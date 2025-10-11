　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上公廁「愣見超謎3個字」　真相爆共鳴！一票苦主：真的超痛

▲▼ 。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲原PO出外上廁所，遇到「熱心超人」提醒坐墊有裂縫。（圖／翻攝路上觀察學院）

網搜小組／劉維榛報導

被夾過的人，肯定懂！一名網友出外上廁所時，驚見馬桶坐墊被畫上一個圈，旁邊還寫著「夾會痛」三字，乍看以為是惡搞塗鴉，彎腰一看才發現真相，原來坐墊竟裂開一條縫，讓原PO忍不住笑讚，「這提醒太貼心了！」貼文一出，引來苦主們爆共鳴，「小時候被夾過真的很痛！」

一名網友在臉書公開社團《路上觀察學院》表示，他上公廁時，發現馬桶坐墊上有記號，先是畫了一個圈，再拉一個箭頭寫著「夾會痛」。

原PO於是彎腰近看坐墊，真相讓他笑歪，上頭出現一道若隱若現的裂縫，更讓他不禁大讚，「上廁所看到如此貼心的提醒，真是好人！」

文章曝光後，一票苦主爆共鳴，「真的超痛」、「會瘀青」、「小時候被夾過真的很痛」、「有經驗，真的痛」、「夾到蛋蛋的皮才疼」、「裂開的地方真是尷尬，要前面一點蛋蛋會在馬桶外面，後面一點又沒辦法坐」、「謝謝你熱心超人」、「我曾在運動中心的廁所被夾過，好痛」、「台灣最美的風景果然就是人」、「我有一張塑膠椅子，裂一小縫，坐下去還好，要起來時才知痛還好有褲子，如果沒有褲子那就要哭了」。

也有網友苦笑建議，「拿個透明膠帶黏一下就好了」、「三秒膠拿來補一下」、「這種坐墊200、300元而已，換一換不用省」。

10/10 全台詐欺最新數據

416 1 5562 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／洞洞鞋惹禍！　新埔站手扶梯多人跌倒受傷
快訊／水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽
快訊／失聯47天！　80米深谷尋獲屍體
薇閣中學「5男2女搞出人命」嗆校長衝X小...校友道歉了
快訊／中國公布台18人懸賞公告　國防部回應了
歷史性一刻！「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩
麻吉連睡他2女友！　綠帽男球棒狠砸「犯罪工具」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

