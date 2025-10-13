　
    • 　
>
日本適合旅遊「不適合生活」？　鄉民點出3大關鍵原因

▲▼日本金澤東茶屋街，金澤旅遊，日本旅遊，日本和服，和服體驗，情侶，赴日旅遊，日本自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲許多網友指出，台日職場文化和生活習慣差異大，台人不見得適合在當地生活。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／柯沛辰報導

台日交流密切、地理位置接近，是許多台灣人出國的首選。不過，近日有網友好奇，為何很多人都說日本適合旅遊，不適合生活？意外引發熱議。許多鄉民紛紛指出，台日職場文化差異大，生活上有許多潛規則，需要懂得「讀空氣」，加上當地有一定排外性，使得外地人難以融入日本社會。

原PO以「日本真的只適合旅遊不適合生活？」為題在PTT發文詢問，最近常看到很多人說，日本是只適合當旅行的地方，可以當個觀光客放鬆，但如果要工作和生活的話，還是台灣比較好，讓他忍不住好奇「有沒有為啥很多人都覺得日本不適合工作生活的八卦？」

許多鄉民認為關鍵在於日本職場文化，「台灣人鬆弛感很重，去讀空氣很容易失敗」、「日本可是沒有上班座位吃早餐跟放颱風假的」、「前陣子看一個大陸人分享，之前都幹得好好，一次不小心犯錯後，被前輩日本人一直瘋狂針對，搞到快幹不下去了」、「各位不覺得台灣職場1天很容易輕鬆過去嗎？」

其中，還有人指出兩地文化生活習慣差異不小，「台灣人太習慣給人造成困擾，日本人內化的規則是不帶給人困擾」、「距離感、讀空氣、潛規則」、「日本人很排外的，不是旅客他們就不會裝了」、「日本人規矩很多的，短期去玩還可以」、「日本從小教育除了教授知識外，就是訓練你服從社會」、「稅金重，工作跟社會壓力很大」、「看移民排行就知道，首選都是美加澳星這類」。

不過，也有網友持不同看法，「會這樣講的，大多都是找不到好工作的」、「我兩個朋友老婆都日本人，在日本過得超爽，假還比台灣多」、「有錢，哪裡都適合生活」、「看人吧，我朋友在日本永居工作沒想過回台」、「頂多工作壓力比台灣大 生活還是比台灣好」、「去日本工作的一堆，日本來工作的很少」。

10/11 全台詐欺最新數據

日本適合旅遊「不適合生活」？　鄉民點出3大關鍵原因
日本旅遊

