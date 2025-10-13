114年西螺大橋藝陣文化祭　西螺福興宮千人陣頭為台灣祈福

▲西螺大橋藝陣文化祭10月25、26日熱鬧登場，雲林張麗善縣長邀請全國鄉親前來感受地方文化魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

有「濁水溪兩岸信仰中心」美譽、300多年歷史的西螺福興宮，再度扛起文化重任！雲林縣政府為迎接「114西螺大橋藝陣文化祭」，今（13）日舉行宣傳記者會，現場鑼鼓喧天、戰旗飛揚，在地的西螺鳳山館先以氣勢磅礡的武術開場，掀起一陣「西螺Style」熱潮。縣長張麗善、福興宮董事長楊文鐘等人共同宣布盛會於10月25、26日震撼登場！

西螺福興宮是濁水溪兩岸信仰重心，也是全台媽祖信徒必訪的名廟之一。主祀太平媽祖的福興宮，長年推動公益與地方文化，從災後重建、弱勢關懷到藝陣文化傳承，無役不與。今年更將傳統信仰結合現代藝術，讓媽祖不只庇佑地方，更成為文化創意的靈魂。

▲2024年西螺大橋藝陣文化祭，西螺大橋雲彰兩端橋頭人潮湧現，上萬民眾等候及眾神鑾轎及陣頭到來，縣長張麗善親自接駕西螺福興宮太平媽祖鑾轎，現場萬頭鑽動擠得水洩不通。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善表示，西螺大橋不只是交通樞紐，更是雲林人共同的記憶與信仰象徵。藝陣文化祭已邁入第4屆，更連續兩年榮獲美國「繆思創意獎」文化類及節慶類雙金獎肯定，「不只是好看，還讓全世界看到雲林的文化自信！」她笑說，今年的節目比往年更精彩、更新潮，從白天到夜晚都有「西螺式」熱力，「邀請全國民眾10月25、26日一起到濁水溪邊，看最神氣的陣頭、最熱血的表演，感受雲林人的熱情！」

文化觀光處長陳璧君於記者會揭曉活動亮點，10月25日下午先由藝文團體在西螺大橋上進行書法揮毫活動，晚間熱鬧開演的藝陣嘉年華更是一場「聲光震撼秀」，禾一舞團、齊天戰鼓、搖滾宮主賴銘偉、火舞團INFERNO、草屯囝仔等接力登台，傳統與搖滾、信仰與流行的融合，讓整座橋都跳動起來。

▲西螺大橋藝陣文化祭10月25、26日熱鬧登場，壓軸登場的300秒高空焰火施放，璀璨煙火將照亮濁水溪畔夜空。（圖／2024西螺大橋藝陣文化祭高空煙火／資料照）

10月26日下午則轉為親子互動風格，有健康操、趣味秀。晚間重頭戲先由「北港老塗獅」無形文化資產登場領銜演出，接著由西螺福興宮動員逾300人、邀集雲林、彰化兩地友宮廟達近千人、超過20組陣頭。從太平媽駕前頭旗、先鋒太子、彌勒團、神童團、將軍團、哨角團到西螺鳳山館，氣勢宛如微電影重現，神轎鑾駕沿橋前進，鼓聲震天、旗海翻飛，整個濁水溪畔將化身為「信仰的紅毯大道」震撼現場。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，太平媽祖是地方的守護神，也是凝聚信仰力量的象徵。近年來福興宮積極推動文化傳承，不僅讓信仰更貼近年輕世代，也讓西螺這塊土地更有文化深度與生命力。「信仰是根，創新是魂。」楊董事長說，西螺福興宮受邀協辦「西螺大橋藝陣文化祭」多年，亦希望藉活動，把「敬天愛人」的信仰精神，轉化成全民參與的文化行動，讓更多人認識台灣傳統信仰的溫度與力量。

▲2024年西螺大橋藝陣文化祭，濁水溪兩岸數十宮廟眾神與西螺福興宮太平媽祖齊聚西螺大橋大會香盛況。（圖／記者游瓊華翻攝）