民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商1招省荷包！7-11取貨送購物金　全家「3選1優惠券」被網讚

▲▼7-11取件服務擴大。（圖／業者提供）

▲7-11取件送5元購物金。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

在超商消費除了把握優惠，還有一招能聰明省錢！7-ELEVEN、全家便利商店陸續推出「取件回饋」，包括7-11直接送購物金，全家推出「取件送神券3選1」，憑券喝單品美式只要29元，還有「袖珍包柔紙巾6入」只要9元也被網友激推。同時看準連假搭車潮，全家也有取車票或買車票享「好禮3選1」，可免費換實用贈品。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 即日起至10月14日，只要至門市領取包裹並主動出示會員條碼或手機號碼，就可獲得「5元購物抵用金」，序號將直接存入OPENPOINT APP中，消費結帳時可折抵使用。每筆最多可領5組序號，若超過5件包裹，建議分次取件以免損失優惠。

▲▼7-11取貨送購物金，全家取貨優惠券，取車票好禮3選1。（圖

▲7-11取貨送購物金。（圖／業者提供）

此外，10月10日至12日連假期間，於門市消費搭配uniopen聯名卡、icashPAY、icash2.0或OPEN錢包等指定支付，單筆滿500元即可現折50元，讓消費者取件同時再享加碼折扣。

★全家

●取件送神券「3選1」

全家便利商店即日起至10月22日推出「取件送神券3選1」活動，民眾於取貨時，出示會員條碼或手機號碼並完成領取，即可獲得一張兌換券，可任選「熱單品美式（29元）」、「熱單品拿鐵（39元）」或「FamiCollection袖珍包柔紙巾6入（9元）」。其中美式、拿鐵原價分別為60元與70元，幾乎等同半價，吸引不少網友熱烈討論。

有民眾表示，用取件券換咖啡超划算，也有人認為「衛生紙隨身包最實用，取件一定要兌換」。這波超商取件回饋不僅讓消費者領貨更有感，也成為連假期間最簡單的省錢妙招。

▲▼7-11取貨送購物金，全家取貨優惠券，取車票好禮3選1。（圖

▲全家取貨優惠券，被網友讚超划算。（圖／業者提供）

●買或取交通票送好禮

另外，全家看準連假搭車潮，即日起至10月28日還推出「10月交通票GO好禮」活動，凡於全家購買或領取紙本交通票券（含台鐵、高鐵、客運及航空票），即可享「好禮三選一」，包含FamiCollection天然水 610ml、茶葉蛋、五月花厚棒衛生紙袖珍包，三款實用贈品，限量234,000份，送完為止。

▲▼7-11取貨送購物金，全家取貨優惠券，取車票好禮3選1。（圖

▲全家取交通票送好禮。（圖／業者提供）

活動期間每筆交易完成後48小時內，可於Fami APP票券專區領取兌換券，憑券至門市即可兌換指定贈品。全家提醒，贈品數量有限，建議旅客盡早領取，以免錯過。

