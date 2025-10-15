男子變現2kg金條「淨賺百萬」　銀樓：一天能接100多個回收訂單

▲男子變現2公斤金條淨賺百萬。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

山東煙台一名男子近日將家中2公斤的金條，拿去銀樓回收，變現總價約230萬元（人民幣，下同，約台幣995萬元），引起熱議。幫男子變現的銀樓孫老闆也表示，隨著金價上漲，近期拿著金條來變現的人越來越多，「我每天接電話都接到手軟了！根本忙不過來。」

據《九派新聞》報導，男子於2020至2021年間，以約390元／克，從銀行購入2公斤（2000克）左右的投資金條，總成本約78萬元。他表示，金條放在家睡覺，總覺得心裡不踏實，所幸就拿去變現了。

▲大陸黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

10月中國金飾克價突破1200元，回收價約1150元／克，變現總價約230萬元。扣除隱性成本（買入工費5至6萬元加上回收折價6萬元），男子實際淨收益約140萬元左右（約台幣606萬元）。

孫老闆表示，此事曝光後，店裡日均接單量超100單，電話應接不暇，多地頻現「百萬元級訂單」。

對於金價爆漲，有專家分析，中東衝突、經濟不確定性推動資金湧入黃金，2025年現貨黃金漲至4150美元／盎司（年內漲幅58%）；聯準會降息預期（2025年預估降息75至100基點）削弱美元信用，提升黃金吸引力。