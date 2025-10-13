邱毅點出「趙少康最大錯誤」　揭陸網友最支持她當黨主席

▲趙少康11日召開記者會，「正告大陸當局，不要介入國民黨主席選舉」 。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨主席選舉進入倒數階段，中廣前董事長趙少康召開記者會指中國介選，國安單位應調查，讓前立委邱毅直呼「趙少康把自己政治金童的招牌給砸了！」至於趙少康最大錯誤在哪？邱毅再度發文剖析，認為趙少康「為了幾粒老鼠屎，壞了整鍋粥」，忽略了許多大陸人對鄭麗文抱有期待。

邱毅表示，趙少康最大錯誤莫過於「把大陸人民關心國民黨黨主席選舉，視同網軍操作」，甚至懷疑中國官方在操控或介選，「這不就是民進黨一貫逢中必反的變態思維嗎？」

邱毅指出，大陸人有時嘴上、筆下很兇，但內心深處還是認為「中國人不打中國人」，期待兩岸和平統一，但因民進黨是台獨，也不認同自己是中國人，所以即便國民黨劣跡斑斑，仍會對國民黨抱有一絲期待。

邱毅認為，這些大陸人希望國民黨打敗民進黨，希望國民黨承認自己是中國人，並帶領兩岸走向和平統一，現在他們大部分人都認為鄭麗文比較符合這個期待，所以才自發性支持，根本不是什麼「網軍」。

至於有沒有人在組建「網軍」意圖趁火打劫、從中獲利？邱毅坦言，他認為有，也覺得該好好查查，「但這些只是老鼠屎而已。總不能為了幾粒老鼠屎，就壞了整鍋粥吧？以趙少康的聰明，只要冷靜下來，就了解我說的，才是真正的答案。」

▼國民黨主席候選人鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）