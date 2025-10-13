75歲台嬤求讓路　新加坡男竟當街「揮拳痛毆、吐口水飆罵」

▲75歲台灣阿嬤赴新加坡看孫，結果在買菜時遭惡男毆打。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡宏茂橋地區（Ang Mo Kio）12日上午驚傳一起暴力事件，一名來自台灣的75歲楊姓婦人在熟食中心僅因「請男子讓路」而被辱罵、吐口水，最後更遭對方揮拳打倒在地。事後警方已介入調查。

根據《新明日報》報導，事發地點位於美華巴剎與熟食中心（Mayflower Market & Food Centre），楊姓婦人透露，她在12日上午9時左右剛買完菜，準備在魚丸攤旁的桌邊取放手推車，卻因桌旁站著一名刺青男子與一名女子推著嬰兒車，只好客氣地請男子讓路。

楊姓婦人指出，男子不但未理會，還惡言相向，「他罵我瞎了嗎？說我不會繞路！」接著連飆福建髒話，甚至朝她臉上吐了兩次口水。當時一旁的女子試圖拉著男子離開，但男子仍情緒激動，不僅踢她、推她，還繼續罵人。

楊姓婦人表示，她為了擋開對方動作，手上的咖啡不慎潑到男子身上，對方竟暴怒揮拳打中她的左臉，導致她重摔在地。

楊姓婦人指出，自己患有心臟病，當時被嚇得血壓狂飆、全身發抖。現場民眾見她臉色蒼白，趕緊通知她的女兒趕來並協助報警。救護人員到場後將她送醫檢查，醫師替她做了臉部X光掃描，並開立止痛藥觀察是否骨折。

事後，楊姓婦人仍心有餘悸，「我來回台灣和新加坡看孫子，平常都覺得新加坡人很友善，沒想到會遇到這種事。」她希望男子能出面道歉並負擔醫藥費。

多名攤販證實當時確有騷動，茶水攤員工陳先生表示，「她是常客，剛買完咖啡，後來我們聽到聲音出來看，她已經倒在地上。」另一名攤販則指出，男子全身被咖啡潑濕，現場不少人上前勸阻，最後有一名女子拉著男子離開。

新加坡警方證實接獲報案，表示一名75歲婦人在意識清醒下送院，目前案件仍在調查中。