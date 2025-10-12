　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區9月25日發生一起車禍，一名李姓男子穿越馬路時，遭到一部轎車衝撞，造成李男右腳大腿骨被撞斷，當場血流如注。警方到場後，轎車駕駛先指李男闖紅燈，當下說有行車記錄器，但隔天又說滿了要格式化，而警方調閱8支監視器，卻僅有1支錄下李男遭撞後滾地的畫面。家屬認為證據力薄弱，希望當時路過的民眾協助還原真相。

這起事故發生在9月25日晚間7點43分左右，警消獲報，鳳山區光復路二段與青年路二段口發生車禍，救護人員到場時，發現一名男子倒臥在地，右大腿流血、身體多處擦挫傷，緊急固定後送往醫院救治。

▲▼兒過馬路遭撞飛「腿斷了」！沒畫面卻遭控闖紅燈。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男子過馬路遭撞飛右大腿骨折，駕駛指控行人闖紅燈。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，當時65歲潘姓男子駕駛轎車，沿青年路二段（南往北）直行，與沿光復路一段步行的34歲李姓男子發生碰撞，經診斷，李男右腳大腿骨和髖骨之間的骨頭被撞斷。潘姓駕駛沒有酒駕行為，初步肇事原因研判，為潘姓駕駛行近行人穿越道未禮讓行人，而李男疑似闖紅燈，詳細肇事原因仍需交大判定。

李男的父親在社群求助，指當時他和兒子去吃冰，途中兒子自己離開許久，店家表示有看到兒子走到對面7-11，沒想到他過馬路要和兒子會合時，發現現場有警車、救護車和一堆人圍觀，而傷者竟是兒子。

李父表示，駕駛說是他兒子闖紅燈，由7-11走過來被他撞到，且因速度太快，身體先被撞飛到引擎蓋上，且頭撞破他的汽車擋風玻璃而玻璃裂開。員警詢問駕駛是否有行車記錄器，潘男先說有，但隔天卻又改口說「在車禍之前一兩天剛好錄滿了，而還沒格式化所以車禍當天就錄不到了」。

▲▼兒過馬路遭撞飛「腿斷了」！沒畫面卻遭控闖紅燈。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲8支監視器僅有1支畫面錄下噴飛倒地的影片。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方於該路口調閱8支監視器，其中7支均沒有錄下畫面，最後一支則僅右上角錄下李男被撞到後，從引擎蓋上滾地一圈的畫面。李父無奈表示：「究竟他是如何被撞的？有沒有闖紅燈才被撞？他是從那一方向走過來而如何被撞？完全沒錄到。」懇請當時行經該路口的用路人提供車禍畫面，以還原真相。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
8警衝家門突襲搜查！　米倉涼子崩潰尖叫：這是怎麼回事
快訊／7縣市高溫警示　台北熱飆37.1度
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據
47項藥品退出台灣！　石崇良：統一控貨防搶藥潮
中信女神應援驚見「多塊紅腫隆起傷」！承認身體冒警訊：很後期了
快訊／3人潛水僅2人上岸！37歲男失聯5天　今疑似尋獲遺體
哈孝遠「3個月狂甩18kg」瘦了！方法超佛系　菜單曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

