當選自民黨總裁一周！高市早苗「向台灣喊話」挺台：是日本重要夥伴

▲賴清德總統曾接見日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗。（圖／中華民國總統府）

記者羅翊宬／編譯

日本自民黨於本月4日投票選出新任黨總裁，最終由號稱「女版安倍」的高市早苗勝出，為自民黨成立70年以來的首位女性黨總裁，其先前多次訪台、親台立場明確。今（13）日，高市早苗再度透過社群發文向台灣喊話，強調台灣是日本極為重要的國際友人與合作夥伴。

高市早苗於13日上午透過社群平台X發文，表示自從當選並就任自民黨總裁以後，便收到來自各界溫暖的祝福與問候，因此衷心表達感謝，「對於日本而言，台灣是極為重要的夥伴、也是非常重要的國際友人，因為雙方共享基本價值觀、維持緊密的經濟關係和人流往來。」

高市早苗喊話，「期盼未來日台之間能夠深化交流與合作！」

▲日本自民黨總裁高市早苗13日發聲力挺台灣。（圖／翻攝自X）

日媒《日刊體育》指出，自從高市早苗4日當選自民黨新任黨總裁後，中華民國總統賴清德便透過X向高市早苗發表祝福訊息，「在此衷心且熱切祝福高市早苗當選自民黨總裁。高市眾議員對於台灣而言是非常重要的友人。期盼未來台日雙方能強化在各領域的交流與合作，讓台日關係邁向新階段，實現印太地區的和平與穩定。」

據悉，高市早苗自詡為前首相安倍晉三的繼承者，在國防安全保障、對中態度等立場與安倍一致，強調「台灣有事，就是日本有事」，認為台海和平穩定符合日本戰略利益，堅決反對單方面以武力改變現狀，而她今年4月也曾來台拜會總統賴清德，對於台灣參與國際組織表達支持。

不過，隨著公明黨黨代表齊藤鐵夫10日下午單方面宣布「退出自公聯立政權」，導致高市早苗成為日本歷史上首位女性總理大臣（首相）之路充滿不確定性，即便未來高市能夠在10月底的臨時國會首相指名選舉勝出，也依舊無法擺脫國會少數執政黨的枷鎖。