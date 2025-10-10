　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

挖土機超人災區受傷不幸辭世　醫師提醒：災區志工防「海洋弧菌」感染

▲蘇清泉提醒災區志工防「海洋弧菌」感染。（圖／取自蘇清泉臉書）

▲蘇清泉提醒災區志工防「海洋弧菌」感染。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

在桃園開工程行的老闆林鴻森，在光復鄉泥流成災的第二天，即帶著小山貓親赴救災，不慎在災區刺傷腳部，撐了八天才就醫，於中秋節夜晚乘救護車轉院時不幸過世，也讓全國民眾對「挖土機超人」的英勇事蹟感到悲傷不捨，在東港開設醫院的立委蘇清泉則po文，提醒災區志工一定要預防感染「海洋弧菌」。

蘇清泉表示，光復鄉因泥流衝進市區釀災，不同於洪水，泥流處理起來非常麻煩，最可怕的是大水不但帶進泥沙，還有破碎家具玻璃金屬等物品，加上災區衛生條件不佳，讓志工們大小傷不斷，若不即時處理，往往導致感染，後果嚴重。

他說，創設的安泰醫院在東港，由於鄰近漁港，加上屏南養殖漁業發達，常有外傷感染的病患求診，對於這類外傷診治經驗非常豐富，尤其海洋弧菌，經常導致截肢甚至死亡，必須特別提醒大家注意。

海洋弧菌又稱為 創傷弧菌，通常存於熱帶的汙水之中，臨床最常出現為傷口感染，即傷口腫脹、發黑、流膿等，若患者同時有酗酒、肝炎、肝硬化或糖尿病等慢性疾病，則更容易導致嚴重感染，甚至敗血病。

一旦感染海洋弧菌而延誤就醫，臨床經驗是有可能延誤兩個小時，感染便從小腿傷口沿著骨頭筋膜往上感染到大腿，一天延誤，就有可能感染到軀幹，所到之處皆為壞死性筋膜炎，只有清創切除一途。

蘇清泉說，特別應注意的是，大家很容易被海洋弧菌這個名詞誤會，以為只有在海水處才會受此感染，其實此菌不只存在於海水，也有淡水型海洋弧菌，千萬不可輕忽。

蘇清泉呼籲鏟子超人在災區擔任志工，應戴好手套、厚底鞋，保護好四肢，萬一不慎有這類小外傷，必須立即處理傷口，做好清潔消毒，以免小外傷釀成大問題，後果將不堪設想。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國慶大典小凸槌　韓國瑜突「眉頭一皺」典禮中斷
賴清德喊讓年輕世代、家庭更有後盾　「這些族群」都免繳綜所稅
男「戴頭燈」陳屍瑞芳礦坑成白骨　詭異現場畫面曝
賴清德國慶演說　喊台灣51次、中華民國2次、中華民國台灣2次
賴清德宣布：加速打造「台灣之盾」　T-Dome嚴密防空系統
顏正國靈堂正式開放「內部照曝光」　第一位到場藝人是她
賴清德：台灣經濟成長率上調到5.1％　亞洲四小龍之首超越中國
全球80%地震都在這裡　氣象署一圖秒懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

