台銀不是幫你數錢的！殺豬公抱10多萬銅板　換外幣遭狠酸退貨　

▲S先生拿豬公內的硬幣去換外幣，遭到台銀行員反酸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄S先生的小孩日前敲破存了5、6年的金豬公，滿滿一袋銅板多達十多萬元，原本開心想帶去銀行換外幣，卻因為大量零錢引發爭議。S先生表示，行員只收部分硬幣，還語帶不耐地回了一句「我們台銀不是來幫你數錢的」，讓父子倆當場傻眼又氣憤。對此，台銀回應表示，同仁已先行兌換一部分約6萬元，由於尚有多位客戶排隊等待中，因此請客戶擇日再來兌換，並無拒絕客戶兌領情事。

據了解，父子倆整理好銅板後先到台灣銀行兌換，S先生指控對方只收下50元與部分10元硬幣，其他零錢全被退回，行員更語出驚人，拒收理由讓人難以接受。無奈之下，S先生只好抱著剩下的幾袋銅板，轉往另一家民營銀行，先存進帳戶再提領換匯。

S先生氣憤地說：「如果台銀門口有公告說一天只能換多少，我可以理解，但什麼都沒說，態度又不好，還嗆人家說『不是來幫你數錢的』，真的很沒禮貌。」

▲其他銀行人員建議先把硬幣存入戶頭再兌換 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，《ETtoday新聞雲》實際詢問其他銀行行員，對方表示若零錢數量太多，通常會建議民眾直接存入帳戶再兌換，「只是金額再大也會協助處理，不會用那種口氣回客人。」

台灣銀行回應指出，本案係分行考量因逢雙十連假後第一天(10/13)營業日，出納櫃檯辦理各項業務人數眾多，客戶早上持大量硬幣欲兌換紙鈔，同仁已先行兌換一部分約6萬元，因尚有多位客戶排隊等待中，為顧及其他客戶權益，爰商請客戶擇日再來兌換，並無拒絕客戶兌領情事。