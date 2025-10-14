「準風神」拋物線轉彎撲台？　最新路徑預測分岔

▲準風神路徑分歧仍大 。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

中央氣象署和日本氣象廳皆預估，西北太平洋有新的「颱風胚胎」誕生，並且具備發展為今年第24號「風神」颱風的條件，最快在18日（周六）生成。氣象專家根據初步系集預報分析，準風神直接威脅台灣的可能性不大，未來觀察重點，是東北季風與準颱風之間是否有明顯的共伴效應。

日本氣象廳已經編列這個系統為輕度熱帶性低氣壓，附近海域環境海溫偏高，具備發展為颱風的條件，由於日本南方海域受太平洋高壓影響，西伸勢力強勁，因此準颱風初步將朝中國大陸方向前進，但各模式模擬結果差異仍大。

各國氣象機構預測，未來幾天「風神」將生成，但路徑走向仍相當分歧，是否登陸菲律賓呂宋島仍不確定。

▼各國預估風神颱風將生成。（圖／NCDR）



天氣風險公司分析師吳聖宇指出，目前在關島南方低緯度海面的擾動96W（準風神），未來5至7天將順著強勢的太平洋高壓往西移動，大致趨向菲律賓以東，17至19日（周五至日）有機會逐漸接近、通過菲律賓呂宋島後往南海移動，並且可能發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風。

依據系集預報資料，吳聖宇說，96W經過菲律賓的位置還可能有很大的南北變化空間，從最南邊經過菲律賓中部、到最北邊經過巴士海峽西進的可能性都有，除非周末太平洋高壓顯著東退，不然96W以拋物線路徑轉向經過台灣附近或上空的機會看起來是比較低的。

吳聖宇認為，雖然目前96W直接威脅台灣的可能性不大，但因19日正好有東北季風南下，南北系統之間是否有明顯的交互作用（共伴效應）出現，可能是未來的觀察重點，因為目前看起來96W的預報看起來可能不是一個範圍很巨大的系統，若路徑走得偏西、偏南，發生共伴效應的機會就較低。

▼準風神若與東北季風發生共伴效應，將帶來顯著降雨。（圖／NCDR）

