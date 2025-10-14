黨內互打白熱化！藍營副議長揚言退黨　郝龍斌疾呼：團結抗綠

▲南投縣議會副議長潘一全公開表態若郝龍斌當選就要退黨。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨主席選戰倒數，黨內競爭激烈，不僅爆發「大陸介選」爭議，更出現公開退黨威脅！南投縣議會副議長潘一全13日凌晨在社交媒體發文直言「若郝龍斌當選，就是我該退黨的時候」，成為首位表態退黨，面對黨內分裂危機，郝龍斌同日現身彰化座談會喊話，「選前和諧、選後團結，組成強而有力的國民黨戰隊，對抗民進黨！」

55歲的潘一全近日連續發文砲轟黨內生態，痛批「一群老人又要把黨主席選舉搞臭」，更駁斥大陸介選說法。他表態支持候選人鄭麗文，13日再度發文強調若郝龍斌當選，「就是我對國民黨絕望的時刻」。郝龍斌今天下午在彰化團結座談會獲得地方力挺。他接受聯訪時強調，「選舉過程盡量和諧，選後更要團結，目標是組成強戰力團隊，爭取2026、2028關鍵勝選。」

▲國民黨主席候選人郝龍斌到彰化與黨員及黨代表合照。

被視為台中市長盧秀燕子弟兵的立委黃健豪13日公開分析三位主要候選人：他指鄭麗文「從未贏過選舉，履歷略顯蒼白」，更質疑黨公職募款責任額爭議；認為若重視世代交替應支持羅智強，若求穩健可靠則應選擇郝龍斌。

郝龍斌回應時特別感謝黃健豪，稱讚他是「年輕有戰力的立委」。被問到是否有大陸介選需要修法等問題，他嚴正指出，「過去三週出現大量短影音帳號集中攻擊我，明顯有外力介入。究竟誰擁有龐大團隊與資金？為何如此害怕我當選？」他要求相關單位立即調查，並強調「現行法規就足以查清真相，無需修法」。

▲國民黨主席候選人郝龍斌到彰化與選民合照。

隨著10月18日投票日逼近，這場黨魁之爭不僅是路線之爭，更牽動藍營能否整合迎戰未來大選。郝陣營積極營造團結氣勢，但黨內雜音仍未平息，選後整合成為最大考驗。