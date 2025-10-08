限5天！全家衛生紙買1送2、雞蛋第二件6折　7-11雙十多項買2送2

▲全家4大必需品優惠，其中「FamiCollection三層絲柔抽取式衛生紙」買1送2。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接雙十連假，超商針對民生與出遊補給推出優惠，全家瞄準小家戶最常購買的4大必需品「鮮蛋、鮮奶、家庭號土司、衛生紙」推出優惠，抽取式衛生紙買1送2、盒裝蛋第二件6折；7-ELEVEN自10月10日至12日，CITY TEA指定飲品任選「買2送2」、霜淇淋及思樂冰「任20件450元」比買10送10划算。

★全家

全家瞄準小家戶「少量多次購買」趨勢，看準「鮮蛋、鮮奶、家庭號土司、衛生紙」4大必需品年創25億元業績，推出優惠，成為最強「小家戶補給站」。

▲全家指定盒裝蛋「第二件6折」。（圖／業者提供）

包括全台唯一販售的「牧場直送生食鮮蛋」每盒10顆150元，即日起至10月28日享「第二件6折」，為超商首見生食級蛋品，適合喜歡溫泉蛋或半熟蛋料理族群享用；同場加碼「大武山動福蛋」、「伊勢幸福鮮蛋」第二件6折，「大成上品語鮮蛋」每盒6入特價84元。

10月8日至10月12日限時5天，推出「FamiCollection三層絲柔抽取式衛生紙」買1送2，預計再掀囤貨潮。同時，鮮奶與家庭號土司優惠，即日起至10月14日，凡購買「匠土司家庭號」（醇乳香土司、原味覺土司、新纖麥土司、厚切醇乳香土司）任一款，搭配鮮乳坊桂芳鮮乳（936ML），享合購價119元。

▼全家鮮奶、土司特價。（圖／業者提供）

「全家」APP生鮮平台「食食購」於9月正式上線訂閱功能，只需下單一次，即可選擇周期配送鮮奶、豆漿、優格等超過40款家庭必備商品，享54折起優惠。適逢周年慶，10月10日至12日全站精選30款生鮮夯品下殺29元起，單筆滿399元再抽iPhone 17；10月10日當天「Fami煮煮」系列全品項半價，單筆滿1,010元再享88折優惠。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN也為雙十連假做好準備，全台7,100家門市同步強化補貨與人力支援，更出動「OPEN!行動購物車」前進南投貓羅溪畔支援雙十煙火現場，販售CITY系列飲品、鮮食、冷藏飲料與烘焙零食，成為民眾外出看煙火的「移動補給站」。

▲7-11雙十節優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）



為回饋連假消費者，7-ELEVEN自10月10日至12日推出多項超值優惠，包括「CITY TEA指定飲品任選買2送2」、「CITY CAFE燕麥系列同價位第2杯10元」。

即日起至10月14日，全台近百家哈燒專櫃門市也推出全品項「兩件85折，4件75折」，10月10日至10月12日御料小館年銷百萬包人氣品項「椒鹽鹽酥雞」、「鮮肉鍋貼」任選買2送1。

即日起至28日，PH9.0鹼性離子水1450ml大容量「兩件70元」，哈根達斯迷你杯雪酥、迷你杯「任選2件79折」、「3件75折」。

▲7-11霜淇淋、酷聖霜、思樂冰「任選20件只要450元」。（圖／業者提供）

即日起至10月9日，APP行動隨時取推出霜淇淋、酷聖霜、思樂冰「任選20件只要450元」，平均單杯僅22.5元，比「買10送10」更划算，可兌換至2026年1月31日。

接續10月10日至12日，門市再加碼霜淇淋與思樂冰「第2件10元」優惠，指定使用uniopen聯名卡、icash PAY、icash2.0或OPEN錢包支付，單筆滿500元還可現折50元。

▼7-11近來「蛋黃酥霜淇淋」大獲好評。（圖／業者提供）