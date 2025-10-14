花蓮光復重生中！美國鏟子超人曝「前後對比照」大讚：台灣No.1

▲Hew貼出救災初期（左圖）以及近日同一地點的照片（右圖），災區「前後對比」畫面驚人。（翻攝Threads／@hewwanders）

圖文／鏡週刊

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤，家園盡毀，災後各地湧入大批「鏟子超人」投入救援行列。其中，來自美國的旅遊部落客Hew也多日親赴現場協助清理，他12日在Threads貼出半個月來的前後對比照，並發文：「很欣慰看到光復慢慢恢復起來。」更大讚：「台灣No.1」。

Hew昨特地貼出兩張在同一地點拍攝的照片，見證光復鄉災後的巨大變化。第一張拍攝於他投入救災初期，只見他赤著上身、滿身泥濘，身後是一片被洪水與淤泥掩沒的廢墟，推車、鐵架、瓦礫堆滿地。第二張則是近期所攝，背景位置相同，但地面已清理乾淨、天空明亮，Hew穿上圖騰上衣，但手上依然拿著鏟子、穿雨鞋，「前後對比」畫面相當驚人。

▲Hew身後的柏油路不再被淤泥覆蓋。（翻攝hewwanders IG）

Hew同時也在IG限動發文：「光復，這個小鎮看起來好很多了，真不敢相信整理得這麼乾淨。」（Guangfu. The town is looking way better. Can’t believe how much it’s been cleaned up.）可見他身後的柏油路面清晰可見，不再被淤泥覆蓋。

Hew在Threads的貼文吸引超過6千人按讚，有鏟子超人在留言區跟他「相認」，說道：「我們在同一個地方，我有和你打招呼。謝謝你。」Hew回覆：「幹得好！」

一名網友留言：「感謝鏟子超人還在第一線支援救災與重建。台灣因為有你們而充滿愛與希望之光。您是閃亮亮的台灣之光，真的非常非常感謝您。」Hew回覆：「台灣no.1」有人說：「感謝美國鏟子超人」，他回覆：「us❤️tw」甚至有網友說：「辛苦你了，謝謝你，你是我們的家人。」Hew則喊：「我愛台灣！」

▲Hew連日到光復鄉救災。（翻攝Threads／＠hewwanders）



