「1秒闖紅燈1生抱遺憾」　屏東警10／13日全面取締闖紅燈

▲屏東縣警方13日起專案取締闖紅燈違規。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

根據屏東縣警察局統計，今年1至9月全縣因闖紅燈共發生436件交通事故，釀8死428傷。雖整體事故與傷者人數皆下降，但死亡數卻較去年同期增加3人，顯示僥倖心態仍奪命無情。警方指出，「一次僥倖，可能換來一生遺憾」，將自10月13日起展開全縣「闖紅燈違規專案取締行動」，嚴查高風險路口，守住每一條生命線。

屏東縣政府警察局統計今年1至9月期間，全縣闖紅燈件發生436件，與去年相較，事故件數減少93件、受傷人數減少96人，但死亡人數卻增加3人，突顯雖然違規行為整體減少，卻仍潛藏高度風險與傷亡威脅，反映出「一次僥倖，可能換來一生遺憾」的殘酷現實。

面對此一警訊，屏東縣政府警察局強調，絕不會因數據趨緩而放鬆防制作為。為強化路口安全管理，並從源頭防制重大交通事故發生，警察局將自114年10月13日起，啟動「闖紅燈違規專案取締行動」，在全縣範圍內針對闖紅燈熱點、事故多發時段與高風險路口，規劃加強勤務部署。

此次專案採取「科技執法與員警目視同步」並行模式，運用固定式及移動式錄影設備輔助監控，結合情境管理概念進行精準部署，同時透過強化現場稽查與即時攔查作為，提升嚇阻成效，讓守法成為用路人的日常習慣。

警察局指出，許多闖紅燈事故往往在一瞬之間發生，肇因多為駕駛心存僥倖、爭搶秒差，卻忽略紅燈背後代表的是交叉人車的安全保障。每一次不理性的衝刺，背後都可能埋下無法彌補的悲劇風險。

因此，除了加強取締力道，警察局亦將同步強化宣導作為，透過社區座談、校園交通安全教育、媒體合作及社群平台推播等多元管道，讓守法觀念從小扎根，落實在日常生活中每一次過馬路、每一個紅綠燈前的停看聽。

警察局長甘炎民表示，交通執法的核心不是懲罰，而是保護，「每一個紅燈前的停下，不是浪費時間，而是對生命最基本的尊重與負責。」他誠摯呼籲所有縣民朋友，無論是汽機車駕駛人或行人，都應放慢腳步、放下僥倖，守住生命防線，也守護他人安全。讓我們共同努力，讓屏東成為交通更安全、更具溫度的宜居城市。