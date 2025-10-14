　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

速食店最新炸雞優惠懶人包　bb.q CHICKEN今天免費吃

▲▼bb.q CHICKEN。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN今日免費送蜂蜜蒜味炸雞。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

今（14）日為紅酒情人節，韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN祭出「去骨蜂蜜蒜味炸雞免費吃」活動，只要身穿紅色系衣服且消費滿額即享優惠。《ETtoday新聞雲》整理全台速食店最新炸雞優惠，包括三商炸雞買5送5，21風味館炸雞桶下殺7折等。

●bb.q CHICKEN
bb.q CHICKEN今日祭出限時1天情人節優惠，凡身穿紅色系衣物、褲裙、襪子（有紅色露出即可），提醒不含飾品及鞋子，前往門市消費滿399元並告知店員要參與情人節活動，即可直接獲得「迷你去骨蜂蜜蒜味炸雞3塊」，內用、外帶皆享優惠。

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞祭出最新2大炸雞優惠。

●三商炸雞
三商炸雞全門市即日起至10月27日有2大炸雞優惠，包括「炸雞買5送5」，凡購買青花椒炸雞5塊即送義式炸雞5塊，特價只要348元；「脆皮檸檬二節翅10隻特價99元」，原價200元，比買1送1更便宜。

10月壽星則加碼享「煉乳銀絲卷免費吃」，只要於門市消費並出示證件就送價值89元的煉乳銀絲卷1份。

●拿坡里
拿坡里全門市即日起至11月3日推「炸雞買4送4」超值優惠，內含4塊炸雞、4隻青花椒烤雞翅特價260元；期間還有「買大披薩或6塊炸雞送原盅香菇雞湯1盒（2入）」，特價390元，以上優惠內用、外帶皆適用。

●21風味館（21PLUS）
21風味館即日起至11月11日祭出限時優惠活動，包括「香脆炸雞桶5入特價262元」，較原價享7折優惠；以及「香草烤半雞特價178元」、「香草烤全雞特價350元」，皆為原價打7折再折21元。

另外還有紫玉Q薯、中薯霸、雞汁拌泡麵等經典配餐只要30元，最低43折起，提醒以上優惠不適用台大微風、竹科台積門市。

【你可能也想看】

►漢堡王超浮誇「犇牛堡」限時11天回歸　豪疊10層牛肉下殺46折
►拿坡里「買4送4」慶雙十連假　炸雞、烤翅一次吃 
►三商炸雞買5送5、檸檬雞翅99元　3大國慶優惠明開跑

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／驚險！佐佐木朗希開劇場　道奇G1險勝
快訊／鳳山民宅槍響！　男倒血泊亡
于朦朧母親爆輕生亡！　網掀論戰
輝達AI超小電腦來了！　4台廠率先沾光
朝野共識！普發1萬特別預算10/17三讀　預計11月中下旬請
長榮空姐猝逝　她心痛曝「住院仍努力調班避免扣考績」
快訊／長榮航空送花籃輓詞曝！　3人到場致意
「柏油山」戰火升級！　陳其邁又震怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

速食店最新炸雞優惠懶人包　bb.q CHICKEN今天免費吃

日本話題商品「金賓蘋果酒」全新登場！微醺旋風席捲台灣　一瓶搞定派對調飲！

泡麵加蛋100%成功公式！升級台酒「杯常幸福」三款泡麵更好吃！

達美樂請「鏟子超人」吃披薩　繼光香香雞送免費炸雞

7-11冰咖啡買1送1、全家10元多1杯　超商開工提神優惠一次看

跑7間店搶買「翻轉布丁」撲空！店員曝進貨時間：1時段有機會

Z世代醫美保養化！醫：唯一0%雜質天使肉毒最安心

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

速食店最新炸雞優惠懶人包　bb.q CHICKEN今天免費吃

日本話題商品「金賓蘋果酒」全新登場！微醺旋風席捲台灣　一瓶搞定派對調飲！

泡麵加蛋100%成功公式！升級台酒「杯常幸福」三款泡麵更好吃！

達美樂請「鏟子超人」吃披薩　繼光香香雞送免費炸雞

7-11冰咖啡買1送1、全家10元多1杯　超商開工提神優惠一次看

跑7間店搶買「翻轉布丁」撲空！店員曝進貨時間：1時段有機會

Z世代醫美保養化！醫：唯一0%雜質天使肉毒最安心

10月聯名清單 / 990元買Dior設計師出的托特包　GAP找Jennie愛牌出蝴蝶結上衣

史奈爾飆10K！佐佐木朗希劇場　道奇險勝釀酒人系列賽搶首勝

比手勢「亂咬惡魔」飛撲現身！　契約者每次都慘遭攻擊

國際巨星！藍委、議事人員搶合影　王世堅：男襯托帥、女生變美女

快訊／鳳山民宅槍響！男倒血泊身旁有槍　送醫搶救不治　

下班前吃燒酒雞　酒駕4犯男求情被打臉

差50歲爺孫戀！　老翁高調迎娶24歲嫩妻「聘金豪砸500多萬」

野兔闖農場啃藍莓！日本農民不驅趕反而「感謝牠們」

電梯免計容積　專家憂：誘因有餘、規範不足

快訊／精舍命案李威轉污點證人獲建請減刑　職業法官接手後首出庭

花蓮救災被當面嗆「作秀」　嘻小瓜氣炸：物資我們買的

消費熱門新聞

泡麵加蛋100%成功公式！升級台酒「杯常幸福」三款泡麵更好吃

跑7間店買「翻轉布丁」撲空！店員曝進貨時間

Z世代醫美保養化　醫：0%雜質最安心

超商開工咖啡、早餐優惠一次看

漢堡王超浮誇「犇牛堡」強勢回歸

達美樂請「鏟子超人」吃披薩　繼光香香雞送免費炸雞

台韓明星同款快跟上！「花」現 NB 週慶必收鞋款

限今天！全家咖啡「買6送6」

蔡依林9點半入睡掀熱議！網友討論度最高的居然是「她」

日本話題商品「金賓蘋果酒」全新登場！

派對濃妝不怕殘留！專科超微米卸妝水「買一送一」

超商雙十優惠！霜淇淋買1送1、咖啡買20送20

哀鳳換機超有感！啦啦隊女神＋科技達人一致推「超值方案」

雷射能量不是高就好，穩定輸出才是關鍵

更多熱門

相關新聞

東京米其林二星客座漢來「焰牛排館」

東京米其林二星客座漢來「焰牛排館」

漢來美食餐飲集團持續深耕高端餐飲市場，旗下「焰牛排館」11月14日至16日邀請來東京米其林二星餐廳「ASAHINA Gastronome」首度來台客座，主廚特別將本店暫停營業，同時帶領店內10位團隊成員一同協助，希望能將餐廳的精神與細節原汁原味移師至高雄。

京都550年本家尾張屋明年1月歇業

京都550年本家尾張屋明年1月歇業

日本蛋包飯插旗林口三井OUTLET

日本蛋包飯插旗林口三井OUTLET

CoCo周三限定QQ奶茶買1送1

CoCo周三限定QQ奶茶買1送1

辻利茶舗限定6天買1送1

辻利茶舗限定6天買1送1

關鍵字：

美食情報美食雲bb.q CHICKEN三商炸雞拿坡里21風味館

讀者迴響

熱門新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

首波降溫將報到！　全台「轉涼迎雨」時間出爐

林岳平虛心接受：後援與守備仍需成長

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面