　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周日起「降溫10度」全台濕答答　2地雨勢下到發紫

記者周湘芸／台北報導

菲律賓東方海面的熱帶系統預計周五、周六增強為風神颱風，未來路徑可能從台灣南部陸地、巴士海峽或呂宋島北方陸地通過，還有不確定性，周日起外圍環流及東北季風影響，全台有雨，東半部及恆春半島要留意大雨及豪雨。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象署預報員林秉煜表示，周五前各地高溫炎熱，西半部35度，且有局部36度；基隆北海岸、東半部及恆春有零星降雨，午後西半部山區有局部雷陣雨。

他指出，周六東邊水氣增多，基隆北海岸、東北部降雨機率增高，且有局部較大雨勢，西半部仍高溫炎熱。下周日東北季風影響，北部降雨機率增加，加上南邊熱帶系統外圍環流接近，東半部及恆春有明顯雨勢。 

林秉煜指出，菲律賓東方海面的熱帶系統今早結構還很鬆散，今天到周五會向西接近菲律賓東方近海，再向西北朝台灣附近移動，過程中結構逐漸增強，周五、周六增強為風神颱風，可能從台灣南部陸地、巴士海峽或呂宋島北方陸地通過。

他表示，今、明天各地晴到多雲，北海岸、東北部、花東及恆春半島有零星雨，午後嘉義以南地區、高屏地區及其他山區有雷陣雨。周五東半部、基隆北海岸雨勢明顯，西半部要留意高溫。下周日東北季風及熱帶系統外圍環流影響，北部、東半部及恆春半島留意局部大雨及豪雨。

溫度方面，他指出，周日起東北季風影響，北部溫度明顯下降，高溫降幅達6至10度，低溫降幅1、2度，白天偏涼舒適。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
突取消簽書會被罵　李珠珢首發聲
爆料趙露思《許我耀眼》配音員道歉了　「點名她」永不合作
北車女遭侵犯！目擊者還原現場「不敢上前制止」網戰翻
山本由伸締造日本第一人！　寫9年紀錄
北車性侵犯入獄服刑了！　檢方訊後直接發監
快訊／竹北1歲半女童幼兒園內溺斃！　竹檢出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

馬偕牧師、板橋林家大帳房好有緣！　橋北段紅磚的繁華與滄桑

長榮工會籲修法保障請假權益　不排除「10/26馬拉松」陳情

年輕女「車廂內大聲講電話」　他見1細節耳朵紅了：沒想到是這樣

長榮空姐罹「史迪爾氏症」猝逝？前台大醫揪1疑點：不一定

北車醉女遭侵犯！目擊者還原現場「怕受傷不敢上前制止」　網罵翻

周日起「降溫10度」全台濕答答　2地雨勢下到發紫

北車性侵案「這10分鐘」沒人制止　一票不敢相信：拜託別那麼冷漠

看完座艙長聲明　她分析「背後恐怖思維」：經過SOP訓練的麻木

歐姆佳科技摘冠「新北新創之星」　陪跑制與場域驗證青年局打造創業加速跑道　

文化大學勞動系傳將廢系　鄭英耀：教育部尚未收到申請

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

馬偕牧師、板橋林家大帳房好有緣！　橋北段紅磚的繁華與滄桑

長榮工會籲修法保障請假權益　不排除「10/26馬拉松」陳情

年輕女「車廂內大聲講電話」　他見1細節耳朵紅了：沒想到是這樣

長榮空姐罹「史迪爾氏症」猝逝？前台大醫揪1疑點：不一定

北車醉女遭侵犯！目擊者還原現場「怕受傷不敢上前制止」　網罵翻

周日起「降溫10度」全台濕答答　2地雨勢下到發紫

北車性侵案「這10分鐘」沒人制止　一票不敢相信：拜託別那麼冷漠

看完座艙長聲明　她分析「背後恐怖思維」：經過SOP訓練的麻木

歐姆佳科技摘冠「新北新創之星」　陪跑制與場域驗證青年局打造創業加速跑道　

文化大學勞動系傳將廢系　鄭英耀：教育部尚未收到申請

虐打未滿月兒「跑去打電動」致死　台中狠爸遭重判10年

上車最後倒數！大巨蛋＋淡江大橋利多齊發　淡水房市即將引爆？

國民黨主席盧秀燕挺誰？　子弟兵：應維持等距關係有助未來整合

馬偕牧師、板橋林家大帳房好有緣！　橋北段紅磚的繁華與滄桑

洋基工程正式官宣！李逸驊出任元年總教練　冠軍經驗打造團隊文化

主計長：今年經濟成長率4.45%有低估　可超過4.5%

李珠珢突取消簽書會被罵首發聲！　「243字親筆文曝心聲」：很心痛

把我們最糟一面逼出來！釀酒人教頭致敬山本由伸：指叉球像速球

國安局證實藍黨魁選舉「境外介選」　郝龍斌：所有抹黑到此為止

玉澤演來台機場照搶看！Loro Piana大地色穿搭散發熟男魅力　明現身台北101

【愛誰2擇1】妳越問我越不回答XD

生活熱門新聞

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

準風神路徑預測北修　可能轉彎撲台

「警界郭雪芙」來了！　搶人大戰開打

全台降溫轉雨下4天　風神周末成颱

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

西寧國宅要拆了　命理師曝風水

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

鄭明典揭冷舌南侵！北東急凍10℃時間曝

颱風恐釀東部豪雨　雨量超標將強制撤離

準風神最新AI路徑北調　這天最近台灣

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

更多熱門

相關新聞

準風神最新AI路徑北調　這天最近台灣

準風神最新AI路徑北調　這天最近台灣

熱帶低壓96W最快周末增強為今年第24號颱風「風神」。有氣象粉專貼出AI模式Google-FNV3系集路徑預測，提醒風神整體路徑北修，因此下周日（19日）起北部及東部地區，需留意共伴效應帶來的雨勢，且恐持續3天以上。

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

周末起2地「大量降雨」潛勢　熱帶系統最新預測曝

周末起2地「大量降雨」潛勢　熱帶系統最新預測曝

全台降溫轉雨下4天　風神周末成颱

全台降溫轉雨下4天　風神周末成颱

鄭明典揭冷舌南侵！北東急凍10℃時間曝

鄭明典揭冷舌南侵！北東急凍10℃時間曝

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面