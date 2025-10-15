　
社會 社會焦點 保障人權

高金素梅姪爆圖利財團　「變更河川線」蓋飯店

立委高金素梅（右）侄子高晉揚（左）被指控，身為泰安鄉代卻主導「河川線變更」圖利財團。（翻攝高晉揚臉書）

▲立委高金素梅（右）侄子高晉揚（左）被指控，身為泰安鄉代卻主導「河川線變更」圖利財團。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年2月，前苗栗縣長徐耀昌遭爆卸任前火速通過泰安鄉「汶水湯元」「泰安山河境」2間溫泉飯店開發案，當地圓墩部落無法接受，抗議程序違法，並向監察院陳情。9月初，監察委員發布調查報告，指苗栗縣府確有違失之處，且當地溫泉飯店、民宿數量已飽和，若再通過開發案，恐破壞居民的生活環境。

高晉揚不僅是汶水湯元案的地主之一，其土地貸款設定金額還高達3.8億元。（讀者提供）

▲高晉揚不僅是汶水湯元案的地主之一，其土地貸款設定金額還高達3.8億元。

為何如此爭議的溫泉飯店開發案能順利過關？本刊掌握，背後的關鍵人物是立委高金素梅的侄子、泰安鄉民代表高晉揚。投訴人A先生說，高晉揚聯手財團及縣府，利用「河川線變更」的手法，將汶水溪邊的河川地、原住民保留地納入開發範圍，不但涉及圖利財團，更可能破壞水土保持，如果遇到颱風、地震，後果恐怕不堪設想。

A先生指出，根據《非都市土地使用管制規則》規定，山坡地區辦理溫泉飯店或休閒設施開發，土地須超過5公頃才能申請，且河川地屬於國有地，依照《水利法》與國土計畫相關規定，不能隨意變更或轉作他用。

圓墩部落質疑溫泉飯店開發案程序違法，曾多次召開部落會議。（翻攝盧光明臉書）

▲圓墩部落質疑溫泉飯店開發案程序違法，曾多次召開部落會議。

然而，高晉揚等人卻疑似與苗栗縣政府、泰安鄉公所、經濟部水利署第二河川分署等單位「協調」，將河川區域範圍的邊界線往河中央推移，增加可使用的國有土地範圍，再透過地籍分割、變更編號的方式，撥給特定業者使用。過去這一類涉及河川線土地變更的案件，審查均極為嚴格，這幾次卻非常順利，相關單位因此遭質疑是幫飯店業者量身打造。

圓墩部落居民手舉看板，抗議財團涉及違法開發，苗栗縣府竟默許。（翻攝盧光明臉書）

▲圓墩部落居民手舉看板，抗議財團涉及違法開發，苗栗縣府竟默許。

A先生出示登記資料、原始申請計畫以及前後分割套圖指出，泰安鄉汶水溪畔共有三家大型溫泉飯店開發案，分別為「汶水湯元」「泰安山河境」「騰龍溫泉度假飯店」，都是用此手法進行河川線變更。「以汶水湯元為例，該案原始基地根本不足五公頃，但經相關人士操作，擴大土地範圍並產生新地號，最後拼湊至近5.2公頃，剛好跨過法律門檻。」A先生認為，怎麼看都覺得其中有鬼！

徐耀昌卸任苗栗縣長前火速通過溫泉飯店開發案，引發當地居民不滿。（翻攝苗栗縣政府官網）

▲徐耀昌卸任苗栗縣長前火速通過溫泉飯店開發案，引發當地居民不滿。

A先生進一步解釋，一旦土地面積達標，業者就可以取得「遊憩設施開發」資格，等於掌握金脈，溫泉飯店還沒蓋，地價就先暴漲數倍，可以拿來向銀行抵押貸款，像汶水湯元土地變更後，抵押借款設定金額已高達3.8億元。

汶水湯元開發案（紅框處）經相關單位核准變更河川線後，已達法定5公頃可開發面積。（讀者提供）

▲汶水湯元開發案（紅框處）經相關單位核准變更河川線後，已達法定5公頃可開發面積。

為了揭發不法，A先生提出檢舉，目前檢調單位已掌握多份地籍異動、河川線變更資料，並陸續約談苗栗縣政府地政單位、泰安鄉公所、經濟部水利署第二河川分署的承辦人員，並針對河川線變更過程的行政決策紀錄進行比對，希望查明是誰在中央與地方間「牽線」放行？誰又是實際得利者？


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

