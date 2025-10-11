劣警偷竊丟工作「混進災區扮志工」　偷瘖啞中風災民13萬救命錢

▲▼49年次中風之黃姓被害人為喑啞人士，發現放置床邊的現金13萬元遭竊，向鳳林分局光復分駐所報案。（圖／花蓮縣警局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮黃姓警員遭汰除後，竟假扮是送餐志工進入光復災區，進入一位瘖啞又中風的災民家中送餐時，竟趁對方行動不便偷走13萬慰問金及金飾，警方展開調查後，昨（10日）將黃男逮捕到案，並依加重盜罪移送偵辦。

鳳林警方表示，66歲黃姓被害人是為瘖啞且中風之獨居男子，長年居住於光復鄉仁愛路住處。於10月8日上午11時許左右，黃民發現放置床邊的現金新台幣13萬元遭竊，遂向鳳林分局光復分駐所報案。

花蓮縣警察局刑事警察大隊與鳳林分局接獲報案後，立即組成專案小組全力偵辦，雖因0923水災造成區域監視器多數受損，調查難度相當高，但專案人員仍鍥而不捨，從殘餘畫面中鎖定一名約60歲身穿白上衣的男子涉有重嫌。並持續追查比對，確認該男子即為曾於災後協助災民打掃及送餐的黃姓男子。

花蓮縣警察局刑大偵一隊會同鳳林分局於10月10日上午7時30分許，持台灣花蓮地方法院核發之搜索票及檢察官核發之拘票，前往鳳林鎮長橋路一處黃姓竊嫌住處執行搜索，於7時44分拘提黃嫌到案，並查扣贓款7萬3,000元、金飾5.7餘兩及手機1支等證物。全案訊後依加重竊盜罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

▲黃男落網後坦承犯行，訊後依加重竊盜罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

黃男落網後坦承犯行，查扣的金飾屬另1名災民所有，手機內還拍有民宅外觀，警方確認同樣遭竊，受害災民原以為金飾被大水沖走，接獲警方通知，得知金飾失而復得，頻頻向員警道謝。

據了解，黃嫌原本也是一名警察，15年前曾犯下偷竊案遭警界汰除，未料15年後竟假冒志工身分混進災區趁火打劫，當地災民得知訊息也齊聲撻伐，大罵「救命錢」也偷太無天良。

花蓮縣警察局局長陳百祿表示「治安沒有空窗期」，本案發生於災區復原期間，警方能在最短時間內鎖定嫌疑人、聲請搜索票並將竊嫌逮捕到案，不僅展現花蓮警方偵查能力，也讓受災民眾感受到「警察就在身邊」的安心力量。

陳百祿強調，「溫暖光復」勤務不僅是治安行動，更是對災民的承諾。