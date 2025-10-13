記者會10萬、研討會20萬　馬郁雯：王鴻薇知道嗎？助理用職權索賄

▲律師陳又新、青年監督聯盟執行長許譽騰、馬郁雯等人獨家爆料張凱維以王鴻薇國會助理名義，藉勢藉端索賄企業。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

前三立主播、媒體人馬郁雯和青年監督聯盟發起人陳又新、執行長許譽騰今（13日）召開記者會揭露，民眾黨主席黃國昌狗仔集團當中，國民黨立委王鴻薇的助理張凱維，除了被踢爆兜售偷拍照片外，張凱維恐怕還涉犯貪污治罪條例，利用立委助理職權，藉勢藉端向藥商索賄，絕對不是王鴻薇之前受訪表示「追殺一個小助理，毫無人性」那麼簡單。

馬郁雯表示，去年5月張凱維找一家資本額只有10萬的行銷公司「艾弗行銷傳媒」合作，向「台灣安進藥品有限公司」假提案、真索賄，企劃內容涉及立委職權，包含召開公聽會、記者會、溝通立委，甚至承諾納入委員會臨時提案。

馬郁雯指出，張凱維獅子大開口向台灣安進藥品公司，企圖索取公關費顧問費等230萬，記者會、公聽會更是明碼標價一場10萬元，研討會更要20萬。她質疑，張凱維是否透過國會助理身分，假提案、企圖索賄？還是由老闆王鴻薇授意張凱維向藥廠索賄？無論是哪一個，都已經觸法。

陳又新進一步說明，張凱維身為國會助理，就其個人而言是受立委委託行使召開公聽會、撰寫法案等立法委員權限之公共事務，與身為立委的王鴻薇，都是貪污治罪條例所稱的「公務員」。張凱維並未在艾弗公司名下擔任任何職務，卻以艾弗公司代表的身分前往台灣安進公司提案，提案內容居然是將立法委員的權限諸如：召開公聽會、記者會、推動法案等等明碼標價，販售公權力的行為已然違反貪污治罪條例第4條第1項第2款「藉勢藉端勒索」的罪行，可處十年以上有期徒刑。

陳又新質疑，王鴻薇在這裡扮演的角色是什麼？先前張凱維說過，王鴻薇放任他在外面賺外快。除了賣狗仔照片外，是否包含將立委職權拿來販售、勒索民間企業？張凱維為何敢直接在外面承諾立法？王鴻薇是否也從中得利？王鴻薇是否才是「藉勢藉端勒索」的真正罪犯？張凱維是否只是一個白手套？王鴻薇是當立委後才開始這類犯行嗎？過往徐永明向廠商索賄，承諾召開公聽會而被以收受賄賂重判7年4個月的前案還昭昭在目，張凱維與王鴻薇必須說明清楚他們在這些案件中的角色與細節，否則，檢調應該替大眾查清楚他們的所作所為。

針對相關索賄的指控，張凱維表示，相關指控皆為子虛烏有，為捍衛個人名譽，將進行提告，決不寬貸。王鴻薇也發3點聲明，強調她從未針對藥品提案，召開記者會或公聽會，證明指涉本人全為子虛烏有，而為釐清相關資訊，張姓助理即刻起先行停職並接受行政調查。

▼馬郁雯等人揭露王鴻薇助理藉勢藉端索賄藥商。（圖／翻攝自Facebook／馬郁雯 Wendy）