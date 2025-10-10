　
    • 　
>
霜淇淋買1送1、咖啡買20送20！超商「雙十連假優惠」懶人包

▲▼7-11雙十活動。（圖／業者提供）

▲7-11「蛋黃酥霜淇淋」第二支只要10元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

歡慶雙十連假，超商紛紛推出超殺優惠，7-11的CITY TEA指定飲品任選「買2送2」，全家也有多樣好康「買1送1」、美式咖啡22杯500元、拿鐵20杯500元；萊爾富則大手筆在APP祭出指定咖啡「買20送20」，門市也有大杯特濃咖啡、冰恐龍巧克力歐蕾「買1送1」。

★7-ELEVEN

為在連假回饋消費者，7-ELEVEN自10月10日至12日推出多項超值優惠，包括「CITY TEA指定飲品任選買2送2」、「CITY CAFE燕麥系列同價位第2杯10元」，還有多項商品買2送2。

▲7-11雙十節優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

冰品也有優惠！10月10日至12日，門市再加碼霜淇淋、思樂冰「第2件10元」優惠，指定使用uniopen聯名卡、icash PAY、icash2.0或OPEN錢包支付，單筆滿500元還可現折50元。

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11雙十期間咖啡優惠。（圖／記者林育綾攝）

OPENPOINT 行動隨時取也推出指定組合1010元，最多省590元。

◾特選美式／特選拿鐵，20杯1010元，63折。
◾特大杯厚乳拿鐵，18杯1010元，66折。
◾大杯卡布其諾，28杯1010元，66折。
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，25杯1010元，67折。
◾小葉奶茶／梔子花奶青，25杯1010元，67折。

▼7-11指定組合1010元。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼7-11雙十活動。（圖／業者提供）

★全家

全家10月10日在APP隨買跨店取推出咖啡、霜淇淋等組合優惠：

◾中杯經典美式，22杯500元，65折。
◾中杯經典拿鐵，20杯500元，56折。
◾霜淇淋不限口味，15支500元，69折。
◾黑炫酷冰沙，10杯500元，77折。

●康康5「買1送1」

全家自10月10日至12日，精選多樣好康「買1送1」，包括：WA!COOKIES茉香綠茶奶蓋雪糕、FamiCollection鹼性離子水1385ml、舒味思萊姆口味氣泡水、可口可樂水蜜桃口味、農心辣白菜泡菜拉麵、Fami!ce 霜淇淋(不限口味)，皆享同品項「買1送1」。

▼全家康康5優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▼全家會員優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富門市即日起至10月11日「雙十優惠」，大杯冰恐龍巧克力歐蕾、大杯特濃美式或拿鐵，皆享「買1送1」。

其他還有人氣熟食「胡椒蝦三角飯糰」限時2件60元、「秘醬牛五花拌飯」2件160元，平均每件分別只要80元；零食區推出「什麼丸意兒」任選第2件6折，「77乳加指定品」第2件10元，「農心杯麵」任選第2件6折。

▼萊爾富雙十優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

另外，即日起至10月12日同步有「限時殺」優惠，指定飲品如「舒味思萊姆口味氣泡水500ml」與「清原檸香碧玉400ml」推出買1送1或第2件10元優惠；零食與能量飲料包含「彩虹糖酸甜水果口味」與「PowerBOMB爆能能量飲料225ml」同樣享買1送1。另有「農心辛拉麵」買1送1、「百吉辛福杯系列」任選第2件5折，「靠得住日用懶人褲」單件特價49元。

▼萊爾富限時殺。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●APP咖啡優惠

萊爾富即日起至10月28日，APP咖啡寄杯優惠：

◾特大杯美式，買20送20。
◾特大杯拿鐵，買20送20。
◾大杯特濃美式，買20送20。
◾大杯特濃拿鐵，買20送20。

★OKmart

OKmart 於10月10日當天，門市購買大杯莊園美式、拿鐵，或是大杯極淬莊園美式、拿鐵，不限冷熱，同品項「買2送2」。

大鵬龜鹿精華飲50ml特價99元「買1送1」；百吉花生好酥雪糕63g35元「買1送1」；手撕素肉（甜麻味／燒烤味20g）20元「第2件10元」；酷椰嶼100%椰子汁250ml30元「第2件10元」。

▼OKmart 雙十優惠。（圖／業者提供）

▲▼OKmart超商優惠，雙十優惠。（圖／業者提供）

同時，「OKmall雲端商城」推出大杯莊園美式／拿鐵「買10送10」，大杯極淬莊園美式／拿鐵「買10送10」，再送666點，限量1萬組。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

超商優惠7-11全家OK mart萊爾富雙十優惠

