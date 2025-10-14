準「風神」颱風可能有共伴效應　專家揭時間點：大台北、東部炸雨

▲96W可能與東北季風產生共伴效應。（圖／取自吳聖宇臉書）

生活中心／綜合報導

熱帶擾動96W未來可能增強為今年第24號颱風「風神」，並在周末靠近台灣。天氣專家吳聖宇表示，可能剛好遇到東北季風南下，要注意會不會有共伴效應，周日晚上起到下周三之間是最需要注意的時間點，受影響的熱區應該會落在大台北、北部山區、東半部地區，下雨的情況會變得比較明顯。

天氣風險公司分析師吳聖宇今日在臉書指出，持續注意96W未來的發展，目前看起來仍是以經過菲律賓呂宋島後進入南海的機會高，如果是夏天，這種路徑通常影響有限，但是因為這次很可能剛好遇到東北季風南下，因此就必須要注意會不會有機會產生南北系統的交互作用，也就是所謂的共伴效應。

他進一步說明，目前看起來，10/19晚上起到10/22之間是最需要注意的時間點，受影響的熱區應該會落在大台北、北部山區、東半部地區，其他地方影響程度就有限，如果發生共伴效應，類型可能會跟附圖的概念模式相當接近。不過，還有2至3天的觀察時間，仍有蠻大的變數。

根據中央氣象署預報，目前西北太平洋有一個熱帶系統，未來將通過菲律賓，預計明、後天增強為熱帶性低氣壓，周六增強為颱風。

氣象署表示，周六東北風帶來水氣，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及東半部有局部降雨。周日東北季風南下，加上熱帶性低氣壓或颱風影響，降雨廣泛，桃園以北、東半部有短暫降雨，新竹及苗栗也有局部降雨。下周一東北季風及熱帶系統外圍環流影響，中南部地區也有局部雨勢。