　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

75歲台嬤求讓路　新加坡男竟當街「揮拳痛毆、吐口水飆罵」

▲▼ 新加坡,魚尾獅。（示意圖／CFP）

▲75歲台灣阿嬤赴新加坡看孫，結果在買菜時遭惡男毆打。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

新加坡宏茂橋地區（Ang Mo Kio）12日上午驚傳一起暴力事件，一名來自台灣的75歲楊姓婦人在熟食中心僅因「請男子讓路」而被辱罵、吐口水，最後更遭對方揮拳打倒在地。事後警方已介入調查。

根據《新明日報》報導，事發地點位於美華巴剎與熟食中心（Mayflower Market & Food Centre），楊姓婦人透露，她在12日上午9時左右剛買完菜，準備在魚丸攤旁的桌邊取放手推車，卻因桌旁站著一名刺青男子與一名女子推著嬰兒車，只好客氣地請男子讓路。

楊姓婦人指出，男子不但未理會，還惡言相向，「他罵我瞎了嗎？說我不會繞路！」接著連飆福建髒話，甚至朝她臉上吐了兩次口水。當時一旁的女子試圖拉著男子離開，但男子仍情緒激動，不僅踢她、推她，還繼續罵人。

楊姓婦人表示，她為了擋開對方動作，手上的咖啡不慎潑到男子身上，對方竟暴怒揮拳打中她的左臉，導致她重摔在地。

楊姓婦人指出，自己患有心臟病，當時被嚇得血壓狂飆、全身發抖。現場民眾見她臉色蒼白，趕緊通知她的女兒趕來並協助報警。救護人員到場後將她送醫檢查，醫師替她做了臉部X光掃描，並開立止痛藥觀察是否骨折。

事後，楊姓婦人仍心有餘悸，「我來回台灣和新加坡看孫子，平常都覺得新加坡人很友善，沒想到會遇到這種事。」她希望男子能出面道歉並負擔醫藥費。

多名攤販證實當時確有騷動，茶水攤員工陳先生表示，「她是常客，剛買完咖啡，後來我們聽到聲音出來看，她已經倒在地上。」另一名攤販則指出，男子全身被咖啡潑濕，現場不少人上前勸阻，最後有一名女子拉著男子離開。

新加坡警方證實接獲報案，表示一名75歲婦人在意識清醒下送院，目前案件仍在調查中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
75歲台嬤去新加坡　遭當街「揮拳痛毆、吐口水飆罵」
快訊／中美貿易戰衝擊！　A股三大指數大幅低開
快訊／挖出「失聯夫妻座車」！家屬認出車牌了
快訊／長榮空服員抱病上班　返台猝逝
白沙屯媽祖2度衝「吊車大王豪宅」　當街大轉彎！胡董激動落淚
快訊／《正年》金允慧結婚了！　婚禮倒數12天
快訊／台股崩跌！殺逾800點　台積電重挫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

