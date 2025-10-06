2026議員點將／台南藍拚世代交替、綠仍低調　88槍案王文宗女參選

▲表態參選台南市議員的國民黨籍李佳蓉、無黨籍王詩媛。（合成圖／翻攝自李佳蓉、王詩媛臉書）

記者蘇晏男／台北報導

台南市議員共57個席次，據《ETtoday新聞雲》掌握，目前國民黨已有6位新人有意參選，包括3名幕僚轉戰，其中之一是國民黨立委謝龍介的子弟兵李中銘，另有3人的父母親是現任議員，典型政二代；民進黨方面則有3位前議員要捲土重來、1人要交棒，只是因丹娜絲風災影響，綠營新人目前仍低調，另有1名台灣基進黨員參選。而最受討論的是無黨籍王詩媛，其父親被檢方認定為88槍案主謀，被依犯「犯人隱避罪」判有期徒刑6月。

現任台南市議員共56席，目前民進黨占28席、國民黨12席、無黨籍12席、無黨團結聯盟3席、台聯黨1席，另有1席空缺，是因為原國民黨籍的第1選區（新營、柳營、鹽水、白河、東山、後壁）張世賢在任內病逝，但不補選，而由於張是該選區資深議員，傳出藍綠已經對2026該缺額虎視眈眈。

第2選區（北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港）為無黨籍的海天水產集團執行長王詩媛，其父親是學甲慈濟宮董事長王文宗；王文宗被檢方認定是學甲88槍案的幕後主使者，因藏匿人犯，一審認他犯使犯人隱避罪判6月，不服上訴二審但被駁回。

第3選區（下營、六甲、麻豆、官田、大內）中，國民黨議員尤榮智表態交棒給女兒尤淨寬，而尤淨寬近年來接受父親給予的各項訓練。頂著美國南加大英語教育研究所碩士學歷，尤淨寬說，父親在地深耕數十年，為鄉里爭取建設，為百姓提供服務，她站在巨人的肩膀上，已具基礎，她並再尋找自己的利基點，讓服務增加廣度和深度。

第5選區（新化、新市、善化、安定、山上）有謝龍介與國民黨議員林燕祝聯合服務團隊秘書李佳蓉。李佳蓉表示，她已累積7年扎實的基層幕僚經驗，從民眾陳情到政策研擬，皆親身參與，明年決心站上第一線參選，希望將多年幕僚的歷練轉化為直接為鄉親發聲的力量。

第6選區（安南）為民進黨議員郭清華交棒女兒郭品辰參選。第7選區（永康）則有「龍的傳人」之稱的謝龍介辦公室主任李中銘，以及台灣基進吳依潔。李中銘說，作為國民黨的新世代，他不忘傳統價值，也勇於創新突破，台南需要一股新的力量，打破長期一黨獨大的格局。

第9選區（安平、南區），現任國民黨議員林美燕交棒給兒子葉翰勳，葉則打算承接母親服務初衷，再創安平與南區，目前是擔任母親服務團隊發言人。而民進黨前議員呂維胤則將回鍋挑戰。

第10選區（東區）中， 曾任4屆議員的民進黨蔡旺詮、陳金鐘都將捲土重來，其中蔡目前是民進黨立委陳亭妃服務團隊執行長。國民黨議員曾培雅交棒給兒子歐政豪，歐目前擔任其母親團隊的執行長。歐政豪表示，他要站在媽媽多年打下的基礎上，更要找出新世代的利基點，讓服務更貼近年輕家庭與基層需求。

另外，還有第13選區（山地原住民區）的辛晴晴。辛晴晴表示，她是來自南投縣信義鄉布農族，深刻體會到族人在都會區生活的艱辛，因此會將重點放在照顧弱勢長者與孩童，並積極為族人爭取更完善的制度與資源。

國民黨方面，身兼台南市黨部主委的謝龍介日前已透過社群媒體，替李佳蓉、歐政豪、葉翰勳宣傳，並喊出年輕人要勇於承擔，「台南市要世代交替！讓這些年輕人出來打拼」。而民進黨部分，則因考量到受到丹娜絲風災影響，不適合大動作造勢，所以大部分新人僅在檯面下運作。