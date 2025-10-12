　
空腹運動「超級不划算」！減重醫推黃金組合：燃脂多近3成

▲▼ 小腹,減脂,美體,腹部,運動,飲食,營養,散步,鍛鍊,夏天。（圖／Pexels）

▲蕭捷健表示，空腹運動是最不划算的燃脂方式。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

減重醫師蕭捷健近日在臉書發文指出，「空腹運動」其實是最不划算的燃脂方式。研究顯示，空腹運動雖能多燃燒一點脂肪，但差距極小，甚至可能導致肌肉流失。他強調，若在運動前適量補充咖啡因與蛋白質，不僅能維持能量，還能提升燃脂與增肌效果。

蕭捷健引用研究指出，實驗將16位健康成人分為兩組，一組空腹7小時後運動，另一組於餐後2小時運動，皆以相同強度進行30分鐘腳踏車運動。結果顯示，空腹組平均僅多燃燒3.3克脂肪，約等於一顆小堅果的脂肪量。他提醒，空腹運動時因糖原不足，肌肉容易被分解，反而影響身體組成。

▲▼ 運動。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲蕭捷健表示，空腹運動是最不划算的燃脂方式。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

他建議運動前可攝取以下兩種食物，能兼顧燃脂與保肌效果：

1、咖啡因：西班牙格拉那達大學研究發現，服用咖啡因可提升運動中脂肪氧化率，下午攝取的效果更佳，可提高脂肪燃燒近三成。

2、蛋白質：實驗證實，運動前30分鐘攝入蛋白質不會減少脂肪燃燒，反而能穩定胺基酸供應、保護肌肉。

蕭捷健指出，理想的組合是「蛋白質＋咖啡」或「豆漿加蛋」。這樣不僅不會妨礙燃脂，還能增加運動後熱量消耗。他提醒，減重與健身的關鍵在於營養與運動的平衡，並非一味空腹運動才能達成效果。

減重空腹運動燃脂蛋白質咖啡因

