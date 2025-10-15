周日起「降溫10度」全台濕答答　2地雨勢下到發紫

記者周湘芸／台北報導

菲律賓東方海面的熱帶系統預計周五、周六增強為風神颱風，未來路徑可能從台灣南部陸地、巴士海峽或呂宋島北方陸地通過，還有不確定性，周日起外圍環流及東北季風影響，全台有雨，東半部及恆春半島要留意大雨及豪雨。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員林秉煜表示，周五前各地高溫炎熱，西半部35度，且有局部36度；基隆北海岸、東半部及恆春有零星降雨，午後西半部山區有局部雷陣雨。

他指出，周六東邊水氣增多，基隆北海岸、東北部降雨機率增高，且有局部較大雨勢，西半部仍高溫炎熱。下周日東北季風影響，北部降雨機率增加，加上南邊熱帶系統外圍環流接近，東半部及恆春有明顯雨勢。

林秉煜指出，菲律賓東方海面的熱帶系統今早結構還很鬆散，今天到周五會向西接近菲律賓東方近海，再向西北朝台灣附近移動，過程中結構逐漸增強，周五、周六增強為風神颱風，可能從台灣南部陸地、巴士海峽或呂宋島北方陸地通過。

他表示，今、明天各地晴到多雲，北海岸、東北部、花東及恆春半島有零星雨，午後嘉義以南地區、高屏地區及其他山區有雷陣雨。周五東半部、基隆北海岸雨勢明顯，西半部要留意高溫。下周日東北季風及熱帶系統外圍環流影響，北部、東半部及恆春半島留意局部大雨及豪雨。

溫度方面，他指出，周日起東北季風影響，北部溫度明顯下降，高溫降幅達6至10度，低溫降幅1、2度，白天偏涼舒適。

