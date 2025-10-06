　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2026議員點將／台南藍拚世代交替、綠仍低調　88槍案王文宗女參選

▲表態參選台南市議員的國民黨籍李佳蓉、無黨籍王詩媛。（合成圖／翻攝自李佳蓉、王詩媛臉書）

▲表態參選台南市議員的國民黨籍李佳蓉、無黨籍王詩媛。（合成圖／翻攝自李佳蓉、王詩媛臉書）

記者蘇晏男／台北報導

台南市議員共57個席次，據《ETtoday新聞雲》掌握，目前國民黨已有6位新人有意參選，包括3名幕僚轉戰，其中之一是國民黨立委謝龍介的子弟兵李中銘，另有3人的父母親是現任議員，典型政二代；民進黨方面則有3位前議員要捲土重來、1人要交棒，只是因丹娜絲風災影響，綠營新人目前仍低調，另有1名台灣基進黨員參選。而最受討論的是無黨籍王詩媛，其父親被檢方認定為88槍案主謀，被依犯「犯人隱避罪」判有期徒刑6月。

現任台南市議員共56席，目前民進黨占28席、國民黨12席、無黨籍12席、無黨團結聯盟3席、台聯黨1席，另有1席空缺，是因為原國民黨籍的第1選區（新營、柳營、鹽水、白河、東山、後壁）張世賢在任內病逝，但不補選，而由於張是該選區資深議員，傳出藍綠已經對2026該缺額虎視眈眈。

第2選區（北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港）為無黨籍的海天水產集團執行長王詩媛，其父親是學甲慈濟宮董事長王文宗；王文宗被檢方認定是學甲88槍案的幕後主使者，因藏匿人犯，一審認他犯使犯人隱避罪判6月，不服上訴二審但被駁回。

第3選區（下營、六甲、麻豆、官田、大內）中，國民黨議員尤榮智表態交棒給女兒尤淨寬，而尤淨寬近年來接受父親給予的各項訓練。頂著美國南加大英語教育研究所碩士學歷，尤淨寬說，父親在地深耕數十年，為鄉里爭取建設，為百姓提供服務，她站在巨人的肩膀上，已具基礎，她並再尋找自己的利基點，讓服務增加廣度和深度。

第5選區（新化、新市、善化、安定、山上）有謝龍介與國民黨議員林燕祝聯合服務團隊秘書李佳蓉。李佳蓉表示，她已累積7年扎實的基層幕僚經驗，從民眾陳情到政策研擬，皆親身參與，明年決心站上第一線參選，希望將多年幕僚的歷練轉化為直接為鄉親發聲的力量。

第6選區（安南）為民進黨議員郭清華交棒女兒郭品辰參選。第7選區（永康）則有「龍的傳人」之稱的謝龍介辦公室主任李中銘，以及台灣基進吳依潔。李中銘說，作為國民黨的新世代，他不忘傳統價值，也勇於創新突破，台南需要一股新的力量，打破長期一黨獨大的格局。

第9選區（安平、南區），現任國民黨議員林美燕交棒給兒子葉翰勳，葉則打算承接母親服務初衷，再創安平與南區，目前是擔任母親服務團隊發言人。而民進黨前議員呂維胤則將回鍋挑戰。

第10選區（東區）中， 曾任4屆議員的民進黨蔡旺詮、陳金鐘都將捲土重來，其中蔡目前是民進黨立委陳亭妃服務團隊執行長。國民黨議員曾培雅交棒給兒子歐政豪，歐目前擔任其母親團隊的執行長。歐政豪表示，他要站在媽媽多年打下的基礎上，更要找出新世代的利基點，讓服務更貼近年輕家庭與基層需求。

另外，還有第13選區（山地原住民區）的辛晴晴。辛晴晴表示，她是來自南投縣信義鄉布農族，深刻體會到族人在都會區生活的艱辛，因此會將重點放在照顧弱勢長者與孩童，並積極為族人爭取更完善的制度與資源。

國民黨方面，身兼台南市黨部主委的謝龍介日前已透過社群媒體，替李佳蓉、歐政豪、葉翰勳宣傳，並喊出年輕人要勇於承擔，「台南市要世代交替！讓這些年輕人出來打拼」。而民進黨部分，則因考量到受到丹娜絲風災影響，不適合大動作造勢，所以大部分新人僅在檯面下運作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
8歲童暴斃！　社工被爆「查訪家暴」僅陪玩
凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？
「我是黃國昌狗仔隊第一波受害者」　前綠委還原遭抹黑過程
從帶領醫學生罷工到堅守花蓮　李明哲用「熱血」打造全新雙和醫院
今「中秋天赦雙吉日」錯過再等62年！　一招吸能量貴人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盼中央規劃「大改造、大重生」計畫　傅崐萁：光復災情非200億能解

