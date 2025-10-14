　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

輝達、北市府、新壽爭議懶人包　郝龍斌去年開第一槍點北士科圖利

▲▼NVIDIA執行長黃仁勳主題演講，演講中正式宣布台灣營運總部將設在北士科。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達台灣營運總部設在北士科卡關。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

輝達（NVIDIA）擬於北士科T17、T18基地設置海外總部，但北市府、輝達及新壽仍無法取得三方共識，過程曲折離奇。時代力量黨主席王婉諭今（14日）發長文解釋當中轉折，包含輝達的北士科總部到底卡在哪？輝達為什麼會被捲進這起土地爭議？為什麼契約要這樣設計？北士科是否為弊案？王表示，去年郝龍斌開第一槍，點名柯文哲在京華城案和北士科案，有圖利財團之疑。議會跨黨派專案小組結論該案招標放水，為了招商成績放寬招標條件，導致規畫與需求完全脫節。而免除投資計畫書的要求，也是行政缺失。

王婉諭坦言，作為科技人，當 NVIDIA 宣布要在台灣設立總部的那天，我其實是很振奮的。那不只是國際科技巨頭的投資，更象徵台灣在AI時代的關鍵角色。但這數個月來，這起美事居然卡在最基本的「土地」問題上。而且，從今天李四川副市長的回應看起來，雙方又回到了原點。

對於這塊地，怎麼會在新光人壽手裡？王婉諭表示，時間回到2021年的柯文哲政府，釋出北投士林科技園區的土地，希望能吸引「生技醫療產業」進駐。但在兩次流標後，柯文哲市府決定取消產業限制，還調降權利金底價。最後，沒有生醫背景的新光人壽，在「免附投資計畫書」的條件下，以28億與16億的權利金得標，取得北投士林科技園區T17、T18兩筆共4公頃的土地，設定地上權50年。

「設定地上權」部分，王婉諭解釋，就是政府保有土地所有權，但把使用權釋出，讓民間企業依照開發目標建設、經營並獲利。這是一種公私協力的機制，理想狀況下，能讓公有土地被活化、帶動地方發展。但三年多過去了，新光人壽什麼也沒蓋。沒有開發、沒有建設，只有一片雜草叢生的空地。這不只是土地荒廢，更是公共利益被徹底荒廢。「設定地上權」的初衷，是讓土地發揮價值，而不是讓少數財團長期閒置、等著轉手套利。

至於北士科是否為弊案？王婉諭表示，新光人壽取得這兩塊土地的過程，條件一路放寬，自然也引發了外界質疑，就連地檢署也介入偵辦。且大家可能已經忘記的是：這個案子，其實最初跟京華城案一樣，都是國民黨優先鎖定要攻擊的前朝個案。

王婉諭說明，早在2024年4月，郝龍斌就在廣播節目中，直接點名柯文哲在京華城案和北士科案，有圖利財團之疑。這第一槍開出之後，接著是國民黨團在議會的接連質詢。蔣萬安則表示，北市府發現本案會議紀錄造假，決定移送政風處調查。去年5月1日，台北市議會罕見的由「跨黨派」成立北士科案專案小組。最終，專案小組作出結論：本案政策搖擺、招標放水，為了招商成績放寬招標條件，導致規畫與需求完全脫節。而免除投資計畫書的要求，也是行政缺失。

至於「輝達」為什麼會被捲進這起土地爭議？王婉諭表示，今年5月，輝達宣布要在台灣設立總部，看上了新光人壽手裡這塊地。根據媒體報導，輝達願意出107億元，取得新光持有的地上權，雙方也簽了合作意向書（MOU）。對新光人壽來說，這幾乎是天上掉下來的禮物：完全沒動工，獲利卻能翻倍。對台北市府，在藍白合之後，該案突然變得有些棘手，乾脆讓給輝達開發，既能創造產業環境，也能甩掉燙手山芋。

王婉諭直言，然而，關鍵問題是：根據契約，新光必須完成開發後才能轉移地上權。但是輝達希望能自己蓋，不願意讓新光代為開發再轉手。所以一切才會卡在這裡。

至於當初為什麼契約要這樣設計？王婉諭表示，因為這樣的制度設計，是為了防止企業「什麼都不做就炒地皮」。「設定地上權」的目的，是讓民間投入開發、帶動地方發展，不是讓企業拿著公有地去賺轉手價。所以在開發完成前轉移地上權，必須經市府同意。因此北市府才會以「避免圖利」為由，拒絕了新光與輝達之間的移轉申請。

而市府能「強制解約、收回土地」？王婉諭指出，若要讓輝達順利落腳，又不圖利財團，北市府目前只剩下一條路：解除契約、收回土地，再以「專案設定地上權」交給輝達。但新光人壽顯然不願輕易放手。一開始，它就要求市府補償「損失的長期租金收益」，根據 MOU 推估，金額可能高達上百億。而市府提出的條件則是退還已繳的32億元，再加上約5至8億的賠償金。顯然雙方的落差極大。

王婉諭表示，市府為了施壓，在連假期間提出，有鑒於「新光與台新人壽」進行合併，若市府不同意新公司繼承契約，地上權就能失效。先不管法律上是否可行，現實是，一旦北市府強行解約，官司勢必要拖上好幾年。輝達不可能一直等下去。

王婉諭認為，唯一可行的路，就是公開透明的三方協商。公開透明的三方協商，把條件、補償、程序攤在陽光下，公開的談清楚，就是現在的唯一解方。畢竟，台北市民期待的，是輝達帶來的產業升級，不是新光人壽的地皮暴利。回到這起事件的本質，新光人壽能取得公有土地的地上權，目的從來都不是讓少數財團獲利，而是要促進公共資源開發。發展不該以犧牲公共利益為代價，更不該讓「制度漏洞」成為少數人的提款機。

王婉諭呼籲台北市政府，在未來與新光、輝達的談判中，務必堅守「公共利益優先」的原則，讓整個過程公開、透明，讓人民能夠檢驗。支持輝達在台灣扎根，也期盼這座總部能為台北帶來成長的動能。相信，在陽光下完成的協商，一定會讓這樁美事，成為台灣下一個產業升級的關鍵。

交通事故1579人喪命「1縣市最多」　行人死亡不減反增

北士科輝達蔣萬安郝龍斌柯文哲國民黨王婉諭時代力量李四川新壽

