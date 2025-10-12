光復鄉物資爆倉　急缺水電工「無償重新拉線」！一票喊過分

▲花蓮光復鄉災區各地志工湧入協助重建。（圖，下同／賑災基金會提供）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤，造成下游光復鄉嚴重災情已經進入第19天，有網友指出，目前光復鄉民生物資都很足夠，感謝大家熱情捐贈，現在最缺的是水電材料以及家電，也很缺專業志工，包括水電工、鋁門窗師傅，木工師傅等等房屋修復的專業人員。

有志工在Threads發文，在花蓮待了5天，居民請他轉達，「別再捐物資到花蓮，已經爆倉了」，目前缺的是水電材料，「沒有水電工願意無償幫忙重新拉線」。他指出，水電工只有安裝三個基本插座讓生活可以使用，聽到要裝更多便婉拒，「水電安裝拉線要個幾十萬，現在缺的是這個。」

另一名志工則指出，當地急需各類家電，包括電鍋、電子鍋、電風扇、洗衣機、冰箱、瓦斯爐、熱水器與電視等。而房子還健在的居民，有一半的人沒辦法開伙，因為下水道不通，無法用水，且沒有家電可以烹飪，「居民都想重建自己的生活，但廢墟重建的過程，一定是條漫漫長路⋯⋯可能是以年計算的。」此外，也很缺各類專業人員，包括鋁門窗師傅，木工師傅等等，各類房屋修復的團隊。

他呼籲，如果真的想要捐贈，一定要聯絡當地單位，了解居民真正缺乏的東西，以及相關派送的人力，「送得出去才捐得進來！」

不過，多數網友指出，不是不願意幫忙，是水電材料很花錢，「全室換線費用真的不便宜，我家3房2廳換線大約5萬5，師傅不想無償援助也是合情合理的」、「免費換線是真的太誇張了，工資很貴的」、「外面水電，木作，泥作真的很缺工， 願意放下一天好幾千的工資到現場無償幫忙真的已經很好了」、「全戶換線幾萬塊的工程。志工做一間就要賠多少了」。

也有網友表示，「水電超人本來就是僅協助修繕臨時用水用電，沒有義務替住戶全屋修繕，無論是否材料足夠，那都不是他們應該做的事。政府有發放補助金，就是要提供住戶修繕用，而不是濫用志工超人們的愛心。這要求完全本末倒置，超人是處於協助角色而已，而不是應該做到完全恢復的角色」。