社會 社會焦點 保障人權

刑事局2026公益月曆發表　刑警+警犬展現守護社會的無聲力量

▲刑事局7日下午舉行記者會公布2026警警相依公益寫真月曆。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局7日下午舉行記者會，公布2026警警相依公益寫真月曆。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

內政部警政署刑事警察局今（7）日下午2時於台北微風影城舉行「2026警警相依公益寫真月曆」發表會，攜手財團法人微風慈善基金會及中華民國國際刑警之友協會，共同推出以「警警相依」為主題的公益月曆。此次活動以刑警與警犬的真實互動影像為主軸，展現守護社會的無聲力量與警界溫度。

這是刑事局第三度發行公益寫真月曆，發表會現場邀請警政署署長張榮興、刑事警察局局長周幼偉、保安警察第三總隊總隊長黃永志、微風慈善基金會董事長廖鎮漢，以及中華民國國際刑警之友協會理事長廖曉喬、秘書長蔡俊章等貴賓出席。

▲保三總隊刑大警犬分隊凃羽恩。（圖／翻攝公益月曆）

▲圖為保三總隊刑大警犬分隊凃羽恩。（圖／翻攝公益月曆）
 
活動中特別安排保三總隊警犬分隊領犬員攜警犬「Wafer」與「Leeya」亮相，象徵刑警與警犬間深厚的默契與信任。刑事局長周幼偉指出：活動以「警警相依」為主題，展現刑警與警犬之間並肩作戰、情感緊密的守護力量。現場除邀集各界貴賓共襄盛舉外，也象徵著跨界公益合作的持續深化與延續。
 
周幼偉表示，刑事局與微風慈善基金會及中華民國國際刑警之友協會3度合作，使今年的成品更臻成熟。透過這份延續的公益精神，期望將警察工作的溫度與社會關懷傳遞給更多民眾。他說，「2026警警相依公益寫真月曆」以真實影像捕捉刑警與警犬在執勤現場的動人瞬間，呈現他們在偵辦重大刑案、查緝毒品走私、執行搜救任務等工作中緊密合作的身影。警犬不僅是刑警最忠誠的夥伴，更是守護社會治安的重要力量。

▲刑事警察局科技研發科林映榕、保三總隊刑大警犬分隊凃羽恩。（圖／翻攝公益月曆）

▲圖為刑事警察局科技研發科林映榕。（圖／翻攝公益月曆）

刑事局表示：本次月曆義賣所得，將全數捐贈予保三總隊刑大警犬分隊，作為警犬訓練、裝備與生活福利之用，以感謝警犬與領犬員長年無聲奉獻，期盼透過此舉，讓無聲英雄持續發揮關鍵作用。
 

