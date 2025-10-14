首波降溫將報到！　全台「轉涼迎雨」時間出爐

▲把握最後好天氣，周日起北部轉涼迎雨。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／台北報導

告別高溫炎熱，周日起天氣轉涼！中央氣象署表示，今天起（14日）至周五（16日），各地多為多雲到晴，天氣依舊炎熱，但隨著周日（19日）東北季風增強，全台各地將轉涼，北部及東部迎風面雨勢也會變得明顯。

氣象署預報員賴欣國指出，今天（14日）各地大多為多雲到晴的天氣，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其中花蓮地區有較大雨勢發生的機率，宜蘭有零星短暫陣雨，中午過後嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣溫方面，東半部高溫約31、32度，西半部高溫約33至35度，其中在北部及中南部內陸有局部36度以上高溫發生的機率。離島部分，澎湖、金門、馬祖皆為晴時多雲，氣溫約26至32度。

氣象署表示，下周日（19日）至下周一（20日)，受到東北季風增強及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，北部及東北部周日氣溫稍下降，北部及東北部周一天氣稍涼，其他地區早晚亦稍涼。

▼下周日（19日）起，北部、東部迎風面雨勢明顯。（圖／氣象署）

氣象署預測，屆時低溫中部以北、宜蘭地區及澎、金、馬23至25度，南部及花東地區24至26度；高溫部分：北部、東半部及澎、金、馬25至30度，中南部28至33度。

天氣方面，下周日、周一迎風面雨勢明顯且範圍較大，桃園以北及東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，北部地區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，下周一中南部地區也有局部短暫陣雨。

至於今年第23號颱風「娜克莉」，目前位於日本東方海面，向東移動，對台灣天氣無影響。