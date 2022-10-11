　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首度參賽卓越新聞獎！　鏡新聞《火神又掉淚》等6作品入圍

▲▼鏡新聞首度參賽卓越新聞獎　6項作品入圍。（圖／鏡新聞提供）

生活中心／綜合報導

2022年第21屆卓越新聞獎11日公布入圍名單，鏡新聞6項作品入圍3個獎項。長篇深度報導獎有3項作品入圍，分別為《生子荊棘路-人工生殖法外孤兒 》、《你悄悄溜走不陪我-洗工衝擊長照》系列以及《火神又掉淚》系列報導。另外兩個節目《另一種注目》與《文藝賦格》則入選藝術與文化新聞獎。

由林乃絹、樂嘉妮、許珮珍、蘇弘杰、林德熙、陳岳威製作的《生子荊棘路-人工生殖法外孤兒》，挖掘出無法藉由一般方式生育族群的需求，從醫療技術、社會正義，延伸到醫法制度。

在法規下的弱勢族群要在鏡頭前分享生子困境實屬不易，採訪團隊長時間溝通，突破萬難說服關鍵受訪者，來探究在新生兒創歷史新低的背後，誰面臨想生卻無法生的困境。在《人工生殖法》補助屆滿一周年的時刻，此系列報導檢視法規的疏漏，從數據資料來檢驗人工生殖的適用與否，也關照世界各國在人工生殖的法規發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...


由簡如屏、李昆達製作的《你悄悄溜走不陪我-洗工衝擊長照》系列，描寫COVID-19病毒全球肆虐，影響每個家庭第一線的照顧現場，在照顧人力短缺，過度仰賴外籍移工的情況下，再加上疫情暫緩引進外籍移工，讓國內市場大亂，工廠移工短缺，紛紛向家庭照顧移工招手，薪資較高的誘人條件，讓外籍移工紛紛離開照顧家庭，還有不肖業者傳授如何以怠工的方式，讓雇主主動解雇。

但對雇主來說怠工就等同於虐待，110年光是申訴移工虐待的案件就高達238件，有專家建議應該把外籍家庭照護工納入長照法中管理，給予較好的勞動條件，將他們留下來。

由葉怡瑩、蘇弘杰、柯閎謙、吳宗哲、林德熈製作的《火神又掉淚》系列報導則是以去年彰化喬友大樓火警造成21人受傷、4人死亡，消防員陳志帆殉職的不幸悲劇，探討這場火災如何肇因於一連致串人為疏失，以及火災意外對於消防員的心理層面影響。系列專題也拍攝在疫情之下，消防隊員如何扛起第一線後送任務的困難及艱辛。

短篇新聞報導獎由樂嘉妮、陳廷豐製作的《邪惡吃播趁疫來襲 台灣家長自救遇阻》專題入圍，記者在疫情期間，發現國人最常觀看的YouTube平台，竟然出現了奇怪的兒童影片，這些影片偽裝成知名卡通人物，但內容卻充斥著性侵懷孕、惡作劇傷害等暴力行為。

這些獵奇影片流傳已久，且點閱率出奇的高，全球家長都在上網呼救。而最新手法是隱身在時下流行的吃播，讓多數台灣家長難以察覺，更氣的是封鎖不掉這些影片，這讓付費會員更火大了。


系列報導完整揭露追蹤過程與谷歌官方回應，在新聞調查的半年過程中，谷歌官方向記者表示，YouTube已針對13到17歲的使用者，將「自動播放」功能預設為關閉。並鼓勵家長為孩子增辦未成年帳號來觀看，但這樣要消費者自律的行為，還是無法遏止這類的邪惡吃播。

隨著串流平台崛起，網路影音頻道市占成了兵家之爭，但這些業者有好好善待消費者嗎？鏡新聞的邪惡吃播報導，已引起消費者的使用反思，並重新檢視自身權益。

除了專題報導獎項，鏡新聞藝文中心兩個節目作品也入圍藝術與文化新聞獎。

另一種注目—《白沙屯媽祖進香故事》

記者｜陳函謙、王祥維

攝影｜黃威勝、謝鈞陶、陳鼎仁、張晃維、趙瑋甄、鄭治明、李柏毅、蔣煥民、賴興俊

白沙屯媽祖徒步進香是台灣最特殊的進香隊伍，其獨特性是每年天數和路線、歇息停駕地點皆不固定，全由媽祖和「行轎」指引路程，自苗栗通霄出發，徒步前往雲林北港朝天宮取回香火、祈求來年平安，據傳在未建廟前，白沙屯民眾即有到北港進香（非遶境）的習俗，到現在已具200年以上歷史；但從沒有媒體以文化觀點深度記錄這台灣獨特的「宗教文化化」現象。

