　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

ETtoday獲卓越新聞獎肯定　「家暴」、「放貸」2專題入圍

▲▼24屆卓越新聞入選名單。（圖／記者林緯平製）

生活中心／綜合報導

2025年第24屆卓越新聞獎今（14）日公布17個獎項入選名單，《東森新媒體ETtoday》共入選2個獎項，分別為「家暴『保護令」』為何變成『催命符』？ 」入圍平面及網路（文字）類-突發新聞獎，以及「掠奪性放貸成災：新型態債務瘟疫下 被困住的人生」入圍平面及網路（文字）類-解釋報導獎。除社會公器獎事先公布外，各獎項得獎名單將於11月18日頒獎典禮上揭曉。

今年卓新獎參賽總件數為771件，經過評審團37位委員一個多月的審閱討論後，共選出98件入選作品。「公共電視新聞部東南亞語新聞」長期服務在台越南、印尼與泰國籍移工、新住民及外籍生等非華語族群，獲得本屆社會公器獎殊榮。

▲▼ 土城家暴男殘忍殺害妻子與小姨子，稍早抵達土城分局。（圖／記者陳以昇攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲土城家暴男子（中）在保護令期間，殺死妻、小姨子，遭押上車帶回土城分局。（圖／資料照片，記者陳以昇翻攝）

由《東森新媒體ETtoday》製作的「家暴『保護令』為何變成『催命符』？ 」，報導起因是新北市土城區日前發生家暴男當街砍殺妻子及妻妹的人倫悲劇，引發社會關注保護令是否足以保護受害者。《ETtoday新聞雲》調閱司法院資料發現，今年1到5月就有將近千人違反保護令被判刑，相當於全台每天有超過6件家暴加害人違反規定。因此期待透過報導，呼籲除應加強司法、社工體系橫向聯繫外，更應關注加害人的輔導，降低殺機。  

▲▼融資公司、地下錢莊。（圖／資料照）

▲融資公司主打快速撥款、免看信用評分，常使得很多債務人越借越多。（示意圖；與本新聞無關／資料照）

另外，《東森新媒體ETtoday》製作的「掠奪性放貸成災：新型態債務瘟疫下 被困住的人生」，報導起因則是自疫情解封之後，各地出現大大小小的因債務走上絕路的新聞，近一步調查發現，當大家以為最壞的日子已經過去，另一場無聲蔓延的災難卻悄悄上場，台灣將迎來另一場隱形危機「後疫情自殺潮」。

《東森新媒體 ETtoday》深入追蹤融資市場亂象，接觸多位債務受害者後發現，那些看似彼此獨立的悲劇，多半繫於同一個轉折點：疫情。這場以「掠奪性融資」引爆的新型債務風暴，雖不如病毒直接奪命，卻在帳單、契約與壓力中，一步步將曾努力撐起家庭與生活的人逼入絕境。它不只是經濟問題，更是這場公衛災難真正的延長賽。 

平面及網路（文字）類-突發新聞獎
2024南韓總統尹錫悅戒嚴風暴 / 聯合報轉角國際
楊虔豪、林齊晧、賴昀、王穎芝

家暴「保護令」為何變成「催命符」？ / 東森新媒體ETtoday
唐鎮宇、陳嘉恩

《她們被迫集體抽血──撕開師大女足隊人權缺口》 / 知新聞
知新聞編輯部

【獨家取得台師大研究案報告】國科會精準運科計畫僅冰山一角，女足選手恐「同時供血」多項研究案 / 報導者
嚴文廷、楊惠君、黃世澤、黃禹禛、張詩芸

丹娜絲來襲：農業重災 72 小時 / 上下游新聞市集
楊語芸、林怡均、林吉洋、孫維揚

平面及網路（文字）類-解釋報導獎

政策變動下的再生能源系列報導——離岸風電國產化政策風暴與屋頂光電新突圍 / 報導者
黃浩珉、方德琳、黃鈺婷

國土計畫法淪俄羅斯輪盤，土地正義如何補破網？ / 聯合報
侯俐安、黃婉婷、游昌樺、鄭朝陽、洪敬浤

消失的中線 怎麼守？ / 天下雜誌
史書華、沈朋達、楊時鈞、陳盈諭、李郁欣

掠奪性放貸成災：新型態債務瘟疫下 被困住的人生 / 東森新媒體ETtoday
潘姿吟、林緯平、林挺弘

【廢墟少年二部曲】凝視深淵──被排除的少年與救贖的協力者們 / 報導者
李雪莉、曹馥年、陳曉威、陳德倫、張詩芸

綠鬣蜥入侵20年 / 窩窩
劉亭妤、陳信安、顏吟竹

AI心靈樹洞：人類心事的機器傾聽系列 / 端傳媒
雷雅淇、呂苡榕

【孩能去哪裡】剴剴案後獨家追蹤 / Right Plus多多益善
葉靜倫

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新車降價無望？汽車公會曝關稅
快訊／長榮空姐病逝火化　勞動局報告出爐　
快訊／台股翻黑！　法人：留心兩大訊號出現
《黑暗榮耀》男星離婚　斷開9年妻
獨／回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚：後悔做好人
長榮空姐疑罕病猝逝　病友現身說法：注意3大關鍵症狀
23歲女遊花蓮遭打死棄屍！　只剩殘缺白骨
美籍網紅當鏟子超人遭檢舉調查！　移民署回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

