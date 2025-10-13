北市發函新壽合意解約　顏若芳拋1解方「有望省下百億分手費」

▲民進黨台北市議員顏若芳。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達（NVIDIA）擬於北士科T17、T18基地設置海外總部，然而時至今日北市府、輝達及新壽仍無法取得三方共識導致合作停滯，北市府亦已發函新壽啟動「共同合意終止談判」協商，臺北市議員顏若芳今（13日）指出，與其唱和新壽以「50年潛在獲利」來計算分手費，或可援引契約中「退回地上權剩餘價值」與新壽談判，有望省下百億分手費。

顏若芳表示，輝達海外總部T17、T18用地爭議未解，在市府先後召開記者會、發函新壽協商合意解約後，目前似乎僅剩三大方案可行，其中兩案為不同意新新併，及主張新壽逾期未取得使照的強制解約，然而新光人壽及台新人壽的合併案迄今仍待金管會審查，整併時間點可能落在明年1月；主張逾期未取得使照則至遲須等到2029年2月，兩個強制解約的方案都無法趕在輝達提出的10月24日截止日期，看似僅剩雙方合意解約可行。

顏若芳說，在合意終止條款中，其實只要北市府及新壽透過協調委員會決議解約原因屬「除外情事」，就可以以「地上權剩餘價值」來計算需付給新壽的分手費，如以合意解約時間落在10月24日為例，地上權剩餘價值應為40.78億，而需返還新壽的履約保證金及本年度剩餘租金分別為3億6,562萬元、1,357萬元，即便再以新壽於2022年至2024年平均投報率3.25%加計近年利息損失，總額也只會到47.25億，比起日前盛傳的107億或140億分手費，都相差甚遠。

顏若芳認為，47.25億就應該要是市府與新壽談判應堅守的分手費天花板，未來市府提出預算到議會審議時，也不應同意超過此價格的預算，她強調，新壽如同意以地上權剩餘價值作為分手費，才能達成三贏局面，否則如果撕破臉等到強制解約，新壽不僅近年所繳的權利金、保證金合共40到47億都會被沒收，如逾期未取得使照，恐怕還會在2027年遭金管會依《保險法》裁罰，而台北市則恐與輝達這個全球AI龍頭擦身而過，可說是三輸局面。

顏若芳指出，市府今日發函新壽協商合意終止契約，如協商不成立，依契約將需在30天內召開協調委員會，協調委員會做出決議後，還有30天的反悔期，如新壽以拖待變，恐將拖到12月，於是她認為，市府除應讓輝達了解程序需時、讓新壽了解破局結果外，也應同步啟動設定協調委員會時程備案，而未來如成功協商確定將與輝達重新設定地上權，更應引以為鑑，補齊應檢附投資企劃書的條文並重新檢視契約價金。

顏若芳強調，自黃仁勳宣布輝達選定北士科作為海外總部設址點以來，蔣萬安能蹭就蹭，甚至北市府還曾自吹自擂稱輝達選台北是因「蔣萬安親自出馬、多線溝通」，昔日看似從從容容、游刃有餘，如今卻淪匆匆忙忙、連滾帶爬，於是她也奉勸北市府應與中央共促輝達落地，如果只會「蔣大話」則大可不必。