鏡新聞藝文中心在2021年4月，出動13人、9台攝影機全程跟拍，製作五集的《白沙屯媽祖進香故事》，以陳慶郎、林幸福、方麗文、陳志軒、吳文翠、陳弼宏、愷紜、林彩等八個參與進香的人物為故事主軸，除此之外更採訪了中研院民族所所長張珣、台中教育大學台文系教授林茂賢等學者，從「文化」層面來看白沙屯媽祖進香與台灣社會發展的關聯性。本系列不僅以影像故事呈現，並結合文字報導在鏡新聞官網推出專題。

《白沙屯媽祖進香故事》YouTube連結：

第一集 出發：https://youtu.be/IXaHIEHyFl0

第二集 苦行：https://youtu.be/h_wt--Ys-hA

第三集 潦溪：https://youtu.be/R5adH-cTuQo

第四集 香火：https://youtu.be/CtLNafrVUiM

第五集 回家：https://youtu.be/JT5szsNSmWA

完整版：https://www.youtube.com/watch?v=u1d270OSJJk

文藝賦格—「凝視．當代」系列

記者｜孫曉彤、黃麟琬

攝影｜黃威勝、蔣煥民、賴興俊、許鴻財、李柏毅、鄭仕欣、蔣宏儒、卓煥鈞、唐薏程、趙瑋甄、吳郁芬

《文藝賦格》節目推出「凝視．當代」系列，以人文紀實的形式，轉譯當代藝術家的生命故事與創作理念。本系列以當代不同藝術領域中的五位傑出藝術家的生命故事為主體，闡釋創作理念，不僅以影像故事呈現，並結合文字報導在鏡新聞官網推出專題。

跳脫過往用棚內訪談快速產製的形式，而以精緻細膩的方式敘事。儘管藝術家因創作的成就而偉大，然而，他們的際遇才是主要的情節，他們的內心才是鏡頭的關注所在，使我們受到觸動、真切地理解他們因生命經歷的百轉千迴而凝鍊出在地特有的觀點與文化主體性，進而體悟到這塊土地因藝術而生的力量。

一、 《戲假情真．吳天章》─當代視覺藝術家

吳天章在基隆最熱鬧的街市成長，他的祖父原是彰化鹿港龍山寺的畫師，父親則從一名電影畫板學徒起家，後來在基隆創業。

大學時代的吳天章，透過文學和閱讀，啟蒙了本土意識的相關探索，他幫黨外雜誌以政治人物畫封面插畫，並且在自己的繪畫中，以主觀寫實的方式找尋自我認同的覺醒。1990年代，吳天章以攝影結合複合媒材，開啟了系列「台客美學」的創作：藝術家以替代文化來象徵缺乏國家認同的台灣的集體潛意識。

1994年和2015年他分別以《再會吧！春秋閣》與《再見春秋閣》兩度代表台灣參加義大利威尼斯雙年展，以曖昧魔幻的姿態和情節，暗喻人世間悲歡離合，以及台灣的歷史與現實。2020年，吳天章首次回歸故鄉個展的所在地，以現地製作的投影裝置《潮汐1884》，表達關於個人和時代的感懷。


二、《越孤獨越清醒．吳興國》─演員、導演、劇作家

吳興國的人生劇本是永遠不敢鬆懈的，年幼失怙的他在育幼院、復興劇校成長，後來保送文化大學。他曾是雲門舞集的舞者，卻因為熱愛戲曲，而選擇回到京劇的舞台。1986年，吳興國成立「當代傳奇劇場」，大膽選用京劇的表演框架，重新演繹莎士比亞的名作。2001年，當代傳奇劇場推出《李爾在此》，吳興國一人飾演十角，跨越生、旦、淨、丑、行當，獨立挑戰極限的舞台表演，成了吳興國最經典的代表作。此後，當代傳奇劇場更推出多部改編經典的名作，走向國際，創下在超過二十個國家的巡演紀錄。

