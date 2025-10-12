兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區9月25日發生一起車禍，一名李姓男子穿越馬路時，遭到一部轎車衝撞，造成李男右腳大腿骨被撞斷，當場血流如注。警方到場後，轎車駕駛先指李男闖紅燈，當下說有行車記錄器，但隔天又說滿了要格式化，而警方調閱8支監視器，卻僅有1支錄下李男遭撞後滾地的畫面。家屬認為證據力薄弱，希望當時路過的民眾協助還原真相。

這起事故發生在9月25日晚間7點43分左右，警消獲報，鳳山區光復路二段與青年路二段口發生車禍，救護人員到場時，發現一名男子倒臥在地，右大腿流血、身體多處擦挫傷，緊急固定後送往醫院救治。

▲男子過馬路遭撞飛右大腿骨折，駕駛指控行人闖紅燈。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方調查，當時65歲潘姓男子駕駛轎車，沿青年路二段（南往北）直行，與沿光復路一段步行的34歲李姓男子發生碰撞，經診斷，李男右腳大腿骨和髖骨之間的骨頭被撞斷。潘姓駕駛沒有酒駕行為，初步肇事原因研判，為潘姓駕駛行近行人穿越道未禮讓行人，而李男疑似闖紅燈，詳細肇事原因仍需交大判定。

李男的父親在社群求助，指當時他和兒子去吃冰，途中兒子自己離開許久，店家表示有看到兒子走到對面7-11，沒想到他過馬路要和兒子會合時，發現現場有警車、救護車和一堆人圍觀，而傷者竟是兒子。

李父表示，駕駛說是他兒子闖紅燈，由7-11走過來被他撞到，且因速度太快，身體先被撞飛到引擎蓋上，且頭撞破他的汽車擋風玻璃而玻璃裂開。員警詢問駕駛是否有行車記錄器，潘男先說有，但隔天卻又改口說「在車禍之前一兩天剛好錄滿了，而還沒格式化所以車禍當天就錄不到了」。

▲8支監視器僅有1支畫面錄下噴飛倒地的影片。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方於該路口調閱8支監視器，其中7支均沒有錄下畫面，最後一支則僅右上角錄下李男被撞到後，從引擎蓋上滾地一圈的畫面。李父無奈表示：「究竟他是如何被撞的？有沒有闖紅燈才被撞？他是從那一方向走過來而如何被撞？完全沒錄到。」懇請當時行經該路口的用路人提供車禍畫面，以還原真相。