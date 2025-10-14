　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「準風神」拋物線轉彎撲台？　最新路徑預測分岔

▲▼ 。（圖／NCDR、中央氣象署、翻攝cyclonicwx）

▲準風神路徑分歧仍大 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

中央氣象署和日本氣象廳皆預估，西北太平洋有新的「颱風胚胎」誕生，並且具備發展為今年第24號「風神」颱風的條件，最快在18日（周六）生成。氣象專家根據初步系集預報分析，準風神直接威脅台灣的可能性不大，未來觀察重點，是東北季風與準颱風之間是否有明顯的共伴效應。

日本氣象廳已經編列這個系統為輕度熱帶性低氣壓，附近海域環境海溫偏高，具備發展為颱風的條件，由於日本南方海域受太平洋高壓影響，西伸勢力強勁，因此準颱風初步將朝中國大陸方向前進，但各模式模擬結果差異仍大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

各國氣象機構預測，未來幾天「風神」將生成，但路徑走向仍相當分歧，是否登陸菲律賓呂宋島仍不確定。

▼各國預估風神颱風將生成。（圖／NCDR）

▲▼ 。（圖／NCDR）

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，目前在關島南方低緯度海面的擾動96W（準風神），未來5至7天將順著強勢的太平洋高壓往西移動，大致趨向菲律賓以東，17至19日（周五至日）有機會逐漸接近、通過菲律賓呂宋島後往南海移動，並且可能發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風。

依據系集預報資料，吳聖宇說，96W經過菲律賓的位置還可能有很大的南北變化空間，從最南邊經過菲律賓中部、到最北邊經過巴士海峽西進的可能性都有，除非周末太平洋高壓顯著東退，不然96W以拋物線路徑轉向經過台灣附近或上空的機會看起來是比較低的。

吳聖宇認為，雖然目前96W直接威脅台灣的可能性不大，但因19日正好有東北季風南下，南北系統之間是否有明顯的交互作用（共伴效應）出現，可能是未來的觀察重點，因為目前看起來96W的預報看起來可能不是一個範圍很巨大的系統，若路徑走得偏西、偏南，發生共伴效應的機會就較低。

▼準風神若與東北季風發生共伴效應，將帶來顯著降雨。（圖／NCDR）

▲▼ 。（圖／NCDR、中央氣象署、翻攝cyclonicwx）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德深夜發文認「最難受的一晚」
長榮空姐猝逝！醫示警3重點
準「風神颱風」走向詭變估3條路徑　1情況半個台灣猛雨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅被疑內定　拱天宮曾解釋：有祂的用意

文化大學勞動系傳將「廢系」　校方回應了

「準風神」拋物線轉彎撲台？　最新路徑預測分岔

9千刷成9萬！外籍店員「撒鹽強推保養品」　女網紅嚇傻求退款遭拒

全國首創「桃園國際學生節」　主打運動交朋友即起報名

長榮座艙長稱「機上叫救護車要自費」？機場航務員揭SOP：完全免費

來台掃20包砂糖出境驚動海關　日本老闆證實「收到台糖聯繫」

長榮空姐猝逝　黃瓊慧：一天收上百則超時、加班陳情

長榮空姐猝逝！醫示警3重點：保障不能剛好，要替後面爭取存活時間

準「風神颱風」走向詭變估3條路徑　1情況半個台灣猛雨

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

川普：戰爭結束了！抵達以色列受到「英雄式歡迎」

要降溫了！變天轉雨時間曝　午後2縣市防大雨

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅被疑內定　拱天宮曾解釋：有祂的用意

文化大學勞動系傳將「廢系」　校方回應了

「準風神」拋物線轉彎撲台？　最新路徑預測分岔

9千刷成9萬！外籍店員「撒鹽強推保養品」　女網紅嚇傻求退款遭拒

全國首創「桃園國際學生節」　主打運動交朋友即起報名

長榮座艙長稱「機上叫救護車要自費」？機場航務員揭SOP：完全免費

來台掃20包砂糖出境驚動海關　日本老闆證實「收到台糖聯繫」

長榮空姐猝逝　黃瓊慧：一天收上百則超時、加班陳情

長榮空姐猝逝！醫示警3重點：保障不能剛好，要替後面爭取存活時間

準「風神颱風」走向詭變估3條路徑　1情況半個台灣猛雨

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅被疑內定　拱天宮曾解釋：有祂的用意

文化大學勞動系傳將「廢系」　校方回應了

直擊／vivo X300規格、上市日曝光　 全球首發天璣9500挑戰影像雙王

網抽中《鬼滅》一番賞大獎　竟被機場安檢攔下...現場展示模型

神秘大客戶曝光？博通：OpenAI不是那張百億美元單

統一無緣晉級後高塩將樹致意桃猿　川岸強拍肩安慰暖心一幕

「準風神」拋物線轉彎撲台？　最新路徑預測分岔

國際火線／諾貝爾和平獎，已經變成「搞笑諾貝爾」？

一表看13家金控獲利　前9月共賺進4328億元

9千刷成9萬！外籍店員「撒鹽強推保養品」　女網紅嚇傻求退款遭拒

【墜機瞬間】南加州直升機狂轉撞樹！目擊民眾嚇傻：OMG

生活熱門新聞

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

長榮空姐猝逝　醫生曝3重點

機上叫救護車要自費？航務員揭SOP打臉

長榮空服員疑罹罕病猝逝　醫曝3大症狀快就醫

立榮怪客機上嗑7便當「邊吐給空服清」！

長榮空姐猝逝　黃瓊慧：收到破百超時、加班陳情

要降溫了！　變天轉雨時間曝

網紅手被倒鹽巴帶入保養店　刷卡金額翻10倍

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

更多熱門

相關新聞

水庫上蓋太陽能板？　光電火災與氣候脆弱性要考慮

水庫上蓋太陽能板？　光電火災與氣候脆弱性要考慮

最近烏山頭水庫光電板事件的爭議紛擾不斷！因為風光明媚且湖光十色的烏山頭水庫常能吸引到不少的觀光客前來參觀，但近日媒體空拍畫面卻曝光出在水庫的上頭，冒出約有11.5公頃的浮動式光電場鋪設在湖面。這讓環保團體及政治人物擔憂，若萬一有颱風過境台灣，造成了水庫上的光電板破損，恐會形成水源汙染。

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

颱風再襲掃過日本伊豆群島　狂風暴雨畫面曝

颱風再襲掃過日本伊豆群島　狂風暴雨畫面曝

可能有新颱「風神」　最快生成時間曝

可能有新颱「風神」　最快生成時間曝

「首波冷空氣要來了」可能有新颱風靠近　最新預測曝

「首波冷空氣要來了」可能有新颱風靠近　最新預測曝

關鍵字：

氣象氣象雲風神颱風颱風吳聖宇

讀者迴響

熱門新聞

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

林岳平虛心接受：後援與守備仍需成長

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

印尼女傭閃辭嫁機師　驚人身家曝

獨／長榮學霸空姐抱病執勤猝逝　生前盼望惹鼻酸

家寧新片觀看跌破5位數被抓包「私帳自問自答」

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

李珠珢寫真才延期發行！

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面