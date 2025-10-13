毒品「控台機房」藏台東民宅　警專案小組破獲8人販毒集團

▲台東刑大破首宗控台機房案。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局刑事警察大隊日前接獲情資，指稱有2名女子在台東市區涉嫌販賣毒品咖啡包及愷他命。經長期跟監與蒐證後，報請台灣台東地方檢察署檢察官指揮偵辦。警方於今年3月，在台東市一處民宅內查獲林姓女子等3人設立的毒品「控台機房」，當場查扣愷他命及數十支手機、平板電腦等證物。

警方循線向上溯源，於7月間與高雄市政府警察局刑事警察大隊、三民二分局、仁武分局、林園分局、前鎮分局及屏東分局等單位共組專案小組，持搜索票兵分多路前往屏東縣東港鎮與高雄市多處據點執行搜索，成功查獲以徐姓男子為首的8人販毒集團，起獲第三級毒品咖啡包、愷他命，以及俗稱「哈密瓜錠」、「葡萄錠」等新興毒品。

經查，該販毒集團成員多設籍於台東與高雄地區，由徐姓、羅姓等5人擔任控機手，在台東市與屏東東港鎮租屋設立控台機房，以何姓等3人為外送人員（俗稱「小蜜蜂」），負責將毒品販售給南部地區的不特定對象。警方掌握完整犯罪證據後強勢攻堅，一舉將該集團成員全數逮捕，並依《毒品危害防制條例》販賣毒品罪嫌移送台灣台東地方檢察署偵辦。

台東縣警察局局長蔡燕明表示，販賣毒品罪依其級數不同，輕者處5年以上有期徒刑，重者可處死刑。本案中查獲的毒品咖啡包、愷他命屬三級毒品，「哈密瓜錠」、「葡萄錠」則屬二、三級毒品，涉犯者可處無期徒刑或10年以上有期徒刑。蔡局長提醒，社會大眾尤其是初入職場的青年朋友，切勿因高薪誘惑而鋌而走險，以免斷送前途。

他強調，台東縣警察局將持續秉持「毒品零容忍」的決心，深化情資整合與跨縣市合作，徹底刨根溯源，打擊新興毒品犯罪，維護無毒、安全的治安環境，守護民眾的身心健康。

