地方 地方焦點

台東197縣道最後一處瓶頸改善工程　「萬安橋」正式開工

▲197縣道最後一處瓶頸改善萬安橋開工。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲197縣道最後一處瓶頸改善萬安橋開工。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為完善縱谷地區交通網絡、促進地方觀光發展，台東縣政府持續推動197縣道整體改善計畫。13日縣府舉行萬安橋改建工程開工典禮，象徵縱谷地區最後一處交通瓶頸正式邁入改善階段。縣長饒慶鈴表示，萬安橋完工後橋面將拓寬至9公尺，提供安全雙向通行空間，預計於明年底完工，屆時將有效解決會車不便的問題，成為串聯池上與關山的重要交通樞紐。

饒慶鈴指出，197縣道全長約60公里，北起池上鄉，南至台東市石川與台11乙線交會，沿線串聯縱谷五個鄉鎮，是花東縱谷除台9線外最重要的替代聯絡道路。近年縱谷觀光發展蓬勃，自行車族與遊客人潮絡繹不絕，但由於過去路段狹窄、橋梁老舊，交通運輸及觀光功能受限，安全性亟需提升。

近年縣府投入超過6億元推動197縣道升級工程，包含危險路段改善、邊坡整治及排水系統建設，陸續完工見效。目前僅剩嘉武橋與萬安橋兩處瓶頸橋梁待改善，其中嘉武橋已進入收尾階段，預計11月完工；萬安橋的順利開工，象徵197縣道全面升級邁向最後關鍵。

縣府建設處表示，197縣道為台9線的替代要道，過去已完成多處截彎取直與拓寬工程，顯著提升行車品質與安全。興建於民國68年的萬安橋原橋寬僅5.5公尺，車輛會車時經常受限，形成交通瓶頸。經縣府積極爭取，獲中央核定經費9,900萬元，將進行拆除重建，完工後橋寬將達9公尺，大幅改善安全性與通行效率。

工程完工後，不僅將提升當地居民的交通便利性，也有助農產品運輸及觀光旅遊串聯，為關山、池上及整個縱谷地區注入新發展能量，帶動地方產業升級，邁向更繁榮的未來。

