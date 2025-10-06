　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2026議員點將／台中北屯人口激增+2席出缺　藍綠白卡位戰開打

▲▼ 國民黨台中市黨部發言人許育璿 。（圖／許育璿提供）

▲國民黨台中市黨部發言人許育璿 。（圖／許育璿提供）

記者崔至雲、詹詠淇、陳家祥／台北報導

距離2026九合一地方選舉僅剩一年，台中市議員選舉已提前暖身。此次不僅有政二代準備接班，也有新人積極布局，其中北屯區因人口持續成長，以及黃健豪升格立委、陳成添轉任農會理事長，形成2席空缺，成為藍綠白三方必爭之地。

北屯區人口截至今年已突破31萬6894人，穩居台中第一大選區。國民黨方面，市府體育局專員吳宗學被視為有力參選人，背後更傳出獲市長盧秀燕與黃健豪支持；江啟臣的秘書、同時也是台中市黨部發言人許育璿，近期勤跑地方，地方人士普遍認為他勢必投入選戰。白營則鎖定「大學姐」、前台中市府觀旅局長林筱淇，並傳出黨內節目主持人劉芩妤也可能投入，顯示民眾黨對此區高度重視。至於民進黨，地方傳出曾朝榮打算推出兒子曾咨耀，蔡雅玲所在的新系也有意再推適合人選，力保版圖不被擠壓。

除了北屯，太平區同樣是觀察重點。儘管藍營在地方基礎較強，但長期以來國、民兩黨都維持2席平分格局。國民黨內部則考量江啟臣可能在2026年代表藍營角逐市長，為替江爭取更多支持，市黨部副主委張書華有望披掛上陣，嘗試突破現有席次限制。

在第四選區（后里、豐原），民進黨則鎖定豐原農會總幹事蔡森揚女兒蔡怡萱。蔡怡萱上屆以無黨籍身份參選，僅以些微差距落敗，這回若以民進黨正式身份投入初選，結合農會系統的扎根能量，有機會帶動綠營基本盤。藍營方面則將持續鞏固現有陣地。

▲▼ 豐原農會總幹事蔡森揚女兒蔡怡萱 。（圖／翻攝蔡怡萱臉書）

▲豐原農會總幹事蔡森揚女兒蔡怡萱 。（圖／翻攝蔡怡萱臉書）

至於第五選區（神岡、大雅、潭子），綠營有意推出「雙刺客」搶灘，大雅上雅里里長陳映辰，以及前議員許水彬媳婦林鈺梅，近期都在勤跑地方，積極爭取認同。藍營現任議員羅永珍則計畫讓兒子陳青松接棒，延續家族在地方的影響力，形成世代交替的戲碼。

目前民眾黨在台中市僅里長出身的江和樹一席議員。考量2024年選舉時，民眾黨拿下24.73％政黨票、柯吳配得票率也有30.05％，深具發展潛力，因此民眾黨2026台中市議員提名策略上也相對大膽，黨部主委陳清龍說，原則上應選4席以上的選區一定會提名1席；3席以下選區若有人有意願，也會提名。

根據資料，應選4席以上的選區，有第2、第3、第4、第6、第6、第7、第8、第11、第12、第13等區。據掌握，預計4、5區有人選，黨部主委陳清龍明年2月接不分區，應會推老婆接棒豐原的議員席次；江和樹在大里尋求連任；太平區初步有2位人選爭取提名。而最熱鬧的當屬北屯區，目前有4個人要爭取1個名額，包括邱于珊、「大學姐」林筱淇、民眾黨節目主持人劉芩妤等。

據了解，民眾黨在台中市的狀況略顯紛亂，地方系統就有前立委蔡壁如、黨部主委陳清龍、議員江和樹等人馬，各自對地方選區都有不同想法，再加上黨中央勢力也有一定的話語權，不論是選戰或提名策略、人選等，都還有待整合。

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲出席林筱淇「洞見思路．定義自己」新書分享會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲林筱淇。（圖／記者呂佳賢攝）

10/05 全台詐欺最新數據

268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

8歲童暴斃！　社工被爆「查訪家暴」僅陪玩
凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？
「我是黃國昌狗仔隊第一波受害者」　前綠委還原遭抹黑過程
從帶領醫學生罷工到堅守花蓮　李明哲用「熱血」打造全新雙和醫院
今「中秋天赦雙吉日」錯過再等62年！　一招吸能量貴人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

更保台中分會「更生事業群」成功案例

更保台中分會「更生事業群」成功案例

法務部推動的「更生事業群」更多幫助更生人復歸社會。更保台中分會最近幫助一名更生人阿道（化名），在出監後安排他到洗車場工作，並在領到薪水前，先給予伙食補助及求職就業所需品補助，讓阿道穩定生活。之後又提供就業獎勵金，讓阿道工作更穩定，未來他還想要更上一層樓。

民進黨2026縣市長選舉拚「5＋1起跳」　賴清德鎖定這縣市

民進黨2026縣市長選舉拚「5＋1起跳」　賴清德鎖定這縣市

千名選手中興大學揮拍　「希望之盃」見證台灣羽球實力

千名選手中興大學揮拍　「希望之盃」見證台灣羽球實力

成功嶺男離奇失蹤31年「被判死亡」！

成功嶺男離奇失蹤31年「被判死亡」！

台中公園烤肉最高噴6千　市府曝「這2處才合法」

台中公園烤肉最高噴6千　市府曝「這2處才合法」

2026議員點將台中北屯藍綠白

