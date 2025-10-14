通緝犯駕車狂逃撞盆栽！拒捕襲警遭壓制　搜出60萬現金+K他命

記者吳世龍／高雄報導

高雄市路竹區14日凌晨發生一起驚險的警匪追逐事件。一名因洗錢案遭通緝的許姓男子，開車載著4名友人上路，因形跡可疑遭警方攔查，他竟加速逃逸，追逐僅約20秒就失控撞上民宅盆栽。許男與副駕駛座的石姓男子跳車企圖逃跑，並攻擊員警、意圖搶奪裝備，所幸支援警力迅速到場，合力將兩人壓制逮捕。警方除查獲許男為通緝犯身份外，還在其隨身物品及車內起出大筆現金約60萬元、K他命等證物，全案將依妨害公務、詐欺、洗錢、毒品等罪嫌偵辦。

▲許男開車逃逸時自撞民宅盆栽，下車跑給警察追，最後仍被壓制逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

今天凌晨0時50分許，路竹派出所所長李威昌與警員楊益程在路竹區復興路執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車行經路口，面對綠燈號誌卻仍靜止不動，形跡相當可疑。所長李威昌隨即從右側靠近，示意駕駛停車接受盤查。

不料，車上的許姓男子（37歲）見警方上前，竟心虛猛踩油門，當場左轉逃逸。警車隨即在後方展開追逐，但僅約20秒後，許男疑因過彎速度過快，失控撞上了路口一處民宅的盆栽，導致車頭翹起動彈不得。

車輛受困後，駕駛許男立刻跳車逃跑，右前座的石姓男子（26歲，亦為車主）也開門試圖逃逸。兩人隨即與趕上的員警上演追逐戰，過程中許、石兩人還猛烈攻擊員警，企圖搶奪警方的裝備，所幸支援警力及時趕抵現場，合力將許男與石男兩名嫌犯壓制逮捕。

警方調查，該輛車內除許男與石男外，後座還載有27歲莊姓男子、25歲黃姓男子以及一名16歲的陶姓女子，共5人。車輛撞擊後，駕駛許男與後座的莊男均受傷，被送往秀傳醫院就醫，目前有員警戒護。在逮捕過程中，所長李威昌鼻樑擦傷、左手腕扭傷，警員楊益程手部擦傷，所幸傷勢均無大礙，警方裝備亦無缺損。

經警方進一步調查，確認駕駛許男為台中地檢署發布的洗錢防制法通緝犯。警方在許男隨身攜帶的包包及車內，查扣了60餘萬元現金、手機、筆記本、金融卡、K盤以及K煙等證物。其餘3名乘客（石男、陶女、黃男）則先行被帶回派出所釐清案情。

警方表示，全案後續將針對許男及石男的拒捕與襲警行為，依妨害公務、詐欺、洗錢、毒品等罪嫌，一併移送地檢署偵辦。