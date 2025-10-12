鳳山路口驚魂！左轉休旅車與直行小黃對撞　2車4人擦挫傷

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區今（12）日中午發生一起車輛對撞事故。一輛欲左轉的休旅車，與對向直行的營業小客車在文龍東路與經武路口發生碰撞，造成2車上共4名駕駛及乘客受到擦挫傷，所幸送醫後均無大礙。警方初步研判，肇事原因為轉彎車未禮讓直行車，加上直行車未注意車前狀況。

▲高雄市鳳山區12日中午發生一起車輛對撞事故，造成4人擦挫傷。（圖／記者吳世龍翻攝）

鳳山分局文山派出所於中午 12 時許接獲報案，指稱鳳山區文龍東路與經武路口發生嚴重車禍。經警方了解，73歲的黃姓男子當時駕駛自小客車，載著71歲的陳姓女乘客，沿經武路從南往北行駛，準備在路口左轉進入文龍東路。不料，在左轉過程中，與對向由55歲鄧姓男子駕駛、載有64歲陳姓女乘客的營業小客車發生劇烈碰撞。

車禍事故發生後，2車的駕駛及乘客共4人均受到身體擦挫傷。警消人員迅速將傷者送往長庚醫院進行救治。所幸4人經治療後傷勢均輕微，並無生命危險。警方到場對兩名駕駛進行酒測，酒測值均為0，已排除酒駕嫌疑。

鳳山分局表示，根據初步研判，這起事故主要肇因於黃姓駕駛（轉彎車）未依規定禮讓直行車先行，而鄧姓駕駛（直行車）則有未注意車前狀況的疏失。詳細的肇事責任歸屬及原因，仍待交通警察大隊後續進一步的分析與判定。