政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搬郝柏村名譽駁密室協商　郝龍斌卻口誤：2年沒「公開」見朱立倫

▲郝龍斌12日下午出席國民黨黨主席選舉政見發表會台北場 。（圖／記者黃克翔攝）

▲郝龍斌12日下午出席國民黨黨主席選舉政見發表會台北場 。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨18日將改選黨主席，候選人郝龍斌日前才以兩年未私下見國民黨主席朱立倫來澄清密室協商質疑，不料他今（12日）再度澄清說明此事時，卻口誤為兩年已經沒有「公開場合」見過朱立倫，且還搬出自己父親、已故行政院長郝柏村的名譽保證。

國民黨12日下午在台北市議會舉辦黨主席選舉政見發表會台北場。郝龍斌提到，這次選舉他有點失望、遺憾，因為選舉白熱化以後，發覺各種流言、負面選舉、假民調，甚至網軍攻擊不斷，攻擊的主要對象就是他，所以他要在此適度澄清。

郝龍斌說，相信大家收到他今天參選是因為他跟中廣前董事長趙少康、朱立倫密室協商結果，但「我在這裡，我用自己，用我父親的名譽保證，我兩年已經沒有公開場合見過朱立倫了」，哪來的密室協商？尤其是這件事他覺得是對所有黨員一個最大污辱，因為今天黨主席選舉是黨員投票產生，就算密室協商，沒有黨員投票，怎麼可能當黨主席。

郝龍斌表示，另外搞一些假民調欺騙黨員就算了，說他從來在黨內不出力，包括大罷免，從來沒出來過，但大罷免第一場活動是趙少康跟他「戰鬥藍」辦的，而且邀請台中市長盧秀燕，也因為這第一場大罷免活動，讓國民黨氣勢馬上起來，那天完全沒有動員人，全是志願參加，當天榮星花園人山人海；另外台北、新北、基隆、台中、南投等立委同志，「我通通去過」，他共去了15至20場，更重要的是他不只站台助選，也幫募款，「其實我募了不少款，捐給他們」。

郝龍斌也提到，3周內有4個假頻道發80則短影音全攻擊他，「我不知道是誰」，但拜託大家支持且幫助他，讓這些負面訊息通通不要影響黨員投票，尤其這件事情主要用假訊息要操控國民黨內部選舉，甚至影響黨主席，「各位，這個外力介入，絕對不讓它得逞」。

不過，對於上述郝龍斌澄清未跟朱立倫私相授受的說法，應為口誤，因為郝幾天前在政見發表會台中場要澄清自己沒有密室協商時，則是說，「從兩年前到現在，私下場合從沒見過朱主席」。

10/11 全台詐欺最新數據

394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

郝龍斌國民黨黨主席朱立倫郝柏村密室協商

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

