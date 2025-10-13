　
民生消費

7-11冰咖啡買1送1、全家10元多1杯　超商開工提神優惠一次看

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲超商推出咖啡優惠，陪上班族、廣大勞工提神。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

連續假期剛結束，超商今（13日）起紛紛推出咖啡優惠，7-ELEVEN 在「LINE禮物電子票券」指定冰咖啡買1送1，門市也有兩杯55折起。全家APP 限定一天指定咖啡「加10元多一杯」；萊爾富APP 特大杯美式、拿鐵「買20送20」；OKmart即日起至10月15日「開工早餐」優惠，指定飲品搭配麵包、飯糰、優格、金牛角，只要49元或59元。

★7-ELEVEN

●LINE禮物電子票券

◾大杯冰精品馥芮白咖啡，買1送1（原價120元/杯，特價60元/杯）⭢點此購買
◾中杯冰精品燕麥拿鐵咖啡，買1送1（原價110元/杯，特價55元/杯）⭢點此購買
◾大杯冰精品美式咖啡，買1送1（原價100元/杯，特價50元/杯）⭢點此購買

●周一、周二咖啡日

7-ELEVEN 在10月限定「周一咖啡日」，每周一「CITY CAFE大杯燕麥拿鐵」2杯組合價99元、「CITY PRIMA中杯精品馥芮白」2杯組合價109元。

每周二推出「質感咖啡日」，CITY PRIMA精品中杯美式2杯99元，限定icash pay支付。

▼超商周一咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●OPENPOINT「秋饗食光」組合優惠

7-ELEVEN 在「OPENPOINT行動隨時取」於10月14日至10月20日，推出「秋饗食光」CITY系列組合優惠。

◾ CITY CAFE大杯厚乳拿鐵，10杯455元 （8萬組）。
◾CITY CAFE大杯燕麥拿鐵，10杯500元 （5萬組）。
◾CITY CAFE 風味飲系列指定冰飲（皇家伯爵紅茶、好時經典可可、福岡八女濃抹茶拿鐵、鹿兒島濃焙茶拿鐵），10杯組合價525元（5萬組）。
◾CITY TEA咖啡珍珠歐蕾/珍珠焙火烏龍奶茶10杯組合價500元 (5萬組)。

▼7-11自10月14日至10月20日推出「秋饗食光」寄杯優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家周一限定，10月13日限時一天在APP「隨買跨店取」推出指定咖啡優惠，等於加10元多一杯：

◾大杯單品美式，2杯110元，55折（原價100元/杯，特價55元/杯）。
◾大杯單品拿鐵，2杯120元，55折（原價110元/杯，特價60元/杯）。
◾大杯特濃美式，2杯65元，6折（原價55元/杯，特價33元/杯）。
◾大杯特濃拿鐵，2杯75元，58折（原價65元/杯，特價38元/杯）。

▲全家咖啡限時一天「第二杯10元」。（圖／全家提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至10月28日，在Hi-Life VIP APP推出咖啡寄杯優惠：

◾特大杯美式，買20送20，5折（原價60元/杯）。
◾特大杯拿鐵買20送20，5折（原價70元/杯）。
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元/杯）。
◾大杯特濃拿鐵買20送20，5折（原價65元/杯）。

▼萊爾富咖啡寄杯優惠「買20送20」。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart瞄準連假後早餐需求，即日起至10月15日推出「開工早餐優惠」，精選指定麵包、優酪、三角飯糰與指定飲品搭配組合只要49元或59元，經典金牛角搭配OKCAFE莊園拿鐵只要59元。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart 推出早餐、咖啡優惠。（圖／業者提供）

另，OKCAFE瞄準上班族開工提神與午後療癒商機，即日起至10月15日，「漂浮冰淇淋美式／紅茶」原價65元，特價59元；「楊枝甘露冰沙」原價85元，嚐鮮價75元。

10月15日推出「OKCAFE會員日」特惠，OKCAFE大杯極淬莊園美式、拿鐵，同品項「買2送2」限時回饋。

※本文版權所有，非經授權,不得轉載。

