大陸 大陸焦點 特派現場

香港立法會出現「70大限」潛規則？多名70歲以上議員宣布引退

▲▼香港立法會。（圖／路透社）

▲香港立法會將於年底舉行換屆選舉。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港多名70歲以上的立法會議員近日陸續宣布不爭取連任，令政界盛傳「70大限」的說法，並傳出北京希望香港立法會年輕化，最終70歲以上的議員將一個不留。

香港立法會選舉提名將於10月24日展開，近日有多名70歲以上的現任議員宣布不爭取連任，包含74歲的主席梁君彥、70歲的馬逢國、71歲的陳健波、76歲的張宇人。

香港立法會本屆共有12位70歲以上的議員，4人不爭取連任，等同於已有三分之一的人退出。據港媒《星島日報》指出，最新消息是70歲以上的議員將「一個不留」。

▲▼香港新一屆立法會議員就任　首次在「五星國徽」下宣誓。（圖／路透社）

港媒《星島日報》更是直接點名現年75歲的新民黨主席葉劉淑儀，預料她與其餘7名尚未表態的70歲以上議員都將退出。不過，葉劉淑儀在受訪時卻不相信有所謂「70大限」的存在，認為不會「一刀切」，最重要的還是能力，例如功能界別是代表整個業界，總不可能隨便交給一個年輕人。

港澳研究會顧問劉兆佳認為，若最終70歲以上的議員都不參選，很可能成為憲政慣例，甚至影響到行政長官、行政會議成員的任用，導致人才選擇變少。

梁君彥是現任立法會議員，他早在9月29日就宣布不繼續參選下屆議員，對於不繼續參選的原因，他只輕描淡寫的表示「考慮到我已年屆七十」。

而在10月11日宣布不繼續參選的陳健波也同樣只簡單交代「已經擔任四屆立法會議員，認為目前是合適時間交棒」。

▲▼香港新一屆立法會議員就任　首次在「五星國徽」下宣誓。（圖／路透社）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

