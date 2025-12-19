藍白提彈劾賴清德　他點真正目的：逼總統赴立院說明

▲藍白國眾兩黨全體立委於立法院議場前召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，正式啟動彈劾總統賴清德程序。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨團、民眾黨團今（19日）上午召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布提案彈劾賴清德總統。東吳大學政治系兼任助理教授張元祥分析，在野黨選擇「彈劾總統」作為開啟全面反擊的第一槍，顯然是經過精算過的政治動作，而「彈劾案」提議後，全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人「列席說明」，因此，透過彈劾案，逼迫賴清德來立院列席說明才是目的。

黃國昌今在記者會表示，兩黨團接下來會正式的提案彈劾賴清德總統，依照立法院職權行使法的規定，立刻啟動全院委員會的審查程序，希望在全院委員會審查程序當中，被彈劾人賴清德總統到全院委員會來列席說明，清楚的跟國會說明，也跟台灣人民說明，中華民國憲法什麼時候賦予他這樣的權力，誰允許他毀憲，誰允許他如此的專斷、如此的專制，把台灣帶向獨裁之路。

張元祥指出，針對「財劃法」再修正版本，行政院長不副署的憲政僵局，全體在野黨立委今天在立院議場前召開記者會宣布提案「彈劾賴清德總統」。在野黨選擇「彈劾總統」作為開啟全面反擊的第一槍，顯然是經過精算過的政治動作；從卓榮泰「全面迎戰」，以及賴清德痛批「在野獨裁」的強硬作風，當然也不會束手就擒。最後的結果極有可能是「讓賴卓下不了台，卻不能讓賴卓下台」。

張元祥解釋，彈劾與罷免的最大差異在於「法律責任」與「政治責任」。民眾對極化負向的「罷免」政治鬥爭接受度較低；而對違法亂紀的「彈劾」行使接受度較高，對在野黨而言是「政治成本與風險」最低的方式。

「透過彈劾案，逼迫賴清德來立院列席說明才是目的」，張元祥說，彈劾與罷免的提案門檻雖然不同，分別為二分之一提案與四分之一提案，以目前在野黨席次罷免與彈劾「提議」都不是問題；但彈劾與罷免通過的門檻都是「全體立法委員三分之二以上決議」，以目前民進黨45％的席次，不論是彈劾案或罷免案都無法成案。最大的差別在於，根據「立法院職權行使法」，「罷免案」提議後，總統要在七日內提出「答辯書」；而「彈劾案」提議後，全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人「列席說明」。

張元祥提到，在野黨之前邀請賴清德前來立院進行「國情報告」，因為朝野對「接受詢問」意見不同，恐怕將不了了之。在野黨的企圖很明顯，就是要透過彈劾案把賴清德「架來」立法院列席說明。但是，以賴清德衝撞到底的政治性格，以及朝野全面開戰的政治氛圍，賴清德當然不會乖乖就範，列席說明的機會不大，更不可能接受詢答。

張元祥認為，民進黨的反制手法可能有二：其一，「立法院邀請被彈劾人列席說明」，但是賴清德選擇放棄列席說明的機會，而在總統府直播「向全國人民說明」，訴求「更大的民主」；其二，賴清德直接繳交「書面說明」，或是受邀到立院簽到後，提出「書面說明」即離開立法院，並透過直播繼續批判「在野獨裁」。

張元祥說，以賴清德強硬的政治性格，也避免來到立院「受辱」的尷尬，選擇無視立法院的邀請，直接訴諸2330萬人民的機率可能要更高一些。行政院長不副署立院三讀通過的法案，政治上的意義從「全面迎戰」，正式升級為「全面開戰」，等於也正式宣告朝野「和解」已經關閉「人權通道」，台灣的民主「韌性」能否抵擋政治人物的「任性」，才是後續觀察的重點。