美感教育不只在課本　台南校園角落變身孩子的藝術舞台

挖土機超人災區受傷不幸辭世　醫師提醒：災區志工防「海洋弧菌」感染

中央地方合力！台南海埔排水整治顯效　三里居民防洪更安心

週邊道路成交通事故熱區　屏警+屏科大打造安全校園

婦購物後車輛突拋錨急求助　內埔巡邏警秒解決

台南龍崎社區舉辦防火防災宣導　黃偉哲：結合社造打造韌性城市

生醫創新創業市場的政府政策推動力量——德國柏林參訪淺見

台南市舉辦國慶升旗典禮　黃偉哲感謝市民團結讓台南度過難關

以健康致敬勇者！楷爾集團關懷南消人員　捐贈汗蒸幕服務助放鬆

台南特搜拂曉出發花蓮災區　黃偉哲：不放棄任何一線希望

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

美感教育不只在課本　台南校園角落變身孩子的藝術舞台

挖土機超人災區受傷不幸辭世　醫師提醒：災區志工防「海洋弧菌」感染

中央地方合力！台南海埔排水整治顯效　三里居民防洪更安心

週邊道路成交通事故熱區　屏警+屏科大打造安全校園

婦購物後車輛突拋錨急求助　內埔巡邏警秒解決

台南龍崎社區舉辦防火防災宣導　黃偉哲：結合社造打造韌性城市

生醫創新創業市場的政府政策推動力量——德國柏林參訪淺見

台南市舉辦國慶升旗典禮　黃偉哲感謝市民團結讓台南度過難關

以健康致敬勇者！楷爾集團關懷南消人員　捐贈汗蒸幕服務助放鬆

台南特搜拂曉出發花蓮災區　黃偉哲：不放棄任何一線希望

女研究生畸戀教授「規定親吻額度」　論文被丟地上翻臉告性侵

快訊／午前已飆37.2度　8縣市「高溫警示」

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

男神愛上女總裁！丁一宇手滑熱戀照秒刪　網抓包「放閃女友視角」

60位家長傻眼！男師播片突跳「老司機片單通知」 緊張手一滑：點進去了

美感教育不只在課本　台南校園角落變身孩子的藝術舞台

菲律賓「海嘯將襲」急喊撤！達沃市宣布全面停課　總統下令了

連假「鏟子超人」再赴災區　衛福部提8守則盼志工自我照顧

系列賽18支1陷空前低潮　大谷翔平：無法如願的打席很多

漁民想除草「淘寶買25公斤農藥」這下慘了　判刑6月再罰百萬　

【這盤都偶的】米克斯水汪大眼+坐姿超正等肉肉吃

地方熱門新聞

鼬獾頭卡玻璃罐險窒息　動保處救援助野放

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

妙齡女找不到國慶晚會入口焦急爆哭

阿華生活飲茶台南隆田店開出統一發票特別獎1000萬

桃園青埔智慧科技分館　10/29啟用

桃園國旗屋國慶升旗　成藍營主席參選人競選陣地

新竹市長高虹安陪同38位里長參訪體驗南投茶博會

破獲藏身民宅麻將賭場　驚見阿公級81歲賭客

桃園風禾公園國慶熱點　70隻黑貓中隊成打卡熱點

天際群鷹再臨滿州　琅嶠鷹季10月登場

台南特搜拂曉出發花蓮災區不放棄任何一線希望

台東縣鼓勵落實回收行動　10/14大全聯辦兌換活動

台南麻豆婦宣之子捐救災器材市民可加入志工隊共守地方安全

台南市舉辦國慶升旗典禮黃偉哲感謝市民團結讓台南度過難關

更多熱門

相關新聞

丹妮婊姐揭「女性救災難題」：邏輯真怪

丹妮婊姐揭「女性救災難題」：邏輯真怪

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界都出錢出力協助救災，而網紅丹妮婊姐也加入行動。她在8日也分享救災心得，表示女性參與救災要面對的難題，真的只有女性才懂，直言酸民的邏輯很奇怪。

麥玉珍曝「姐妹們幫忙災區募檳榔」　石崇良急喊不要

麥玉珍曝「姐妹們幫忙災區募檳榔」　石崇良急喊不要

4千水電超人進災區！修繕屋內開關、管線畫面曝

4千水電超人進災區！修繕屋內開關、管線畫面曝

國小校護突暈眩倒車道　女騎士急煞慘摔

國小校護突暈眩倒車道　女騎士急煞慘摔

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

關鍵字：

災害救援志工海洋弧菌感染警示

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

全台一片紅通通　娜克莉也轉彎恐襲沖繩

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面