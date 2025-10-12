網傳與郝龍斌擁吻深偽片　柳采葳今報案批：無聊人士做出來詆毀

記者呂佳賢、劉人豪／台北報導

藍營媒體人趙少康昨（11）日召開記者會直指中國介選，更指散播郝龍斌與議員柳采葳擁吻的AI影片影響選情，國安單位應調查。趙少康今（12）日和柳采葳到警局報案，警方表示已將該影片送交刑事警察局鑑定，並將報請台北地檢署指揮偵辦，積極追查上傳者。

▲藍控中國瘋傳「郝龍斌吻柳采葳」深偽片，柳采葳跟趙少康報警。（圖／記者呂佳賢攝）

柳采葳指出，作為一個國民黨年輕世代，面對這樣子黨內選舉選到用這麼多的影片，甚至是非常不堪的一個畫面來做攻擊，當然是非常非常的痛心，但還是不願意相信這支影片是黨內同志，或者是候選人團隊做的，寧可相信這個是無聊人士刻意想要做出來詆毀，「因為我認為國民黨的黨內選舉不應該選到這樣子，用這麼樣大量的資源來去針對特定候選人進行攻擊」。

柳采葳說明，作為一個國民黨年輕世代，望這六位候選人都應該要自我節制，都應該要把團結看在第一位，選完之後大家就是團結的時刻了，現在不團結未來來不及，沒有2026就沒有2028，而緊接著這位黨主席選出來，就是馬上要負責、要處理的、要承擔的，就是2026的縣市長以及議員選舉，所以最後呼籲，如果有任何人想要對於任何一位國民黨人士進行攻擊，這一定永遠都會被支持者所不齒，也不是可以被接受的事情。

警方指出，今接獲台北市議員報案稱，有網友將TVBS舉辦國民黨黨主席選舉辯論會前的合照影片，以深偽影片惡意合成刻意醜化相關人等形象，讓民眾產生誤解，遂提告妨害名譽等情，本分局接獲報案後，已立即將該影片送交刑事警察局鑑定，並將報請台北地檢署指揮偵辦，積極追查上傳者。

中山分局呼籲，深度偽造影片製造假新聞，請民眾以不點閱、不下載、不分享方式，保護被害人並共同為營造友善的網路環境盡一份心力。