i郵購「1700項台灣農產好物」祭5優惠　年拚2600萬業績

不支持高鐵設「親子車廂」！民團：重點是理解與包容

《Gaya：當代轉生術》花蓮美術館登場　跨領域藝術探索太魯閣族GAYA當代意義

殺蟲劑成分「甲氧滴滴涕」列禁用　環境部：影響神經、生殖系統

空姐逝「只是冰山一角」　各行鬼故事曝！網怒轟：發燒40度禁請假

ETtoday獲卓越新聞獎肯定　「家暴」、「放貸」2專題入圍

基隆港入口「和平島1處」成國定考古遺址　反映新石器時代晚期痕跡

長榮空服疑罕病猝逝！病友勸世「容易輕忽」：關注自己的警示

【廣編】劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》全台三周冠軍　攻佔2025十大賣座電影

愛吃早餐店的人「去日本超衝擊」　他崩潰吃超商！達人曝原因

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

i郵購「1700項台灣農產好物」祭5優惠　年拚2600萬業績

不支持高鐵設「親子車廂」！民團：重點是理解與包容

《Gaya：當代轉生術》花蓮美術館登場　跨領域藝術探索太魯閣族GAYA當代意義

殺蟲劑成分「甲氧滴滴涕」列禁用　環境部：影響神經、生殖系統

空姐逝「只是冰山一角」　各行鬼故事曝！網怒轟：發燒40度禁請假

ETtoday獲卓越新聞獎肯定　「家暴」、「放貸」2專題入圍

基隆港入口「和平島1處」成國定考古遺址　反映新石器時代晚期痕跡

長榮空服疑罕病猝逝！病友勸世「容易輕忽」：關注自己的警示

【廣編】劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》全台三周冠軍　攻佔2025十大賣座電影

愛吃早餐店的人「去日本超衝擊」　他崩潰吃超商！達人曝原因

i郵購「1700項台灣農產好物」祭5優惠　年拚2600萬業績

快整理房間！3類日常用品「悄悄變金礦」　這夯品可望飆破百萬

ICAO大會落幕　外交部籲正視正義之聲：3年來逾萬名政要挺台參與

長榮空姐今火化安葬！勞動局報告出爐　請假制度建議協調改善

庫克突然現身上海！　第一站看LABUBU展

韋禮安打電話沒人接「被分手」！　惆悵失落心聲全曝光

台股創高後翻黑下挫百點　法人：留心兩大訊號出現

菲中公務船南海碰撞　外交部嚴正關切：反對中方侵害人身安全

好可愛！陸登山客撿到蛇寶寶輪流撫摸　網驚：是劇毒短尾蝮蛇

不支持高鐵設「親子車廂」！民團：重點是理解與包容

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

生活熱門新聞

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

首波降溫將報到！　全台「轉涼迎雨」時間出爐

機上叫救護車要自費？航務員揭SOP打臉

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

光復鄉物資爆倉　急缺水電工「無償重新拉線」

新颱風要來了？　專家：「風神」生成機率7成以上

直接吃鮭魚「比魚油有效」！3大好處曝

花蓮縣府被爆補簽撤離造冊　居民拒簽

網紅手被倒鹽巴帶入保養店　刷卡金額翻10倍

更多熱門

相關新聞

「死刑報導有情感」不再二元對立

「死刑報導有情感」不再二元對立

2024年第23屆卓越新聞獎10月8日公布18個獎項入選名單，《東森新媒體ETtoday》專題中心製作的「死刑　刑？不行？」入圍特寫新聞獎，此獎項共96件作品報名，有8件作品入圍，評審團提到，這套作品從全方位角度，讓讀者進一步思考，死刑存廢這個困難的議題，表現方法十分出色。

ETtoday入圍卓越新聞獎單張新聞攝影獎

ETtoday入圍卓越新聞獎單張新聞攝影獎

《我在案發現場》獲卓越新聞獎

《我在案發現場》獲卓越新聞獎

《以民為先》作品獲卓越新聞獎！

《以民為先》作品獲卓越新聞獎！

首度參賽卓越新聞獎　鏡新聞6作品入圍

首度參賽卓越新聞獎　鏡新聞6作品入圍

關鍵字：

卓越新聞獎

讀者迴響

熱門新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

陳菁徽轟鳳山水庫光電板　高市府：韓國瑜同意

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面