光復鄉物資爆倉　急缺水電工「無償重新拉線」！一票喊過分

▲▼花蓮光復鄉災區各地志工湧入協助重建，現場恢復狀況。（圖／賑災基金會提供）

▲花蓮光復鄉災區各地志工湧入協助重建。（圖，下同／賑災基金會提供）

記者施怡妏／綜合報導

花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤，造成下游光復鄉嚴重災情已經進入第19天，有網友指出，目前光復鄉民生物資都很足夠，感謝大家熱情捐贈，現在最缺的是水電材料以及家電，也很缺專業志工，包括水電工、鋁門窗師傅，木工師傅等等房屋修復的專業人員。

有志工在Threads發文，在花蓮待了5天，居民請他轉達，「別再捐物資到花蓮，已經爆倉了」，目前缺的是水電材料，「沒有水電工願意無償幫忙重新拉線」。他指出，水電工只有安裝三個基本插座讓生活可以使用，聽到要裝更多便婉拒，「水電安裝拉線要個幾十萬，現在缺的是這個。」

另一名志工則指出，當地急需各類家電，包括電鍋、電子鍋、電風扇、洗衣機、冰箱、瓦斯爐、熱水器與電視等。而房子還健在的居民，有一半的人沒辦法開伙，因為下水道不通，無法用水，且沒有家電可以烹飪，「居民都想重建自己的生活，但廢墟重建的過程，一定是條漫漫長路⋯⋯可能是以年計算的。」此外，也很缺各類專業人員，包括鋁門窗師傅，木工師傅等等，各類房屋修復的團隊。

他呼籲，如果真的想要捐贈，一定要聯絡當地單位，了解居民真正缺乏的東西，以及相關派送的人力，「送得出去才捐得進來！」

▲▼花蓮光復鄉災區各地志工湧入協助重建，現場恢復狀況。（圖／賑災基金會提供）

不過，多數網友指出，不是不願意幫忙，是水電材料很花錢，「全室換線費用真的不便宜，我家3房2廳換線大約5萬5，師傅不想無償援助也是合情合理的」、「免費換線是真的太誇張了，工資很貴的」、「外面水電，木作，泥作真的很缺工， 願意放下一天好幾千的工資到現場無償幫忙真的已經很好了」、「全戶換線幾萬塊的工程。志工做一間就要賠多少了」。

也有網友表示，「水電超人本來就是僅協助修繕臨時用水用電，沒有義務替住戶全屋修繕，無論是否材料足夠，那都不是他們應該做的事。政府有發放補助金，就是要提供住戶修繕用，而不是濫用志工超人們的愛心。這要求完全本末倒置，超人是處於協助角色而已，而不是應該做到完全恢復的角色」。

10/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新北1老街「7點多關門」！他嘆：整條街失去靈魂　網點出關鍵
女遭家暴隔天突抽搐身亡！租屋處多處血跡　男友18萬換免囚
差5元！國中弟買飯糰錢不夠放回　路人「1暖舉」惹哭2.6萬網
台灣「幾乎被所有國家」晾一邊！日媒點名加拿大　貿易協議拖數月
上《玩很大》脫了！「隱乳女神」帛琉解放泳衣　中間大挖空被看光

有4間房可以養老！她曝「不看媳婦臉色」：奢侈浪費都我們本事

外送「該不該送上樓」惹議！網嘆「勞力辛苦錢」：應設樓層費

光復鄉物資爆倉　急缺水電工「無償重新拉線」！一票喊過分

最美觀光列車「山嵐號」車軸故障　台鐵另派車輛載客

家中印傭是富家女！擁農場「甜嫁帥機師」　雇主驚：工作為體驗人生

夫妻失和判離！法官「一封信安慰孩子」感動38萬人

快訊／7縣市高溫警示　台北熱飆37.1度

朝聖90元牛肉麵！日正妹偶像讚高雄「太日本了」：好像名古屋

科技男、醫師參加聯誼「只想找1類女生」！她曝殘酷真相：人肉市場

台中火車站驚見「超佛心停車場」！單日最高僅10元　業者說話了

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

花蓮百歲阿公罹難！女兒自責「先拉身障兒上屋頂」

花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤，造成下游光復鄉嚴重災情已經進入第19天。花蓮縣議員楊華美今(12日)上午前往殯儀館弔唁一名百歲罹難者盧阿公，靈堂前6個女兒泣不成聲，大女兒更自責地說，當下洪水來臨時，她拉著身障的孩子逃上屋頂，回頭想再去救爸爸時，已經來不及。楊華美嘆，「光復的身心重建工作，刻不容緩。」

101國慶煙火見「鏟子超人」！籌辦內幕曝

男亂傳百人活埋！警上門他秒道歉了

送154份餐給光復國小！花蓮老闆被讚爆

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

