦煌豪華公廁成網紅景點　「遊客朝聖打卡」上個廁所以為走進石窟

MacBook擋子彈！　陸男巴西遇劫遭開2槍「毫髮無傷」

陸男喝1.5公升白酒用「智慧駕駛」功能硬開20公里　直接睡在高速上

陸最大收費站「36線車道」全塞滿　返鄉車潮尾燈照成「流動星河」

兩陸客馬來西亞失聯　最後定位「在海裡深處」

首主持就問鼎廣播金鐘3獎！　拷秋勤主唱激動到失眠

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

快訊／3人貢寮戲水！1男遭浪捲走失聯　警消搜救中

苗栗路口車禍機車起火！騎士險被焚身　2人衝下車把他拖開

Krispy Kreme「3款鬼怪甜甜圈」新上市　連3天買1盒送1盒

林鴻森都沒下挖土機「如神派來的」　生前救災暖舉曝...志工哭慘

AI生成頻現瑪利歐與皮卡丘...官方回應侵權：已聯繫財產權持有人

味全龍6將加盟墨爾本王牌　首參戰韓職秋季聯盟拚冠軍44萬獎金

深入家庭溝通、打造幸福日常　台南家庭教育中心共啟家庭幸福密碼

基隆秋光音樂節10/9登場　邱佩琳：打造可體驗文化資產

【不畏爭議】無懼「嗆聲賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

大陸熱門新聞

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

澳門裸女橫躺手扶梯！網見內衣褲散落一地嚇壞

老闆觸電倒地　妻子抄油桶猛砸救命成功

陸最大收費站「36線車道」全塞滿 返鄉車潮尾燈照成「流動星河」

固態鋰電池新突破　大陸研究出可彎折2萬次柔性電池

兩陸客馬來西亞失聯　最後定位「在海裡深處」

近千人困珠峰　登山客暴雪+閃電中過夜

陸男喝1.5公升白酒用「智慧駕駛」功能硬開20公里 直接睡在高速上

陸長假民眾自駕去青海 杭州出發開14小時一看：才到合肥

籲交流累積善意　邱垂正再喊話北京「務實溝通處理問題」

平城將軍「甲冑團」現身大同古城 一套「山文甲」耗時20天製作

MacBook擋子彈！　陸男巴西遇劫遭開2槍「毫髮無傷」

敦煌豪華公廁成網紅景點 「遊客朝聖打卡」上個廁所以為走進石窟

小粉紅3度心碎！秀智新劇《許願吧》涉辱華

更多熱門

相關新聞

中國好戰？《暴風圈》引爆中韓仇恨

中國好戰？《暴風圈》引爆中韓仇恨

韓戰時，麥克阿瑟領導的聯合國軍反攻後直逼鴨綠江江畔，眼看朝鮮半島即將統一，中共的「抗美援朝志願軍」卻橫空出世，把聯合國軍趕了回去；南北韓遂一直對峙到今天。如今大多數韓國年輕人視北韓為敵國。中國支持北韓 ，焉能不恨？他們對統一毫無興趣，只想保持現狀：在美國核子傘的羽翼下安居樂業。

訪問／8年前罹癌！金宇彬「每年生日心願」有洋蔥：我的實現了

訪問／8年前罹癌！金宇彬「每年生日心願」有洋蔥：我的實現了

沒知識韓劇：全智賢的《暴風圈》

沒知識韓劇：全智賢的《暴風圈》

宋慧喬CG級美貌衝擊韓網！客串《精靈》成焦點　超猛氣場壓過全場

宋慧喬CG級美貌衝擊韓網！客串《精靈》成焦點　超猛氣場壓過全場

《妳和其餘的一切》13金句人間清醒

《妳和其餘的一切》13金句人間清醒

關鍵字：

裴秀智金宇彬許願吧精靈網飛辱華Netflix全智賢暴風圈潤娥暴君的廚師

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

顏正國戲裡也在中秋離世

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

「好小子」顏正國過世！

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面