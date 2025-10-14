速食店最新炸雞優惠懶人包　bb.q CHICKEN今天免費吃

▲bb.q CHICKEN今日免費送蜂蜜蒜味炸雞。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

今（14）日為紅酒情人節，韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN祭出「去骨蜂蜜蒜味炸雞免費吃」活動，只要身穿紅色系衣服且消費滿額即享優惠。《ETtoday新聞雲》整理全台速食店最新炸雞優惠，包括三商炸雞買5送5，21風味館炸雞桶下殺7折等。

●bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN今日祭出限時1天情人節優惠，凡身穿紅色系衣物、褲裙、襪子（有紅色露出即可），提醒不含飾品及鞋子，前往門市消費滿399元並告知店員要參與情人節活動，即可直接獲得「迷你去骨蜂蜜蒜味炸雞3塊」，內用、外帶皆享優惠。

▲三商炸雞祭出最新2大炸雞優惠。

●三商炸雞

三商炸雞全門市即日起至10月27日有2大炸雞優惠，包括「炸雞買5送5」，凡購買青花椒炸雞5塊即送義式炸雞5塊，特價只要348元；「脆皮檸檬二節翅10隻特價99元」，原價200元，比買1送1更便宜。

10月壽星則加碼享「煉乳銀絲卷免費吃」，只要於門市消費並出示證件就送價值89元的煉乳銀絲卷1份。

●拿坡里

拿坡里全門市即日起至11月3日推「炸雞買4送4」超值優惠，內含4塊炸雞、4隻青花椒烤雞翅特價260元；期間還有「買大披薩或6塊炸雞送原盅香菇雞湯1盒（2入）」，特價390元，以上優惠內用、外帶皆適用。

●21風味館（21PLUS）

21風味館即日起至11月11日祭出限時優惠活動，包括「香脆炸雞桶5入特價262元」，較原價享7折優惠；以及「香草烤半雞特價178元」、「香草烤全雞特價350元」，皆為原價打7折再折21元。

另外還有紫玉Q薯、中薯霸、雞汁拌泡麵等經典配餐只要30元，最低43折起，提醒以上優惠不適用台大微風、竹科台積門市。