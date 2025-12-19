快訊／助理指控職場霸凌　劉書彬不予置評：辦公室管理有自己風格

▲民眾黨立委劉書彬。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

白委劉書彬的前助理邱子安昨發表長文，指控劉書彬「對下屬無差別的職場霸凌」、「是不是一天沒有找員工麻煩就不舒服？」，更細數包含言語霸凌、禁止助理簽連署、折磨、監視下屬為樂等行為，甚至導致下屬有自傷行為，邱也批評劉書彬「應該離開立法委員的職位」。據了解，該位助理目前在另名白委辦公室就職。對於爆料，劉書彬被大批媒體堵訪時表示，這是很奇怪的問題，他是被資遣，我不予置評，每個人辦公室管理有自己的風格。劉書彬講完轉身離去，並表示，「不講了，我不予回應喔」。

對於爆料，劉書彬今國是論壇發表完，在議場被大批媒體堵訪，劉書彬笑回，這個事情沒辦法一時間講清楚，這是很奇怪的問題，他是被資遣，他有自己的想法跟言論自由。至於助理稱有自傷行為，劉則否認說，「沒有啊，你們說的這位是誰你們知道嗎？他自己是說感受到不舒服的狀況，我們我們也沒有想到有這樣的情形」。

媒體追問，是否還有對助理言語霸凌、要求助理幫她澆花？劉書彬表示，這是非常個人的自有表述，「我就尊重，我不予置評，因為每個人在辦公室的管理上都有自己的風格」。

劉書彬直言，例如澆花，她認為植物非常重要，助理有協助，自己不想造成人家困擾，辦公室在地下室，是一個比較陰暗的地方，澆花增加綠意不是很好嗎？有請助理做這部分，如果反應沒做，「那我就自己澆花，這很天經地義的事情，好啦！20分要集合，我們就討論到這邊」。

劉書彬講完就欲轉身離去，面對媒體追問，劉書彬嚴厲表示，不講了，「我不予回應喔，我現在不予置評，我剛剛說我結束訪問，等等政黨有聯合活動」。

邱子安指控，劉書彬對下屬無差別的職場霸凌，惡性絕對不會只有逼迫撤簽一事。舉凡管控司機行駛路線，不斷牢騷矯正開法，導致她的公務車愈來愈難派；要求下屬定期盆栽澆水，以求庇蔭順遂；調整下屬使用電腦螢幕的角度；檢討員工同時使用電腦與手機一起工作，就是偷懶，但並沒有提供該員工公用電腦；要求女性員工在有生理的問題下，陪同作立委專屬的議場前排隊工作；質疑各類公文與議事文書在檔案櫃與雲端中的擺放位置，指控下屬犯錯，導致她做不好立委工作。

邱子安指控，劉書彬女士再次以羞辱人的方式，要分派困難的工作。因他深知該案茲事體大，恐要「帶著鋼盔向前衝」，甚至連內部都會有壓力，不堪承受她羞辱事的言詞，因此當場失控自傷。在他最後離職的一個月間，劉書彬女士又突發奇想，回想當初初登場質詢，曾有一度口誤將「奈米」講成「米」，在她苦思近四個月之後，終於獲得了成長進步的秘方：因為當時媒體沒有幫她做危機處理，發稿澄清，未來建立機制，就可以避免，「我，是邱子安，我訴求劉書彬應該離開立法委員的職位」。