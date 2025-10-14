　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11新推「仙草凍可樂思樂冰」　新品、霜淇淋限時「買1送1」

▲▼7-ELEVEN推薦萬聖節限定「仙草凍可樂思樂冰」，同步有「糖果巧克力驚喜抽」活動，最低2件0元起。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 推薦萬聖節限定「仙草凍可樂思樂冰」，期間限定還有買1送1。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接萬聖節，7-ELEVEN 除了推出思樂冰「幽靈杯撕撕樂」活動，凡購買思樂冰任一杯加10元，還可加料一份仙草凍，推薦應景的「仙草凍可樂思樂冰」。10月24日至26日、10月31日至11月2日期間，思樂冰全品項「買1送1」，雪淋霜、酷聖霜霜淇淋也同樣在萬聖節10月31日至11月2日，推出憑icash 2.0、icash Pay「全口味任選買1送1」。

▲▼7-ELEVEN推薦萬聖節限定「仙草凍可樂思樂冰」，同步有「糖果巧克力驚喜抽」活動，最低2件0元起。（圖／業者提供）

▲買思樂冰全品項任一杯加10元，可加料一份仙草凍。（圖／業者提供）

7-11 思樂冰趁萬聖節期間，推出專屬「幽靈杯撕撕樂」活動，只要撕開限定杯身貼紙，有機會獲得「2杯1元」、「一年份免費喝」等好禮。10月15日起再加碼合作彰化縣政府城市暨觀光發展處推出嚼對有料「仙草凍」，凡購買思樂冰全品項任一杯加10元，可加料一份仙草凍，推薦萬聖節應景「仙草凍可樂思樂冰」搞怪風味。

10月24日至26日、10月31日至11月2日，思樂冰全品項「買1送1」。此外，雪淋霜、酷聖霜霜淇淋也同樣搭配萬聖節於10月31日至11月2日，推出憑icash 2.0、icash Pay享「全口味任選買1送1」。

▲▼7-ELEVEN推薦萬聖節限定「仙草凍可樂思樂冰」，同步有「糖果巧克力驚喜抽」活動，最低2件0元起。（圖／業者提供）

▲同步有「糖果巧克力驚喜抽」活動，最低2件0元起。（圖／業者提供）

除此之外，7-ELEVEN看準消費者結帳時喜愛抽獎加碼驚喜優惠，從受歡迎的「飲料抽抽樂」延伸到糖果、巧克力類別，去年首度推出抽抽樂活動，帶動相關類別業績成長逾1成，因此今年再度推出「糖果巧克力驚喜抽」，超過150款熱門糖果，最低可抽「任2件0元起」，共有0元、49折、69折、79折、89折等，共5種折扣組合。

▲▼7-ELEVEN推薦萬聖節限定「仙草凍可樂思樂冰」，同步有「糖果巧克力驚喜抽」活動，最低2件0元起。（圖／業者提供）

▲多款特色進口糖果，10月28日前指定品項最低「買2送1」。（圖／業者提供）

門市的國際精品專櫃也蒐羅多款特色進口糖果，為萬聖節搗蛋暖身，10月28日前指定品項最低「買2送1」起。

7-ELEVEN「i預購」線上平台更推出「Happy Halloween狂歡派對」專區，多款毛孩限定裝扮跟飼主一起搞怪過節，滿足月底光復節連假、派對等聚會採購需求；即日起至10月31日還有「線上百貨周年慶」，多款星巴克萬聖節商品下殺3折起，指定商品再加碼享5% OPENPOINT點數回饋。

▼7-ELEVEN 針對萬聖節推出多種新品、優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN推薦萬聖節限定「仙草凍可樂思樂冰」，同步有「糖果巧克力驚喜抽」活動，最低2件0元起。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 瞄準連假後早餐需求，即日起至10月15日推出「開工早餐優惠」，精選指定麵包、優酪、三角飯糰與指定飲品搭配組合只要49元或59元，經典金牛角搭配OKCAFE莊園拿鐵只要59元。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart 推出早餐、咖啡優惠。（圖／業者提供）

另，OKCAFE瞄準上班族開工提神與午後療癒商機，即日起至10月15日，「漂浮冰淇淋美式／紅茶」原價65元，特價59元；「楊枝甘露冰沙」原價85元，嚐鮮價75元。

10月15日推出「OKCAFE會員日」特惠，OKCAFE大杯極淬莊園美式、拿鐵，同品項「買2送2」限時回饋。

10/13 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