2020年，即將邁入七十歲大關的吳興國，最後一次演出《李爾在此》，並且宣布逐步封箱戲作，預計到2026年就要從舞台上謝幕。然而，吳興國持續培訓臺灣在地願意學戲的年輕演員，讓傳承了上百年的京劇能以維持創新的活力。


三、《隨心所欲的秩序．莊普》─當代藝術家

莊普生長在單親家庭，曾是叛逆少年的他，為了追尋想像中充滿色彩的理想國度，買了一張單程機票前往西班牙馬德里，因為自由與創作才是藝術家的原鄉。在西班牙學習的歷程，莊普從狂狷脫胎換骨為成熟自信；在創作上，他開始思考繪畫和素描的最基本功能，開始以方格和圖章轉印，建立起自己的藝術風格。

1980年代正是台灣劇烈變化的時刻，莊普和一群也同樣從海外回台的藝術家朋友，展開了關於抽象藝術的系列運動，他們自發性地集結、成立替代空間、舉辦展覽、甚至進入學院體制影響無數後來的年輕藝術家，而這場台灣當代藝術的推進工程，至今仍再繼續。


四、《降落後的風景．邱柏文》─建築師

邱柏文的家原是一座超過九十歲的老屋，透過重新改造，實驗著無牆動線，也實驗著人們與自然的距離，這個小而美的住家空間，在2019年拿下有建築界奧斯卡獎美名的INSIDE世界設計節年度大獎。

年少時就到許多國家求學、工作的邱柏文，之所以會回到家鄉台灣，其實是出於一場完全出乎意料之外的大病─僵直性脊椎炎。然而，回到台灣的他卻創作出許多驚豔的作品，像是松山文創園區內的《不只是圖書館》、北美館的藝術商店，以及台鐵觀光列車「鳴」。日號」的車廂改造計畫。


五、《誠實的舞蹈家．古名伸》─即興接觸舞蹈家

對台灣舞蹈界來說，一九九０年代，正當學院或是舞團教授著一套套傳統的技巧體系，期待訓練培養完美舞者之際，舞蹈家古名伸把講究體會內在身體的接觸即興帶回了台灣。所謂接觸即興不只是一種舞蹈形式而已，更是一種身體實踐、一種思想、一種生命態度。

古名伸成立「古舞團」，成為亞洲推動接觸即興的第一人，並於2020年，獲得國家文藝獎舞蹈類獎座。已過耳順之年的她，可能是台灣年紀最大的現役舞者，但卻立志做個不下舞台的舞蹈家和編舞家，「我不一定要表演，我也不一定要再去求取什麼樣的舞蹈成就，但是我覺得持續地去實踐我的身體，就像是得到了一個禮物，可以玩一輩子。」


►花蓮福康飯店「雙人1泊1食2599元」！限量30組、小旅行首選

ET快訊
俄巡弋飛彈狂轟基輔發電廠！　「炸出蕈狀雲」爆炸畫面曝
中山大學獼猴又進化！　插吸管「暢飲手搖杯」
台積電瀕400元還沒完！　專家：我們習慣的好日子沒有了
桃園女隆乳月賺50萬　「無證照」器材全是黑心貨
甩約泡醜聞！「登山女神」曾格爾IG宣布好消息：我來了
史上首次！　白沙屯媽祖粉紅超跑「搭火車」
不忍了！葉丙成遭匿名留言控性騷女學生　秀出提告證據
遭姚元浩頻頻糾正！　浩子罕動怒：你叫他來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

