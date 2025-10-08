93％肺腺癌女患者不抽菸　前台大醫列出5大原因導致

▲台北市議員林珍羽。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

男星顏正國於7日因肺腺癌過世，享年50歲。他從確診到離世僅約一年，消息震驚演藝圈。前台大內科醫師林氏璧（孔祥琪）在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」分享肺腺癌相關知識，提醒這種癌症常在早期毫無症狀，容易被忽略。事實上，肺癌有4種型態，其中肺腺癌和抽菸關聯較低，且多自肺部周邊開始生長，往往等到症狀明顯時已屬晚期。

以38歲林珍羽議員的親身經歷為例，她是在例行健康檢查時，透過低劑量電腦斷層掃描（LDCT）意外發現肺部異常。她表示，初期完全沒有咳嗽、喘或其他不適，因腫瘤長在周邊未壓迫氣管和神經。檢查片子呈現「霧玻璃狀」且有不規則結節，醫師建議盡快手術。林珍羽切除了右上方約5公分肺葉，因屬早期原位癌，無需化療或電療，只需定期追蹤。她坦言，術後最痛苦莫過於咳痰及肋骨疼痛，肺活量也明顯下降，需靠吹氣訓練慢慢恢復。

肺癌已成台灣發生率最高的癌症，女性患者中有高達93%未吸菸。常見致癌風險包括廚房油煙、空氣污染、室內空污（如燒香、點蚊香）、化妝品細粉吸入，以及長期壓力過勞等。林珍羽認為自己罹病與長期爆炒烹飪有關，醫師也提醒，上妝時可暫時憋氣降低風險。至於芳香劑、蠟燭等目前證據不明，但若含芳香烴類化合物也可能增加危險。

由於肺癌早期多無明顯症狀，等到出現咳嗽、咳血、胸痛、胸悶、呼吸困難或體重減輕時，往往已屬中晚期。現行最有效早期篩檢工具是低劑量電腦斷層掃描（LDCT），能發現小於1公分病灶。國民健康署針對高風險族群提供公費補助，包含有肺癌家族史的45至74歲男性、40至74歲女性，以及重度吸菸史者，2年內可免費檢查一次。若不符補助資格，也可自費，費用約5000至8000元，檢查過程僅需5至10分鐘、不必空腹或施打顯影劑。

預防肺癌的方法包括維持健康生活習慣、減輕壓力、避免暴露於甲醛等致癌物質，以及積極對抗空污（如使用空氣清淨機、出門戴口罩）。醫師也建議，若年齡達40或45歲以上、有家族史或重度吸菸史者，應主動考慮LDCT檢查，把握早期發現、早期治療的關鍵時機。