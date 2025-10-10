挖土機超人災區受傷不幸辭世　醫師提醒：災區志工防「海洋弧菌」感染

▲蘇清泉提醒災區志工防「海洋弧菌」感染。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

在桃園開工程行的老闆林鴻森，在光復鄉泥流成災的第二天，即帶著小山貓親赴救災，不慎在災區刺傷腳部，撐了八天才就醫，於中秋節夜晚乘救護車轉院時不幸過世，也讓全國民眾對「挖土機超人」的英勇事蹟感到悲傷不捨，在東港開設醫院的立委蘇清泉則po文，提醒災區志工一定要預防感染「海洋弧菌」。

蘇清泉表示，光復鄉因泥流衝進市區釀災，不同於洪水，泥流處理起來非常麻煩，最可怕的是大水不但帶進泥沙，還有破碎家具玻璃金屬等物品，加上災區衛生條件不佳，讓志工們大小傷不斷，若不即時處理，往往導致感染，後果嚴重。

他說，創設的安泰醫院在東港，由於鄰近漁港，加上屏南養殖漁業發達，常有外傷感染的病患求診，對於這類外傷診治經驗非常豐富，尤其海洋弧菌，經常導致截肢甚至死亡，必須特別提醒大家注意。

海洋弧菌又稱為 創傷弧菌，通常存於熱帶的汙水之中，臨床最常出現為傷口感染，即傷口腫脹、發黑、流膿等，若患者同時有酗酒、肝炎、肝硬化或糖尿病等慢性疾病，則更容易導致嚴重感染，甚至敗血病。

一旦感染海洋弧菌而延誤就醫，臨床經驗是有可能延誤兩個小時，感染便從小腿傷口沿著骨頭筋膜往上感染到大腿，一天延誤，就有可能感染到軀幹，所到之處皆為壞死性筋膜炎，只有清創切除一途。

蘇清泉說，特別應注意的是，大家很容易被海洋弧菌這個名詞誤會，以為只有在海水處才會受此感染，其實此菌不只存在於海水，也有淡水型海洋弧菌，千萬不可輕忽。

蘇清泉呼籲鏟子超人在災區擔任志工，應戴好手套、厚底鞋，保護好四肢，萬一不慎有這類小外傷，必須立即處理傷口，做好清潔消毒，以免小外傷釀成大問題，後果將不堪設想。