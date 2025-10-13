　
社會 社會焦點 保障人權

太管處南湖山區淨山！清出「大型瓦斯桶」　志工：太誇張了

▲▼清出廢棄物中還發現1個家用大型瓦斯鋼瓶，直讓參與淨山的山友們說太誇張了。（圖／太管處提供，下同）

▲太魯閣國家公園管理處辦理南湖山區淨山及垃圾帶下山宣導活動，竟然清出大型瓦斯桶。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國慶假期期間，太魯閣國家公園管理處辦理南湖山區淨山及垃圾帶下山宣導活動，活動期間山友熱情響應，除了協助志工伙伴撿拾山屋周邊垃圾及清理環境，體力較佳的山友，還幫忙將清理出來的垃圾帶下山，這次活動主要以清理南湖、雲稜山屋周邊環境為主，在大家共同努力下，將山屋周邊的垃圾清理乾淨，並清理出約200公斤的垃圾。

▲▼清出廢棄物中還發現1個家用大型瓦斯鋼瓶，直讓參與淨山的山友們說太誇張了。（圖／太管處提供，下同）

10月9日至13日期間，太管處辦理南湖山區淨山與垃圾帶下山宣導活動，保育志工邀請當時住宿在南湖、雲稜山屋的山友一起來淨山，現場除了撿拾到常見的保特瓶、酒瓶、空罐頭、拖鞋、小瓦斯罐等各式各樣垃圾外，還發現不少的廚餘的蹤跡，甚至還發現1個家用大型的瓦斯鋼瓶，參與淨山的山友們直呼太誇張了！

▲▼清出廢棄物中還發現1個家用大型瓦斯鋼瓶，直讓參與淨山的山友們說太誇張了。（圖／太管處提供，下同）

依據國家公園法第13條太魯閣國家公園公告禁止事項規定：「禁止於指定以外之地區丟棄或遺留寶特瓶、保麗龍、塑膠製品、金屬製品、廚餘及其他不易自然腐化之物品或廢棄物。」，雖然此次發現的家用瓦斯鋼瓶看起來年代久遠，但太管處也再次強調，登山時請準備合適安全的登山物品，家用瓦斯鋼瓶不僅清運十分困難，被棄置在山區時還有安全上的疑慮，萬一不慎引起森林火災，除需面臨罰則外，還將負擔生態損害賠償，呼籲國人提高警覺，避免因一時疏忽導致生態破壞，甚至危及自身安全。

▲▼清出廢棄物中還發現1個家用大型瓦斯鋼瓶，直讓參與淨山的山友們說太誇張了。（圖／太管處提供，下同）

太管處未來將聯合保七總隊第九大隊加強山區巡查，如發現違法誇張行徑將依法查處，絕不寬貸。

太管處表示，台灣高山在冰河時期為許多北方生物南遷避難所，冰河時期遷徙下來的寒溫帶物種往山區退縮，所以在高山地區有許多冰河孑遺物種，又因地形複雜而隔絕，高山地區特有種生物較低海拔為多。在建立以生物多樣性保育為目標的前提下，高山棲地便成為優先保育的重點區域。

▲▼清出廢棄物中還發現1個家用大型瓦斯鋼瓶，直讓參與淨山的山友們說太誇張了。（圖／太管處提供，下同）

南湖大山屬於生態保護區，擁有珍貴的孑遺生物以及獨特的圈谷地形景觀，走一趟南湖大山，是許多人人生夢想清單之一，籲請大家遵守國家公園法規定，共同守護高山敏感脆弱的生態環境，勿去侵擾與破壞環境，讓更多人感受到山林的美好，也讓珍貴的冰河孑遺物種能在這裡長存、與平安繁衍！

10/12 全台詐欺最新數據