「國民黨不能輸在自己人手裡」　鄭麗文：壓力越大大家就越挺我

凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？

蔡英文自稱「澱粉控」　發文感謝鏟子超人中秋跟花蓮人站在一起

「我是黃國昌狗仔隊第一波受害者」　蔡適應還原遭抹黑過程

2026議員點將／高雄泛綠新人大爆滿　最帥里長、最年輕里長都來囉

2026議員點將／台南藍拚世代交替、綠仍低調　88槍案王文宗女參選

2026議員點將／台中北屯人口激增+2席出缺　藍綠白卡位戰開打

2026議員點將／綠營網美助理簡伊翎征桃　柯P票倉白營將大舉掠地

台灣拒買南非蘋果「進口量崩跌96％」　硬起來祭晶片制裁談判中

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

盼中央規劃「大改造、大重生」計畫　傅崐萁：光復災情非200億能解

「國民黨不能輸在自己人手裡」　鄭麗文：壓力越大大家就越挺我

凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？

蔡英文自稱「澱粉控」　發文感謝鏟子超人中秋跟花蓮人站在一起

「我是黃國昌狗仔隊第一波受害者」　蔡適應還原遭抹黑過程

2026議員點將／高雄泛綠新人大爆滿　最帥里長、最年輕里長都來囉

2026議員點將／台南藍拚世代交替、綠仍低調　88槍案王文宗女參選

2026議員點將／台中北屯人口激增+2席出缺　藍綠白卡位戰開打

2026議員點將／綠營網美助理簡伊翎征桃　柯P票倉白營將大舉掠地

台灣拒買南非蘋果「進口量崩跌96％」　硬起來祭晶片制裁談判中

Joeman睡前驚收訊息！忘做1關鍵「停車費狂飆2345元」　自嘲盤子

頂呱呱限時3天「呱呱包買1送1」　每顆下殺35元

盼中央規劃「大改造、大重生」計畫　傅崐萁：光復災情非200億能解

台股狂漲創歷史新高！理財作家喊「該見好就收」：只留2檔ETF

陸炫富女星曬照語音外洩！「我不喜歡周也」網全聽見…刪文零道歉

台灣從「鬼島」逆轉變「機會之島」　韓媒：靠2關鍵翻轉命運

「國民黨不能輸在自己人手裡」　鄭麗文：壓力越大大家就越挺我

諾貝爾醫學獎今揭曉！華裔科學家發現「人體免疫哨兵」成熱門人選

藍鳥痛擊洋基王牌　小葛雷諾轟滿貫砲創隊史讓全場沸騰

8歲童暴斃！社工被爆「查訪家暴」僅陪玩　鄰居錯愕吐內幕

【最暖中秋】光復車站前變迷你小夜市　吊車超人斜槓烤香腸爆人潮

政治熱門新聞

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

民進黨2026縣市長選舉拚「5＋1起跳」　賴清德鎖定這縣市

柯文哲關1年全身病！陳佩琪談北所「可怕住民」把人嚇退3步

政壇噩耗！國民黨陳清秀過世　享壽81歲

蔡適應：我是黃國昌狗仔隊第一波受害者

凌濤控劉世芳對花蓮災情訕笑　中央災變中心不忍了

傅崐萁指開口堤釀災　水利署：台日皆採用！將建置超級堤防

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

轟鄭麗文「主席不是這樣幹」　張亞中：兩岸互設辦事處才能贏2028

2026議員點將／民進黨新北政二代搶接棒　土樹鶯歌少1席掀腥風血雨

凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？

9.3億善款支應災民房屋修繕　中央賑助方案7日啟動受理申請

更多熱門

相關新聞

黨主席選舉　鄭麗文：國民黨不能輸在自己人手裡

黨主席選舉　鄭麗文：國民黨不能輸在自己人手裡

國民黨主席選舉將於18日進行改選，候選人鄭麗文今（6日）表示，這兩天黨內壓力越來越大，排山倒海而來，蔚為奇觀。但她也知道，壓力越大，各位同志力挺麗文的決心就越強，因為國民黨不能輸在自己人的手裡。鄭麗文也特別強調，想要感謝在這次選舉中主動支持自己的同志先進們，很多無法親自請託，甚至過去從未謀面，但為了國家和黨的未來，「您們義無反顧，毫無保留地支持，讓麗文銘感五內，而且深知責任重大。」

凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？

凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？

台南小三上課上到床上！　辯「只是朋友」竟遭姦夫當庭背叛

台南小三上課上到床上！　辯「只是朋友」竟遭姦夫當庭背叛

民進黨2026縣市長選舉拚「5＋1起跳」　賴清德鎖定這縣市

民進黨2026縣市長選舉拚「5＋1起跳」　賴清德鎖定這縣市

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

關鍵字：

台南國民黨民進黨88槍案2026議員李佳蓉王詩媛王文宗

讀者迴響

熱門新聞

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

今「中秋+土地公生日」　5生肖財運旺到聖誕節

高中生找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

更多

最夯影音

更多
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了
屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面