次世代疫苗今全面開打「已打45萬劑」　王必勝：踴躍就再加購

竹市18歲以上莫德納次世代開打　10／14起加開巨城施打站

微型電動二輪車11月底「5證件」領牌納管　舊車緩衝2年沒領牌要罰

高雄機場新航廈「2023年動工」　容量達1650萬人次

台鐵海線通車百年！媽祖首搭蒸汽火車出巡　鐵道迷擠爆朝聖

甩約泡醜聞！「登山女神」曾格爾IG宣布好消息：我來了

慶祝台鐵海線通車百年　白沙屯媽祖粉紅超跑首搭火車...信眾嗨翻

不忍了！葉丙成遭匿名留言控性騷女學生　秀出提告證據

好市多掏黑卡買家電　「消費150萬」回饋3萬元！內行點1限制難用

「安平古堡」觀光景點名稱不變！文化部說明古蹟名稱調整原因

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

陸外交部回應蔡英文雙十演說　「台灣沒總統！民進黨別挑釁」

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

次世代疫苗今全面開打「已打45萬劑」　王必勝：踴躍就再加購

竹市18歲以上莫德納次世代開打　10／14起加開巨城施打站

微型電動二輪車11月底「5證件」領牌納管　舊車緩衝2年沒領牌要罰

高雄機場新航廈「2023年動工」　容量達1650萬人次

台鐵海線通車百年！媽祖首搭蒸汽火車出巡　鐵道迷擠爆朝聖

甩約泡醜聞！「登山女神」曾格爾IG宣布好消息：我來了

慶祝台鐵海線通車百年　白沙屯媽祖粉紅超跑首搭火車...信眾嗨翻

不忍了！葉丙成遭匿名留言控性騷女學生　秀出提告證據

好市多掏黑卡買家電　「消費150萬」回饋3萬元！內行點1限制難用

「安平古堡」觀光景點名稱不變！文化部說明古蹟名稱調整原因

證交所徵才「證」正在找你　報名活動開跑

次世代疫苗今全面開打「已打45萬劑」　王必勝：踴躍就再加購

美國2眾議員訪團今來台　將拜會蔡英文、顧立雄

烏克蘭反攻俄羅斯利器台灣也有！　陸軍買29套海馬斯火箭系統

竹市18歲以上莫德納次世代開打　10／14起加開巨城施打站

微型電動二輪車11月底「5證件」領牌納管　舊車緩衝2年沒領牌要罰

俄羅斯又射飛彈　俄官媒：10多枚飛彈從裏海方向飛往烏克蘭

再嗆陳時中！　柯文哲：用民主自由糖衣包裝「吃香喝辣特權」

6歲妹妹天生爆炸頭被笑到不想上學　網友暖心打氣：寶貝！這髮型很酷

又收到「炸彈預告」恐嚇信！　日本西九州新幹線加強戒備

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

生活熱門新聞

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

即／東部海域03：25地震！全台有感

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

即／國家警報大響！3:24花蓮外海5.9強震

A5和牛調包　KID火鍋店店員「道歉1句話」遭網酸

女嫁高雄　7年情被越南女大生粉碎

馬尾妹爬象山超壯觀！本尊是最兇女醫

918餘震次數突增4倍！氣象局示警

表面有話聊「卻超難交心」星座！網看哭：原來是我難搞

好市多洗衣膠囊少一顆！網酸算計掀論戰

很久沒愛愛…妻突買驗孕棒　男見1反應心痛

橘色惡魔和小綠綠比愛心！帥弟尷尬

更多熱門

相關新聞

用聲音走進法庭！　《我在案發現場》入圍卓新獎　

用聲音走進法庭！　《我在案發現場》入圍卓新獎　

「東森新媒體ETtoday」的Podcast節目《我在案發現場》，入圍卓越新聞獎「Podcast新聞節目獎」，製作的「國民法官」專題由創新中心與網新中心同仁合作，讓主持人陳豐德親身參與國民法官模擬法庭，從宣誓、交互詰問到宣判罪刑，讓聽眾們透過耳機，彷彿親歷現場走上法檯參與審判。

ETtoday入圍兩項卓越新聞獎！

ETtoday入圍兩項卓越新聞獎！

臉書在台首度推獎助金　支持地方與多元議題媒體

臉書在台首度推獎助金　支持地方與多元議題媒體

關鍵字：

卓越新聞獎

讀者迴響

熱門新聞

孩子穿390元夜市衣服被老師酸！媽媽霸氣反擊

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

張立東1晚撩3正妹！信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」

楊冪暗處環抱「許凱臉埋她巨胸」！親密畫面被偷拍

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

即／東部海域03：25地震！全台有感

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

即／國家警報大響！3:24花蓮外海5.9強震

更多

最夯影音

更多
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面