綠蠵龜+玳瑁相疊受困廢棄漁網！澎湖漁民助脫困重獲自由

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

價值1.8萬！建國花市「海刺柑盆栽」遭竊　新北男犯案畫面曝

快訊／3人潛水僅2人上岸！37歲男失聯5天　今鼻頭角疑似尋獲遺體

桃園婦快手偷豆干全被拍　老闆PO影像沒報案...警方看到了

新北24歲女摔車道出入口　慘遭住戶開車輾過！開刀搶救中

酒駕闖紅燈遭撞　騎士臉部變形慘死！超速駕駛無罪理由曝

高雄小港路口「黑車撞行人」影片瘋傳　警：沒人報案仍可開罰

「一進災區我就掉淚」花蓮正妹醫師返鄉救災！見殘破景象眼眶紅

碧潭釣客驚見男子載浮載沉　警消下艇救起已死亡

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

綠蠵龜+玳瑁相疊受困廢棄漁網！澎湖漁民助脫困重獲自由

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

價值1.8萬！建國花市「海刺柑盆栽」遭竊　新北男犯案畫面曝

快訊／3人潛水僅2人上岸！37歲男失聯5天　今鼻頭角疑似尋獲遺體

桃園婦快手偷豆干全被拍　老闆PO影像沒報案...警方看到了

新北24歲女摔車道出入口　慘遭住戶開車輾過！開刀搶救中

酒駕闖紅燈遭撞　騎士臉部變形慘死！超速駕駛無罪理由曝

高雄小港路口「黑車撞行人」影片瘋傳　警：沒人報案仍可開罰

「一進災區我就掉淚」花蓮正妹醫師返鄉救災！見殘破景象眼眶紅

碧潭釣客驚見男子載浮載沉　警消下艇救起已死亡

辣妻過生日「敖犬送夢幻大禮」超寵！發發尖叫：最會製造浪漫的男人

巴黎時裝周／張員瑛夢幻亮相秀場！當Miu Miu千金換上圍裙　勞動美學誕生

大谷翔平本季對釀酒人6戰3轟　美球評：凡人與好萊塢巨星之戰

苑裡星巴克開幕！打卡全台唯一女神彩繪稻田　紅磚穀倉喝咖啡

股價飆「台積宅」再沸騰　楠梓人口暴增衝擊左營

森林迷宮內藏「精靈谷」奇幻世界！屏東靜謐茶樹莊園＆寵物友善

王嘉爾遭男粉強吻襲胸！嚇到瞳孔放大低罵「WTF」　現場影片瘋傳

樂天桃猿背水一戰打線出爐！林立缺陣有原因　宋嘉翔蹲捕延續氣勢

夫妻失和判離！法官「一封信安慰孩子」感動38萬人

快訊／7縣市高溫警示　台北熱飆37.1度

【改口了】稱「川習會沒取消」！　川普：看接下來會發生什麼事

社會熱門新聞

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

高雄男趁前女友泥醉性侵　洗澡水聲意外救了她

快訊／國慶深夜驚傳通緝犯割喉！鮮血噴到拘留所天花板

室友揪男友占用浴室打砲！女大生直播呻吟聲挨告

即／台中街頭傳巨響　男高樓墜落身亡

機車男女雙載追撞轎車　彈飛再撞公車　

新北24歲女摔車道出入口　遭住戶開車輾過

男亂傳百人活埋！警上門他秒道歉了

5億高中生遺產誰分？賴母恐只能拿200萬

高雄新人摸黑完婚氣炸！業者、台電回應了

男陳屍瑞芳礦坑成白骨　詭異現場曝

更多熱門

相關新聞

日正妹偶像讚高雄「太日本了」：好像名古屋

日正妹偶像讚高雄「太日本了」：好像名古屋

日本正妹偶像Utane Chan最近到高雄參加國際動漫節，趁工作空檔品嚐當地小吃，也不忘透過社群與粉絲分享旅遊日記，其中一篇透露自己吃到90元牛肉麵的貼文曝光後不久，掀起大批網友熱論。她還稱讚台灣的城市景觀很日本，像名古屋，再度引發討論。

超速撞死闖紅燈酒駕騎士！駕駛獲判無罪理由曝

超速撞死闖紅燈酒駕騎士！駕駛獲判無罪理由曝

高雄小港路口行人挨撞　警回應了

高雄小港路口行人挨撞　警回應了

果嶺自然公園國慶日開放　陳其邁頂巨壓：值得了

果嶺自然公園國慶日開放　陳其邁頂巨壓：值得了

關鍵字：

高雄車禍行車記錄器鳳山分局闖紅燈

讀者迴響

熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

明天開盤不樂觀！不敗教主：我又會蒸發8位數

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

周一台股恐崩逾1600點？　富台指、台積電ADR暴跌預警

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面