75歲台嬤求讓路　新加坡男竟當街「揮拳痛毆、吐口水飆罵」

川普：可能告知普丁　若不結束戰爭「基輔將獲戰斧飛彈」

挺台再加碼！美參院通過法案　邀台參與環太軍演、軍援10億美元

阿巴衝突雙方首度證實32人陣亡　邊境剩零星交火

賴清德推「台灣之盾」增軍費　美國務院：強烈支持

中國「拖延溝通」稀土管制　美貿易代表：不會容忍權力擴張

以色列20人質分兩輪釋放！時間軸曝光　家屬奔基地待命

以哈停火第3天　聯合國：人道任務取得實質進展

加薩戰爭已經結束！　川普嗨喊：中東局勢將恢復正常

以色列宣告「達成巨大勝利」　納坦雅胡：戰鬥仍未結束

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

綠蠵龜+玳瑁相疊受困廢棄漁網！澎湖漁民助脫困重獲自由

75歲台嬤求讓路　新加坡男竟當街「揮拳痛毆、吐口水飆罵」

川普：可能告知普丁　若不結束戰爭「基輔將獲戰斧飛彈」

挺台再加碼！美參院通過法案　邀台參與環太軍演、軍援10億美元

阿巴衝突雙方首度證實32人陣亡　邊境剩零星交火

賴清德推「台灣之盾」增軍費　美國務院：強烈支持

中國「拖延溝通」稀土管制　美貿易代表：不會容忍權力擴張

以色列20人質分兩輪釋放！時間軸曝光　家屬奔基地待命

以哈停火第3天　聯合國：人道任務取得實質進展

加薩戰爭已經結束！　川普嗨喊：中東局勢將恢復正常

以色列宣告「達成巨大勝利」　納坦雅胡：戰鬥仍未結束

香菜花生粉鋪好鋪滿！延三夜市深夜豬血糕、口感緊實超Q彈

撤離計畫要等徐榛蔚同意！　劉世芳喊話花蓮縣府：盡速清查保全戶

北捷「1新措施」全面上路！通勤族一看大讚：終於不用墊腳尖

藍芽耳機男形跡鬼祟　警尾隨攔查逮車手！公事包赫見150萬現金

力挺郝龍斌！　游淑慧喊話：國民黨需要的是有領導力的將軍

台東女騎士身體不適　知本警護送返家

毒品「控台機房」藏台東民宅　警專案小組破獲8人販毒集團

博士也逃不掉！女學霸欠稅、健保費逾百萬　士林分署一招全扣走

台達電逆勢刷1010元天價　泰國子公司飆太猛遭限制交易

陸房地產巨頭萬科董事長辭職　爆雷後擔任救火隊未滿一年下台

開車想睡覺怎麼辦？ 他嚇自己一跳XD

國際熱門新聞

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

南卡羅萊納大規模槍擊　4死20多傷

23歲櫻花妹「當警察面前」砍死83歲男鄰居！

早餐「陷阱區」吃錯反而壞健康？　心臟科醫師：9類食物絕不碰

34年沒剪指甲！　越南畫家指甲近6公尺

日媒揭台灣幾乎被所有國家晾一邊

美參院通過法案　邀台參與環太軍演

范斯回應稀土危機：川普還有很多反制手段　中國應合理行事

川普：加薩戰爭已結束　中東局勢將恢復正常

2人跳傘高空相撞　他完美降落仍喪命

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

川普今赴以色列、埃及　以色列估所有人質數小時內獲釋

大阪世博「淨賺57億」！場館未來去處曝

更多熱門

相關新聞

美參院通過法案　邀台參與環太軍演

美參院通過法案　邀台參與環太軍演

美國參議院9日深夜以77票對20票通過年度《國防授權法案》（NDAA），金額高達9250億美元。法案中特別納入「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），不僅保留對台10億美元（約新台幣305億元）的軍援條款，還強烈建議美國國防部在適當情況下邀請台灣參與「環太平洋軍事演習」（RIMPAC），並推動雙方共同研發無人機。

日媒揭台灣幾乎被所有國家晾一邊

日媒揭台灣幾乎被所有國家晾一邊

泰軍深夜邊境播恐怖音樂　40柬兵嚇瘋逃竄

泰軍深夜邊境播恐怖音樂　40柬兵嚇瘋逃竄

日正妹偶像讚高雄「太日本了」：好像名古屋

日正妹偶像讚高雄「太日本了」：好像名古屋

菲律賓控中國海警船發射水砲、蓄意衝撞

菲律賓控中國海警船發射水砲、蓄意衝撞

關鍵字：

新加坡台灣東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

要降溫了！　變天轉雨時間曝

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

韓妹變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

保時捷黑絲女銷冠不雅片瘋傳！嫌認了

「首波冷空氣要來了」可能有新颱風靠近　最新預測曝

全台野裸亂象！　捷運、高鐵「打飛機」拍片賺流量

中國：台心戰大隊18幹部「最高判死刑」

更多

最夯影音

更多
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據
光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面